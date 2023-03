Andreea Antonescu a uimit întreaga lume mondenă în momentul în care, la trei luni de la nașterea fiicei sale, a anunțat că s-a despărțit de iubitul ei, jurnalistul Victor Vrînceanu. Acum, artista a povestit cum a ajuns în acest punct, dar și cum a aflat că este însărcinată, după venirea din America Express.

Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă, Andreea Antonescu a vorbit fără rețineri despre momentul în care a realizat că ea și Victor nu se potrivesc, cu toate că au împreună un copil nou-născut. De asemenea, cântăreața a făcut declarații cu privire la o nouă iubire și posibilitatea venirii pe lume al unui al treilea copil.

Andreea Antonescu, despre despărțirea de Victor Vrînceanu: „Nepotrivire de caracter”

Andreea Antonescu a mărturisit că atât ea, cât și Victor Vrînceanu își doreau foarte mult un copil, iar acesta a venit foarte repede, lucru care i-a făcut foarte fericiți. Totuși, după trei luni de la venirea pe lume a fetiței lor, cei doi au decis să pună capăt relației și să meargă pe drumuri separate.

Cum și de ce a luat această decizie, a povestit artista în podcastul „Vin de-o poveste” a lui Radu Țibulcă.

„Ne-am dat seama că ne este mai bine separați decât împreună. Și trăim într-o perioadă în care un copil nu trebuie să mai crească neapărat într-o familie, se poate și așa. Și am considerat că e mai bine să rămânem fericiți separat, dar să avem grijă de fetiță pentru că ea este centrul universului nostru. Și cam atât. Aș numi-o foarte sincer, nepotrivire de caracter. Sună clișeic, dar chiar așa e”, a afirmat Andreea Antonescu.

„Noi avem în continuare o relație, ținem legătura prin prisma fetiței. Dar cam atât. Asta nu înseamnă că trebuie să locuim în aceeași casă. Practic suntem o familie, dar nu familia tradițională. Am considerat că suntem mai bine separați”, a explicat cântăreața.

Deși a avut un mariaj eșuat și o relație care s-a încheiat de curând, Andreea Antonescu este deschisă în fața iubirii și chiar și-ar dori să devină mamă pentru a treia oară.

„Mă mai gândesc la chestia asta (n.r. să își refacă viața). Eu mai vreau în continuare acea poveste până la final. Sunt ori încăpățânată, ori nu știu cum să zic că sunt. Dar încă mai vreau”, a mărturisit Andreea.

„Eu mi-aș mai dori și încă un copil. Sincer zic. Așa că povestea merge mai departe”, a spus artista cu zâmbetul pe buze.

A aflat că este însărcinată la revenirea din America Express

Andreea Antonescu a participat la America Express împreună cu Andreea Bălan, cele două ajungând până în finală. Au trecut acolo prin tot felul de situații dificile, au mâncat alimente ciudate și au băut diferite „poțiuni”, unele cu alcool. Și în tot acest timp, Andreea era însărcinată, fără ca ea să știe. A aflat că va avea un copil, după ce a revenit în România.

„Când m-am întors din America Express (am aflat că sunt însărcinată). N-am avut niciun fel de semn. Singura chestie care mi s-a părut ciudată, dar i s-a părut și Andreei, e că noi ne-am îngrășat. Doar că eram conștiente că de la un stil de viață sănătos pe care noi îl aveam în România, la a ajunge să mănânci numai checuri, cozonaci și pâine, pentru că trebuia să mănânci când apucai. Noi eram prea nebune și prea determinate și cu capul înainte pentru a ne opri. Dacă am fi oprit să cerșim la oameni, ne-ar fi dat orice de mâncare. Dar noi fiind atât pe repede înainte și hotărâte să ajungem de fiecare dată printre primele echipe, nu mai stăteam să ne uităm ce luăm, când luăm. Luam să mâncăm atunci când ne aminteam că aveam și 24 de ore de când nu am mâncat. Și ne-am gândit că, consumând numai trăznăi de genul ăsta, pâine și altă panificație, ne-am îngrășat”, a povestit Andreea Antonescu.

Și-a dat seama că a luat în greutate după ce hainele care la începutul competiției îi veneau perfect, spre final nu o mai încăpeau.

„În prima etapă mi-am pus o cămășuță pe care am pus-o peste o bustieră, o cămășuță pe care am legat-o cu lejeritate în talie. Aceeași cămășuță pe care am purtat-o și aproape de final. Și când am dat să leg cămășuța, nu mai mergea legată nici măcar cu colțurile cămășuței. Zic, dar în halul ăsta m-am făcut? Discutam cu Andreea, la care Andreea a zis, lasă că ajungem în România, ne apucăm de sală, în două luni de zile suntem țiplă din nou. Că pusesem și un pic de celulită pe noi. Nu mai era doar în zona sarcinii”, a dezvăluit Andreea Antonescu.

„A început chinul pentru că știam ce am făcut în America”

Aflând că este însărcinată, Andreea s-a bucurat foarte mult, dar atunci s-a și speriat. Și asta din cauza faptului că în timpul competiției America Express a fost nevoită să mănânce diferite „delicatese” precum viermi, porcușori de guineea sau momițe.

„Eu mi-am dorit foarte mult să mai am un copil, și el și-a dorit. Fetița a fost foarte dorită de amândoi și ne-am bucurat amândoi”, a afirmat Andreea Antonescu.

„Bineînțeles că atunci a început chinul pentru că eu știam ce am făcut în America Express, eu știam înainte de toate ce am mâncat în America Express, nu mai vorbim de poțiunile alea magice, să zicem că erau făcute din plante. Dar lucrurile pe care le-am mâncat… Dar am vorbit cu medicul ginecolog și i-am zis: am mâncat viermi, „E proteină”, am mâncat șobolani, „e tot proteină”, am mâncat momițe, „alea sunt ca pieptul de pui”. Până în momentul în care am ținut copilul în brațe și i-am făcut ei toate analizele, eu n-am putut să trăiesc cu conștiința împăcată, am avut niște emoții crunte. Și îmi doream să fie totul bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu am o fetiță sănătoasă”, a mărturisit artista.

Cum a decis Andreea Antonescu să participe la America Express

Andreea Antonescu este o fire aventuroasă, astfel că nu a putut să spună „Nu” participării unei competiții precum America Express. Așadar, cum s-a ivit ocazia, a decis să pornească pe Drumul Aurului alături de colega ei, Andreea Bălan.

„Ne-am gândit că suntem la o maturitate la care am putea-o face. Ne-a fost frică. Eu cu Andreea n-am mai petrecut atât de mult timp împreună de când eram foarte mici. A fost extraordinar de riscant. Amândouă, două persoane foarte puternice, amândouă lidere la ele în curte, amândouă obișnuite să taie și să spânzure, amândouă obișnuite să facă ce le taie capul. Era clar că poate ieși cu scântei. Dar ne-am bazat pe maturitatea noastră și am plecat cu capul înainte”, a explicat Andreea Antonescu.

