Despărțiți, dar împreună! Cum au apărut Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu la botezul fetiței lor. Detaliul care a atras atenția

Andreea Antonescu a trăit multe emoții pe scenă, dar ziua de astăzi a încercat-o din plin. Cântăreața și Victor Vrînceanu, și-au botezat fetița de șase luni, iar trăirile au fost intense. Slujba de creștinare a micuței Venice Victoria a avut loc la mânăstirea Cașin.

Artista a avut alături prietenii și familia, dar și pe fostul ei iubit, Victor Vrînceanu, alături de care a devenit pentru a doua oară mamă.

Andreea Antonescu a botezat-o și pe Sienna, în urmă cu 12 ani, tot aici

„Exact aici, acum 12 ani am făcut și petrecerea pentru botezul Siennei. În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna o va boteza și pe Venice Victoria”, mărturisea Andreea Antonescu înainte de eveniment.

Andreea Antonescu și-a potrivit ținuta cu cea a fetițelor sale. Dacă artista a optat pentru o rochie lungă lila, care îi lasa la vedere piciorul și avea un decolteu amețitor, Sienna, proaspăt întoarsă din America, a ales o rochie roz scurtă, cu mâneci bufante.

În același ton a fost îmbrăcată și micuța Venice Victoria, care părea o păpușă în rochița ei cu volane. „Astăzi am botezat-o pe minunea mea, Victoria Venice. O zi unică plină de emoții”, a scris solista pe o rețea de socializare.

De la evenimentul cu ștaif nu a lipsit nici Andreea Bălan, care de această dată nu a fost nașă. Artista nu a fost însoțită de iubitul Victor Cornea, ci de mama și fetițele sale. Ea a etalat o rochie albastră, scurtă, dar cu trenă.

Victor Vrînceanu și-a lăudat fosta iubită

Victor Vrînceanu a apreciat modul în care mama fetiței sale a organizat evenimentul.

„Andreea s-a ocupat de tot! Era cumva firesc…vă dați seama cât mă pricep eu la baloane si culori de decor. Riscam o catastrofă dacă le alegeam eu. Ea are foarte mult bun gust, a trăit toată viața pe scenă și știe cel mai bine ce trebuie la astfel de evenimente.

Așa că am convenit împreună să se ocupe ea, iar eu să o ajut cu tot ce are nevoie. A organizat totul la virgulă, ireproșabil.

Nu pot spune că am emoții, dar simt niște sentimente speciale, foarte frumoase. Sentimente pe care nu le-am înțeles până în momentul în care am devenit tată. Alături de noi vor fi familiile noastre și prietenii apropiați cu care vom sărbători acest moment unic”, a declarat Victor Vrînceanu, conform Click!

Jurnalistul a avut și un mesaj de suflet pentru fiica lui: „Tati, te iubesc enorm! De azi ești botezată, Victoria noastra iubită”, a scris el pe Instagram.

Pe parcursul ceremoniei, Victor Vrînceanu și Andreea Antonescu au părut extem de emoționați și au afișat imaginea a doi părinți separați, care se înțeleg pentru binele copilului. Artista a fost nedespărțită și de fiica venită din SUA, Sienna.

Andreea Antonescu, fericită că are fiica lângă ea

Solista și-a așteptat invitații într-un decor de poveste și cu preparate alese.

„Mi-am dorit foarte mult ca Sienna să fie prezentă, pentru că așa este normal și și-a dorit și ea extrem de tare să fie la botezul surioarei ei. „Botezul am ales să îl facem la Jubile Forest, o locație aflată în Pădurea Snagov. Am ales un decor spectaculos pentru un eveniment, așa cum am visat”, mărturisea Andreea Antonescu.

Tort din fistic și aranjamente speciale

Artista și-a așteptat invitații la petrecere cu preparate tradiționale, dar și unele ceva mai sofisticate, pentru ca totul să fie pe placul invitaților. Tortul, însă, i-a dat mari bătăi de cap solistei, pentru că din 12 sortimente a trebuit să aleagă doar unul. În cele din urmă, învingător a ieșit cel cu aromă de fistic.

“Am ales tortul cu pentru că toate celelalte produse care au fost la degustare mi-au plăcut enorm și atunci nu am mai simțit nevoia să mai schimb ceva din meniul pe care îl alesesem din prima”, a povestit Andreea Antonescu.

La petrecerea de botez, trupa Andre s-a reunit, iar Andreea Antonescu și Andreea Bălan au făcut show, spre încântarea invitaților.

