Andreea Antonescu pregătește botezul fetiței după America Express: „Traian s-a bucurat pentru mine când a aflat că sunt însărcinată”/ Exclusiv

Și-a testat limitele la America Express, chiar dacă dorul de fetița ei, Sienna, o răvășea pur și simplu. Andreea Antonescu a avut însă puterea să lupte și cu gândul la ea s-a descurcat de minune în situații critice de viață. Pe atunci era însărcinată, dar nu știa cât de radical urmează să i se schimbe viața și ce minune va strânge peste doar câteva luni în brațe.

De atunci, solista a început un nou capitol în viață. Andreea Antonescu a lăsat în urmă mariajul cu Traian Spak, de care o leagă astăzi o frumoasă prietenie, și a descoperit mirajul vieții în doi alături de iubitul ei, Victor Vrînceanu. Iar acesta este abia începutul.

Andreea Antonescu a povestit pentru UNICA.R0 despre fetițele ei, botezul mezinei și bărbatul care a reușit să o facă fericită.

Andreea Antonescu: “Cel mai greu mi-a fost să stau departe de Sienna!”

Care a fost cel mai greu moment din competiția America Express pentru tine?

Când am acceptat să particip la această competiție m-am așteptat să fiu scoasă din zona de confort, m-am așteptat la ce-i mai rău. Dincolo de toate probele, cred că cel mai greu mi-a fost să stau departe de Sienna. Era singurul meu punct slab, motivul plauzibil care m-ar fi făcut să părăsesc în orice secundă competiția, dincolo de ambiția și determinarea pe care le aveam.

„Această competiție m-a făcut și mai mult să realizez cât de norocoasă sunt de fapt”

Ce îți lipsea cel mai mult din România când erai acolo?

Fiind departe de țară, fără bani, în locuri în care nu te știe nimeni, fără vreun ajutor, îți dai seama că trebuie să găsești variante și soluții pentru a supraviețui întâi, apoi pentru a finaliza toate misiunile cu succes.

America Express este o provocare care, deși pune o mare presiune pe tine, te și ajută să te descoperi ca om, te învață să te descurci în orice împrejurare. Statutul pe care îl am în România îmi oferă multe beneficii de care eram conștientă într-o oarecare măsură, dar această competiție m-a făcut și mai mult să realizez cât de norocoasă sunt de fapt. Sienna era singura care îmi lipsea cu adevărat, dorul de ea mă copleșea!

Te-ai mai întoarce într-o competiție de acest gen?

În momentul acesta aș răspunde clar NU, dar am învățat să nu spun niciodată ”niciodată”!

Andreea Antonescu: „Am luat doar 9,5 kg în a două sarcină”

Câte kilograme ai luat în timpul sarcinii și cum ai reușit să scapi de ele? S-a întâmplat să renunți și la anumite alimente?

Am luat doar 9,5 kg în a două sarcină, deși nu mi-am pus restricții din punct de vedere culinar. Am evitat, bineînțeles, alimentele care nu sunt recomandate unei femei gravide, dar în rest am mâncat absolut orice, în special dulciuri.

Odată cu nașterea, am scăpat de aproximativ 3,5 kg, după care, celelalte parcă s-au topit. Am fost norocoasă. Probabil a contat și faptul că înainte de a rămâne însărcinată am mers foarte mult la sală și bineînțeles că am de gând să îmi reiau clasele la care participam, după ce primesc acordul medicului!

Cum l-a cunoscut Andreea Antonescu pe iubitul ei: „Nu m-am uitat o secundă să văd dacă are sau nu verighetă”

Cum l-ai cunoscut pe iubitul tău, Victor Vrînceanu? Care a fost primul impuls, te-ai uitat dacă are verighetă? Cine a făcut primul pas în relația voastră?

Victor m-a contactat în perioada pandemiei pentru a participa, ca invitată, la emisia pe care el o modera. Nu m-am uitat o secundă să văd dacă are sau nu verighetă, pentru că eram departe de a mă gândi la o relație mai mult decât amicală!

După cum era de așteptat, el a făcut primul pas… Eu sunt mai de modă veche din acest punct de vedere!

Vei continua cu muzica sau te gândești să îți deschizi și o afacere?

Nu am să renunț vreodată la muzică, cât despre afaceri, nu exclud varianta. Momentan, îmi concentrez atenția pe fetițe.

„Botezul va avea loc la începutul verii, pentru că atunci are și Sienna vacanță”

Când va avea loc botezul? Vei cânta la eveniment?

Botezul va avea loc la începutul verii, pentru că atunci are și Sienna vacanță și vrem să fim împreună la un asemenea eveniment. Am ales și nașii, încă dinainte de a se naște bebelina. Nu știu dacă voi rezista să nu cânt și eu, mai ales că la mai toate evenimentele prietenilor la care sunt invitată, fără excepție, mi se cere să și fac un program artistic… Măcar o piesă!

De nuntă ați vorbit? Te-ai gândit vreodată cum ți-ar plăcea să fie evenimentul?

Am îmbrăcat de multe ori rochia de mireasă pentru diferite shooting-uri sau în prezentări de modă, dar nuntă până în acest moment nu am avut. Va urma!

Ce ne spui de fetița ta mai mare? S-a adaptat în America?

Sienna este obișnuită să locuiască și în America, deoarece o mare parte a vieții a petrecut-o acolo. Ea a început grădinița în State, ulterior întorcându-se se doar în vacanțe, mergând la summer school și diferite alte camp-uri!

Andreea Antonescu face nopți albe: „Am trecut și prin momente mai puțin plăcute”

Cum e viața cu cea mică? Face vocalize în timpul nopții? Ai avut momente în perioada asta când te-ai simțit epuizată?

Ca orice femeie care abia a născut, am trecut și prin momente mai puțin plăcute, dereglările hormonale și-au pus amprenta și asupra mea. De data aceasta însă, având experiență cu Sienna, parcă totuși e mai ușor. Știu tot ce e de făcut în ceea ce o privește pe bebelină, sunt mai relaxată, chiar dacă mai avem din când în când nopți albe!

Andreea Antonescu: “Am rămas prietenă cu Traian”

Cum a reacționat fostul tău soț când a aflat că vei avea o altă familie?

Eu și Traian am rămas prieteni! S-a bucurat pentru mine când a aflat că sunt însărcinată, știind că-mi mai doresc un copil!

Foto: Antena1, Facebook