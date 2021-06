Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cabral Ibacka (43 de ani) a dezvăluit că nu este, pentru moment, în cele mai bune relații cu fiica cea mare, Inoke (18 ani), pe care o are din fostul mariaj cu Luana Mitran (54 de ani).

„Sunt pe black list [lista neagră], mă rog, e pleonasm, la fata cea mare. E supărată pe mine. Așa sunteți voi [fetele], când sunteți la [vârsta aceasta]. Nu sunt popular. Nu sunt ce trebuie la casa omului. Așteptăm. Da, știe, a aflat [că va mai avea un frățior sau o surioară]”, a dezvăluit Cabral.

Prezentatorul TV și soția lui, actrița Andreea Ibacka (35 de ani), vor deveni din nou părinți în toamna anului acesta. Perechea mai are împreună o fiică, Namiko, născută la sfârșitul anului 2018.

Întrebat de Lora dacă Inoke n-a avut nicio reacție când a aflat că va deveni din nou soră mai mare, prezentatorul TV a completat: „O să aflăm. E perioada aceea dificilă din viața ei”.

„Cabral să își asume ce vorbește. Pe noi toate lucrurile ne afectează, mai ales că ea are Bacalaureatul acum. Ne dorim să fim lăsate naibii în pace. Fata nu vorbește pentru că nu vorbește, nu vrea ea și are tot dreptul să fie cum vrea ea. Nici la ea, nici la mine nu mai scrie numele Ibacka, ne-am despărțit de acesta.

Mi-am crescut singură copilul până acum. Că nu vorbește fata cu Cabral, asta este treaba lui, fiecare suferă de ceva. Văd că s-a născut de la nimic un întreg taifun, eu una nu am zis nimic de el ca să îi încurce sarcinile lui”, a precizat Luana, pentru Impact.

„În luna august o să spun mai multe, când o să plece fata în străinătate, la studii. Acum fata mai are două-trei săptămâni până la Bac. Este o perioadă destul de dificilă. În loc să se ducă liniștită la examene, copiii o să o întrebe despre ce a zis tatăl ei în loc să vorbească despre materii.

Copilul vrea să fie un om ca oricare altul, nu își dorește să fie disecat de lume. Ea ne-a spus, de la vârsta de patru anișori, că nu vrea să apară în presă”, a mai dezvăluit Luana pentru aceeași sursă.

Ce părere are Luana despre Andreea Ibacka?

„Între noi doi era o diferența de vârstă de 10 ani. Am eu o preferință să fie bărbații mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat și am rămas împreună. În 2002 am rămas însărcinată și ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci.

Ne-am iubit, dar, la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nicio legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura.

Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece. Am suferit, am plâns și au existat și gelozii. Mie îmi place mult de actuala soție a lui Cabral, de Andreea. Este pentru el. M-a deranjat doar că am fost etichetată ca fostă soție a lui Cabral”, mai spunea Luana în trecut.