Liviu Vârciu, despre cum a pierdut patru milioane de dolari cu trupa L.A.: „Ne-au păcălit foarte tare!” / Video exclusiv

Liviu Vârciu a cunoscut succesul cu trupa L.A. în urmă cu mai bine de 20 de ani și, deși piesele lor au rupt topurile muzicale și fac furori și în prezent, artistul spune că el și colegii săi nu s-au îmbogățit din drepturile de autor, pentru că nu le aparțin. Prezent la Unica Urban Party, Liviu a dezvăluit că a pierdut 4 milioane de dolari în perioada de glorie a formației L.A. și intenționează să acționeze pe cale legală, pentru a intra în posesia drepturilor de autor.

Joi, 22 iunie, a avut loc cea mai așteptată petrecere mondenă a verii, Unica Urban Party “Ani de liceu”. De la eveniment, care a avut loc pe terasa ParkLake Shopping Center, în București, nu a putut lipsi celebra trupă care făcea furori în anii 2000, L.A. Liviu Vârciu și Adrian Zainea au urcat pe scenă și au incendiat atmosfera petrecerii cu celebrele lor hituri – „Ochii tăi”, „Femeia” și „Toată viața mea”.

Trupa L.A. a făcut show la Unica Urban Party 2023

În cadrul evenimentului, Liviu și Adrian au dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica, cum au fost păcăliți în anii de glorie ai trupei L.A. Cei doi spun că nu au câștigat bani din drepturile de autor pentru piesele care i-a consacrat. Mai mult, în 2001, trupa a pierdut patru milioane de dolari.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

“Noi nu am făcut niciodată bani pe drepturi de autor. Drepturile noastre sunt la niște oameni… Încă nu m-am pus eu un pic pe treabă, dar o să mă pun de luna viitoare. Noi nu prea am încasat din drepturi de autor, noi am încasat mult din concerte. Nu am încasat din vânzările albumelor, chiar dacă am fost cea mai bine vândută trupă din România. Am fost băieți săraci… Noi ne mulțumeam cu concertele.

Liviu Vârciu, despre drepturile de autor ale trupei L.A. : „Ne-au păcălit foarte tare”

CONȚINUT VIDEO UNICA

Ne-au păcălit foarte tare. Noi am dat un album care a făcut în jur de 4 milioane de dolari în 2001 pe o ladă de Wembley și 5.000 de dolari să mergem într-o vacanță. Și cartea L.A. a făcut vreo 120 mii de euro, pe vremea aia un apartament era 10 mii. Noi am făcut-o cadou. Am zis doar să o scoată să fie color, le-am zis să ne facă CD-ul color și e gratis, nu e problemă.” – a spus Liviu Vârciu, pentru UNICA.ro.

„Am aflat după că am fost furați la mare stil”

Citeşte şi: Trupa Body&Soul a încins atmosfera la Unica Urban Party 2023, ediția „Ani de liceu”

Citeşte şi: Daniel Pavel și Ana Maria Pop, anunț despre căsătorie la Unica Urban Party: „E momentul când trebuie să se întâmple” / Exclusiv

Citeşte şi: Trupa Sweet Kiss, apariție spectaculoasă la Unica Urban Party 2023

Citeşte şi: Unica Urban Party 2023, banchetul pe care nimeni nu îl va uita / Foto și Video

„Când ne-am apucat de muzică nu erau foarte multe trupe în România. Am avut un succes foarte mare, noi având vârsta de 18 – 19 ani, nu știam noi cu legile, cu drepturi de autor. Am aflat după că am fost furați la mare stil. Dar aia e, în viață mai și pierzi. Viața merge înainte… Dar, totuși, trebuie să fim atenți” – a declarat, la rândul său, Adrian Zainea.

La Unica Urban Party au mai cântat live și alte trupe celebre ale anilor 2000, precum Body & Soul, N&D, Sweet Kiss, dar și alți artiști cu nume sonore în showbiz-ul românesc, precum Oana Sârbu, Alex Velea și Misha Miller.

Mulțumiri speciale sponsorilor și partenerilor – DR. FITERMAN, MAGNAPHARM, cu brandurile FORCAPIL și BIOOIL, PARKLAKE Shopping Center, CORSO, LILIAC, KANAL D și WORLD Class – care ne-au fost alături și au făcut posibil ca evenimentul Unica Urban Party să se desfășoare și în acest an! Mulțumim LUME SOCIAL BAR pentru cocktailurile pregătite cu drag și oferite invitaților noștri!

Foto – Unica Urban Party

Montaj video – Ada Cheroiu