Alina Pușcău, primele declarații după ce s-a despărțit de iubit: „Au fost niște lecții”

Alina Pușcău a confirmat pentru Spynews.ro că este din nou singură. Cu doar câteva luni în urmă, fosta concurentă de la Asia Express 2025 vorbea cu încredere despre o nouă relație. Aceasta s-a încheiat mai repede decât s-ar fi așteptat. Alina a împărtășit ce a învățat din această experiență.

Alina Pușcău, primele declarații după ce s-a despărțit de iubit

În urmă cu câteva luni, Alina Pușcău declara că este îndrăgostită din nou și chiar pregătită să-și întemeieze o familie. Totuși, relația s-a încheiat. După ce a confirmat despărțirea, Alina a mărturisit că, deși a trecut prin mai multe despărțiri, nu exclude posibilitatea unei noi relații.

„Mă iubesc pe mine, cu asta am început. Nu sunt cu nimeni acum, dar vorbesc cu lumea și să vedem ce se întâmplă. Deocamdată sunt eu bine cu mine și asta contează cel mai mult. Normal că au existat și perioade în care nu am fost bine cu mine, am și suferit din relațiile care s-au terminat, dar am învățat ceva și i-am mulțumit persoanei respective, pentru că am învățat ceva despre mine. Tot ce n-a mers nu a fost pentru mine, dar a fost o iertare pentru mine și o învățătură. Au fost niște lecții”, a declarat Alina Pușcău, pentru Spynews.ro.

Citește și: Ana Maria Calița iubește din nou. „A apărut un prinț! Trebuie să mă și mărit!” Câștigătoarea iUmor așteaptă inelul de la noul partener

Își dorește să se căsătorească și să aibă copii

Modelul a subliniat că fiecare relație i-a oferit o lecție valoroasă. Deși unele povești de iubire nu au funcționat, ea a găsit motive de recunoștință pentru ceea ce a învățat. A trecut prin suferințe, dar acestea au ajutat-o să se cunoască mai bine și să devină mai puternică. „Am învățat ceva și i-am mulțumit persoanei respective, pentru că am învățat ceva despre mine”, a explicat.

Chiar dacă în prezent nu are o relație, Alina Pușcău visează la ziua în care va îmbrăca rochia de mireasă. Ea își dorește să-și întemeieze o familie și are încredere că acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit. „Îmi doresc și eu familia mea. Sunt pregătită acum, am lucrat la mine. Știu cine sunt, știu ce vreau. Îmi știu valoarea, mă respect, și acum, când o să vină, o să vină. Normal că vreau să îmbrac rochia de mireasă. Cine nu vrea să îmbrace rochia de mireasă? Dacă vrea Dumnezeu, se va întâmpla”, a spus Alina Pușcău.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News