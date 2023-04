Victor Vrînceanu rupe tăcerea despre despărțirea de Andreea Antonescu: ”I-am propus să împărțim timpul 50%-50% cu fetița, n-a vrut!”

Victor Vrînceanu a făcut primele declarații despre despărțirea de Andreea Antonescu, la aproape o lună după ce cântăreața a anunțat că ea și tatăl celei de-a doua fetițe au decis să pună punct relației. Într-un interviu acordat cancan.ro, jurnalistul a făcut publice motivele separării, povestea numelui fetiței – Venice Victoria, și a explicat cum se implică în creșterea celei mici.

Fostul iubit al cântăreței Andreea Antonescu a dezvăluit motivul pentru care își ia fiica la el acasă două weekenduri pe lună și a povestit în ce relații a rămas cu artista.

Victor Vrînceanu, despre fetița pe care o are cu Andreea Antonescu: „Aș sta non-stop cu ea!”

„Aș sta non-stop cu ea! (n.r. cu fiica lor). Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea”, a spus Victor Vrînceanu, pentru cancan.ro.

Citește și: Andreea Antonescu, despre despărțirea de Victor Vrînceanu: „Suntem o familie, dar nu familia tradițională” / Video

Cum au ales numele fetiței, Victoria-Venice

Fostul partener al Andreei Antonescu a dezvăluit și povestea numelui pe care îl poartă fetița sa, despre care cântăreața a spus că l-a ales, inspirată fiind de victoria ei la America Express.

„(râde) O fi glumit și ea cu voi. Am să vă spun povestea reală a numelui fetiței noastre. Poveste știută de toată familia pentru că discuția despre nume a durat multă vreme și au fost implicate ambele familii. Micuța noastră iubită a fost dorită de amândoi, nu a fost o surpriză venirea ei pe lume. Noi am discutat despre nume încă dinainte să știm că este Andreea însărcinată. Din momentul în care ne-am hotărât că vrem să mergem pe acest drum, am început să vorbim despre asta. Știu că unii sunt superstițioși, dar noi nu am avut problema asta pentru că am avut un feeling bun de la început. Nici nu ne-am pus problema dacă vom putea sau nu să avem un copil. Am simțit amândoi că se va întâmpla. Revenind la povestea numelui…

Eu i-am propus Andreei în felul următor: dacă va fi băiat, să îl cheme Andrei-Victor. Dacă va fi fată, să o cheme Victoria-Andreea. (…)

A fost încântată, mi-a zis ca așa a chemat-o și pe o persoană dragă din familia ei, dar că numele Andreea nu îi place și că ar vrea să căutăm altul. I-a plăcut ideea să aibă aceleași inițiale, pentru că ea este AA, fiica ei cea mare, Sienna, este SS…iar numele meu complet este Victor-Vadim Vrînceanu, deci am trei V-uri. Andreea s-a gândit inițial să rămână doar Victoria Vrînceanu, dar ne-am decis până la urmă să îi punem și al doilea prenume, tot ceva care să înceapă cu V. Să fie ca tati, cu trei inițiale de V. Să vedeți discuții între mama, Andreea și mama ei. Stăteau și se tot gândeau care are muzicalitate, ce semnificație are, ce rezonanță și tot așa. (…) A spus că i se pare special Venice. I-a venit din senin cumva și mi-a zis că s-a hotărât, gata! Și, uite așa, a rămas și acum e trecută și în certificatul de naștere, Victoria-Venice Vrînceanu. VVV!” a spus Victor Vrînceanu.

În cadrul interviului, acesta a dezvăluit și cum se înțelege cu mama Andreei Antonescu, dar și de ce nu ar fi de acord cu alegerea unei bone.

„Eu și Andreea suntem niște norocoși că avem astfel de părinți”

„Da, dar este non stop conectată cu noi, se interesează zilnic de nepoțica ei. (n.r. mama Andreei Antonescu, despre care se știe că este stabilită în America, acolo unde locuiește prima fiică a artistei, Siena). Și a venit special din America atunci când a născut Andreea. Deh, iubirea de mamă și de bunică bate și Oceanul! A fost o surpriză incredibilă! În primele săptămâni de la naștere a fost o adevărată armată în jurul fetiței. Ambele familii roiau, efectiv, în jurul ei.

Gândiți-vă doar că mama e psiholog, iar mama Andreei a fost învățătoare. Deci știu poate mai bine ca oricine cum să gestioneze relația cu un copil. De asta nu iau în calcul varianta unei bone. Ce bonă poate fi mai bună decât astfel de bunici? Eu și Andreea suntem niște norocoși că avem astfel de părinți. Sunt conștient de asta”, a spus fostul iubit al Andreea Antonescu.



Sursă foto: Facebook/ Instagram