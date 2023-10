Daniel Pavel și Ana Maria Pop, anunț despre căsătorie la Unica Urban Party: „E momentul când trebuie să se întâmple” / Video exclusiv

Daniel Pavel și Ana Maria Pop ne-au spus ce iubesc cel mai mult unul la celălalt, dar și ce consideră fiecare dintre ei că este special și diferit la relația lor din prezent, față de relațiile lor anterioare. Perechea formează un cuplu de un an și jumătate și, în ciuda faptului că petrec 24 de ore din 24 împreună, se redescoperă în fiecare zi unul pe celălalt.

Invitați la petrecerea Unica Urban Party 2023, ediția „Ani de liceu”, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au ales să joace rolul elevului, în locul celui de profesor. Dacă Ana a optat pentru o reinterpretare modernă a uniformei școlare, Daniel a ales din dulapul său originalul. Prezentatorul TV a purtat cămașa uniformei sale de la Liceul de Marină.

Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel: „Eu sunt cea care liniștește”

De la ce apar micile certuri dintre voi și cum le rezolvați?

Ana Maria Pop: Nu sunt certuri. Nu ne-am certat niciodată până acum într-un an jumate. Poate sunt tensiuni, prin prisma faptului că trăim într-un mediu foarte restrâns și nu ai cum să nu explodezi la un moment dat. Eu sunt o fire foarte liniștită. Poate că Daniel e uneori mai vulcanic.

Daniel Pavel: Singur e!

Ana Maria Pop: Eu sunt cea care liniștește.

Daniel Pavel: Pot să spun că eu sunt de o natură care discută mult, până la ceartă. Sunt și zodia Fecioară, desfac firul în 100. Nu-mi iese cu Ana, găsește calmul și în cele mai încinse stări ale mele. Eu zic că am găsit soluția perfectă, mă calmează.

Ce iubiți cel mai mult unul la celălalt?

Daniel Pavel: Privirea asta. Atitudinea, calmul, inteligența, surâsul, puterea de a spune o poveste chiar și fără să folosească cuvintele, cum sunt eu, povestitor. E un mix de lucruri.

Ana Maria Pop: Iubesc, pe lângă ambalajul și masculinitatea care se observă și cred că trec sticla, sufletul foarte cald, pe care cred că-l simt oamenii. Cred că de-asta sunt într-un număr atât de mare alături de el. Sufletul este de aur.

Daniel Pavel: „Cum educi încrederea educi și gelozia”

Sunteți geloși?

Ana Maria Pop: Eu nu sunt, poate și pentru că sunt zodia Vărsător, nu caut. Și dacă aș vedea ceva flagrant, aș întreba înainte să am o criză de isterie.

Daniel Pavel: Eu cred că gelozia este direct proporțională cu gradul de încredere, nu neapărat în partener, ci în tine, ca individ. Atenție, nu înveți asta din prima! De exemplu, această propoziție acum 32 de ani în școala generală nu mi-ar fi spus nimic, nici în liceu. Se educă, cum educi încrederea educi și gelozia, mai multă încredere, mai puțină gelozie. Noi suntem într-un echilibru, n-am niciun fel de gelozie.

Ce este diferit la relația voastră din prezent, și vă place, spre deosebire de cele din trecut?

Ana Maria Pop: Cel puțin mie, îmi place cel mai mult că nu ne plictisim deloc. Găsim tot timpul o temă de discuție, lucruri în comun, ne redescoperim după un an și jumătate, nu zic că e mult sau puțin. Cred că e foarte important să nu te plictisești cu omul de lângă tine, mai ales că stăm 24 de ore din 24 împreună, e incredibil.

Daniel Pavel: Mă suportă and she supports me (mă sprijină). Cu Ana simt toate libertățile posibile, pot să fiu bărbatul care sunt. În același timp, pot și eu să o susțin. Întotdeauna, bărbatul are nevoie de sensul utilității, să se simtă util. Anuța știe să mă facă util în cel mai înalt grad, asta este complet diferit.

Ana Maria Pop: Daniel este bărbatul desăvârșit, este masculin și nu trebuie să-i spun eu ce să facă, vine din el chestia asta, poate că o moștenește de la tatăl lui.

Daniel Pavel: „Credem în valoarea căsătoriei”

În acest moment al relației voastre, vă gândiți la căsătorie sau la întemeierea unei familii?

Ana Maria Pop: Cu siguranță e în planurile noastre de viitor.

Daniel Pavel: Credem în valoarea căsătoriei. Eu am crezut și înainte să o cunosc pe Ana și acum simt că e momentul când trebuie să se întâmple. Revenim cu detalii după o pauză de „Survivor”, poate, cine știe.

