Liviu Vârciu (38 de ani) și Anda Călin (28 de ani) formează un cuplu de 5 ani. Perechea are împreună doi copii, o fiică și un fiu, Anastasia Maria (3 ani și jumătate) și Liviu Matei (1 an). Artistul mai are o fiică în vârstă de 19 ani, Carmina, dintr-o fostă relație.

Liviu Vârciu, despre relația cu Anda Călin: „Anda chiar m-a suportat. Sunt un om dificil, nervos”

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic. Ea e cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea. A știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte. (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat. Sunt un om dificil, nervos”, a spus Liviu Vârciu la Xtra Night Show.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

„Avem cinci ani de zile de când suntem împreună. Nu am înșelat-o, nu mă înșală. Cum să ai amantă? Eu n-am nervi pentru ea, să mai am încă una… (…) Noi am avut foarte multe cumpene de relație, dar suntem din ce în ce mai bine. Nu suntem din ce în ce mai rău, suntem din ce în ce mai bine”, a mai spus Liviu Vârciu.

În anul 2018, perechea a fost despărțită timp de 4 luni. Recent, Anda spunea pentru Playtech: „Mă înțeleg foarte bine cu Liviu, chiar spre perfect. Însă, ca în orice relație, sunt și discuții, dar mici, asta contează cel mai mult. Dacă ar fi totul roz, unde am ajunge?

Ne-am plictisi. Au fost unele discuții la început, pentru că în orice cuplu, nu doar la noi, este vorba despre acomodare. Noi ne-am mutat împreună pe 1 ianuarie 2017, apoi am stat despărțiți patru luni, în 2018, după care ne-am împăcat și ne-am mutat din nou împreună”.

În mediul online, Anda a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și prezentatorul TV. „M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea”, a spus Anda Călin pe Instagram.

Citește și:

EXCLUSIV. Adelina Pestrițu a spus de ce se ceartă cu soțul ei: „Relația noastră nu este perfectă”

Ce a făcut Adelina Pestrițu cu banii câștigați în urma proceselor cu nepotul lui Gigi Becali

Adelina Pestrițu, vedeta de pe coperta Unica de septembrie, apariție de senzație la Unica Urban Party

În trecut, Liviu a format un cuplu cu Adelina Pestrițu (34 de ani). Perechea a fost căsătorită timp de 1 an și 3 luni, din februarie 2009 până în mai 2010. După divorț, Adelina a aflat că era însărcinată. Astfel, cuplul a decis să-și mai dea o șansă. Ulterior, însă, prezentatoarea TV a pierdut sarcina. „M-a marcat acest episod. Visam în fiecare noapte că am un copil în brațe”, a declarat Adelina la vremea aceea.

Reuniți la botezul primei fiice a lui Pepe, Adelina și Liviu păreau să-și dea o a treia șansă. „Nimic nu va schimba dragostea mea pentru tine”, i-a spus Adelina lui Liviu. „Sunt blestemat să te iubesc doar pe tine. Și unde dragoste nu e, nimic nu e”, a răspuns Liviu atunci. Relația nu a funcționat, însă, din cauza geloziei, dar și a infidelității lui Liviu.

„Mă omoară gândul că pe Adelina a mai atins-o altcineva. (…) Nu cred că aș putea supraviețui cu gândul ăsta. Nu cred că am maturitatea necesară să pot să trec peste asta. Pentru mine e maximul. Să o privesc și să știu că a sărutat-o altcineva… nu pot!”, declara Liviu în trecut.

Din iulie 2019, Adelina este căsătorită cu Virgil Șteblea. Perechea are o fiică, Zenaida Maria, în vârstă de 3 ani. „Ne completăm unul pe altul și ne încurajăm la nevoie. Aș putea spune că suntem o echipă cu bune și cu rele”, ne-a declarat Adelina în numărul de septembrie al revistei Unica.

Foto: Instagram