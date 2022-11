Livia Graur, schimbată după divorț: ”M-am mai îngrășat puțin, toată lumea se uită strâmb la mine” / Exclusiv

După ani buni în care s-a chinuit să mai pună pe ea câteva kilograme și a mers pentru asta inclusiv la nutriționiști, Livia Graur este încântată că s-a mai împlinit. Prezentatoarea jurnalului Focus de la Prima TV a reușit imposibilul după ce a făcut o cură cu vitamine și s-a apucat serios de sport.

Livia Graur a fost dintotdeauna slabă, dar ajunsese atât de slabă, încât nici ei nu îi mai plăcea cum arăta. Așa că a făcut o serie de schimbări, iar acum se bucură de rezultatele obținute. A luat vreo 3 kilograme în greutate și speră să mai pună încă 2kg.

Livia Graur se bucură că s-a îngrășat: „Sunt foarte mândră”

“Am pus kilograme, se vede. Eu mă văd și mă bucur în fiecare zi. Am început programul de alergat pe bandă și nu doar că mă simt mai bine, dar în ultima vreme, mi-a dat și poftă de mâncare. Am și luat niște suplimente din astea cu vitamina C, care probabil că mi-au creat poftă de mâncare și lucrez intens la asta, adică mănânc intensiv.

Am pus vreo 2 kg, poate chiar 3 kg, pentru că simt la haine. Am rochii la serviciu, de exemplu, în garderobă, care în toamnă stăteau pe mine ca pe gard și acum sunt mulate chiar. Sunt foarte mândră și mă plimb peste tot și le arăt tuturor. M-am mai îngrășat puțin, toată lumea se uită strâmb la mine”, a declarat entuziasmată Livia Graur, pentru Unica.ro.

Câte kilograme are Livia Graur: ”Rochiile care stăteau pe mine ca pe gard, acum sunt mulate și sunt foarte mândră”

Știrista are o înălțime de 1.68 m, iar în vară ajunsese la vreo 48 kg. Era atât de slabă, încât nici ei nu îi plăcea cum arăta.

“Inclusiv pe spate se vedea coloana, aveam coastele mi se vedeau, era cam trist așa, dar mă uitam și la față că mă trăsesem tare și nu mi-a plăcut. Uite, că dacă te hotărăști și îți pui în cap, până la urmă iese. Cred că cel mai bine mă simt undeva pe la 52-53 poate 54 kg. Acum cred că am 51 kg, mai am 1-2 kg cel puțin de pus”, ne-a spus Livia Graur.

Știrista de la Prima TV aleargă pe bandă în fiecare dimineață

O schimbare benefică pentru ea a fost faptul că s-a apucat să facă sport. Livia Graur cocheta de multă vreme cu ideea de a avea un program de exerciții fizice, însă i se părea destul de complicat să ajungă la sală, principalul inconvenient fiind timpul de care nu dispunea.

“Îmi doream de mult să fac sport, doar că nu am reușit niciodată să-mi pun programul la punct, astfel încât să reușesc să ajung la sală. Până la urmă am reușit să îmi iau o bandă acasă. Având soluția asta care este foarte la îndemână, pentru că nu trebuie să mă deplasez, nu trebuie să mă schimb la sală, pot să fac bandă și în pijama, oricând, la orice oră când am un sfert de oră, 20 de minute, jumătate de oră la dispoziție, pot să fac chestia asta. Era o chestie pe care doream să o fac și iată că am reușit”, a declarat, pentru Unica.ro, Livia Graur.



Chiar dacă nu e o persoană matinală, prezentatoarea TV și-a făcut programul în funcție de cel al fiicei sale, Renata. Așa că, în fiecare dimineață, după ce își duce fiica la școală, Livia aleargă pe bandă și este încântată că, pe lângă faptul că își lucrează corpul, are și energie pentru toată ziua.

Livia Graur a divorțat după 13 ani de căsnicie și 20 de relație

La aproape un an de când s-a despărțit de tatăl fiicei sale, știrista este singură. Nu duce lipsă de admiratori, dar nu se grăbește să intre într-o nouă relație.

“Sunt foarte bine pe plan personal, momentan mă concentrez pe creșterea Renatei, pe proiectele profesionale, pentru că din septembrie am început un jurnal nou, cu un format nou, care durează mai mult, sunt schimbări, avem invitați. Momentan sunt singură. Vorbeam cu prietenele mele și le spuneam cum mi-aș dori să fie viitorul meu partener și mi-au zis că nu am nicio șansă să îl găsesc, pentru că lista e prea lungă”, a mărturisit, pentru Unica.ro, Livia Graur.

“Renata este posesivă și o să fie greu să accepte pe cineva”

Vedeta TV susține că va fi complicat ca fiica să accepte apariția unui bărbat în viața mamei sale. Se gândește Livia să se recăsătorească la un moment dat?

“Nu spun nu, dar în momentul de față nu acesta este targetul meu și nu cred că asta e cel mai important. Renata este posesivă, zice: “Mami, stai doar cu mine!”, “Mami, dar unde pleci?” O să fie greu să accepte pe cineva cu siguranță și nici nu îmi doresc lucrul acesta. Renata are un tată, el va fi tatăl ei întotdeauna, nu va fi înlocuit niciodată și nu acesta este planul meu.

În momentul în care voi considera că relația pe care o voi avea este serioasă, abia atunci o să ajungă să îl cunoscă și Renata, până atunci însă cred că are multe alte lucruri la care să se gândească și noi avem cu totul alte preocupări acum”, a spus, pentru Unica.ro, Livia Graur.

