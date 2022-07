Luminița Anghel (53 de ani) și-a făcut debutul pe scenă la vârsta de doar 8 ani, având o carieră de mai bine de 4 decenii. De-a lungul acesteia, nu i-au fost doar vocea și piesele în prim-plan, ci și aspectul fizic.

Luminița Anghel, replică pentru cei care au acuzat-o că are intervenții estetice

Acuzată că a apelat la intervenții estetice, solista a publicat pe Instagram o fotografie din 1987, imagine surprinsă acum 35 de ani.

„Pe spatele acestei fotografii scrie iunie 1987. Adică acum 35 de ani. Aviz «drăgălașilor» care insistă cu «ți-ai umflat buzele»”. Machiajul e conform vârstei (18 ani) și vremurilor. Fără gene semipermanente, ca acum, și filtre. Iar medicina estetică nu intrase la noi în țară. Vă pup pe voi, cei frumoși și buni, și vă iubesc! Rămâneți așa, că lumea e plină de ceilalți…”, a scris Luminița Anghel în mediul online.

„Sunt moștenite de la mama mea (n.red.: buzele). Mama avea o gură foarte frumoasă, nu mi-am pus în buze niciodată”, mai declara în septembrie 2021, în emisiunea „La Măruță”.

Până acum, cântăreața susține că a apelat la botox exclusiv pentru riduri. „Mi-am injectat doar botox în frunte și în ridurile din jurul ochilor”, explica în 2014, în emisiunea „Draga mea prietenă”, de la Kanal D.

În 2021, artista a slăbit 9 kilograme. Luminița a devenit mama unui fiu, Filip (10 ani), la 44 de ani. În timpul sarcinii, cântăreața a luat peste 30 de kilograme. În octombrie 2021, artista a spus ce face pentru a se menține.

„Mult timp după ce am născut am încercat să slăbesc și am avut rezultate minime. Am născut târziu, după 42 de ani. Organismul nu mai reacționează la fel, nu mai are aceleași arderi, am avut mari probleme de greutate. Au trecut vreo 4 ani până am început să mă simt confortabil cu felul în care arăt”, a explicat.

„Nemâncatul seara a funcționat întotdeauna. Și moderația, da. Rezultatele adevărate au venit odată cu începerea sportului. În perioada Eurovisionului mergeam la sală și aveam între 48 și 50 de kg, pentru 35 de ani era perfect. Apoi, după naștere, m-am oprit la 63 de kg, deloc nu-mi plăcea de mine”, a continuat.

„Am găsit această gașcă de gagici cu care fac sport zi de zi. 10 km pe zi, mers alert, mai alerg. Facem seara, acum începem de la 17:00, vara începeam de la 18:00. Este o dependență”, a mai spus.

„După ora 15:30 – 16:00 eu nu mai mănânc. La 17:00 plec la sport și nu pot cu burta plină. Micul dejun îl mănânc la 7:00 – 8:00. Micul dejun însemnând o omletă, ou ochi, sendvișuri cu pâine prăjită, de obicei integrală, sau rondele de orez. Nu mănânc niciodată după ora 17:00. Dacă nu am apucat să mănânc, nu mănânc. La prânz mănânc paste, friptură”, a adăugat.

