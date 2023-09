Livia Graur, vacanță de 5 stele în Creta, mai ieftină decât în Mamaia: „Prețurile erau mai mici” / Exclusiv

Livia Graur a ales pentru acest început de septembrie o vacanță de 5 stele în Creta. Ajunsă pe insulă, vedeta Prima TV a fost luată prin surprindere de condiții și prețuri.

Prezentatoarea știrilor a stat într-o vilă de lux, cu vedere la mare și piscină proprie, care a costat mai puțin decât un apartament în Mamaia. Livia spune că a ales cea mai bună destinație de vacanță.

Livia Graur, vacanță de 5 stele în Creta

Livia Graur s-a declarat încântată de această vacanță, mai ales că și prețurile au fost mult mai mici, în comparație cu cele de pe litoralul românesc. De asemenea, vedeta spune că obișnuiește să își petreacă fiecare vacanță în alt colț al lumii.

“N-am regretat o secundă! Chiar dacă am așteptat toată vara vacanța asta, a meritat din plin! Nu mai fusesem niciodată aici, am o regulă: lumea e prea mare ca să vizitezi același loc de două ori. Așa că în fiecare an încerc să bifez o destinație nouă. Iar alegerea de acum a fost perfectă. Am descoperit o insulă superbă, atât cu plaje neamenajate, unde natura îți oferea un peisaj de basm, cât și plaje imense, cu valuri mari și fel de fel de atracții. Nu mai zic de prețuri, care erau mai mici decât la noi pe litoral”, a spus prezentatoarea Focus 14 de la Prima TV pentru Unica.ro.

Fiica prezentatoarei, încântată de timpul petrecut în Grecia

Alături de fiica ei, Renata, Livia a petrecut 7 zile de vis.

„A fost, cred, singura vacanță în care totul a mers ca uns, avionul nu a întârziat, copiii nu au răcit, bani mulți nu am cheltuit”, a precizat ea.

Pentru că insula Creta e mare iar gașca era și ea mare, Livia s-a văzut nevoită să închirieze un microbuz.

„Am fost în gașcă mare, cu mai mulți prieteni și a fost nevoie să închiriem un microbuz ca să vizităm insula. Renata a fost extrem de încântată, ca orice copil a stat ore întregi în apă, atât în mare cât și la piscină. De departe, cel mai frumos a fost apusul, pe care l-am admirat în fiecare seară”, a mai spus ea.

Prezentatoarea a divorțat anul trecut

Livia și soțul ei, Ștefan Graur, au divorțat, anul trecut, după 13 ani de căsnicie. Cei doi ai ales să se separe pe cale amiabilă, la notar și au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Renata.

„Da, este adevărat, am divorțat! Dar nu-mi voi spăla rufele în public, nu am nimic de adăugat. Putem spune că nu mai suntem împreună de la începutul anului. Actele au fost semnate la notar”, declara Livia în iulie 2022.

Livia și Răzvan formeau un cuplu încă din liceu. Relația lor a durat 20 de ani și s-au despărțit în secret, fără a face multă vâlvă în jurul acestui subiect.

