Leona Lewis s-a măritat cu dansatorul ei

Cântăreața a postat pe contul său de Instagram câteva „stories” în care își arată rochia de mireasă, precum și o fotografie cu câteva baloane care formează mesajul „viitoare mireasă”.

Înainte de marele eveniment, Leona, în vârstă de 34 de ani, a declarat pentru OK! Magazine că Dennis, iubitul ei, este „piatra ei”.

„Suntem pregătiți să facem asta. Dennis este cea mai blândă și bună persoană pe care o cunosc”, a mai spus artista.

Leona și Dennis s-au logodit anul trecut, când dansatorul i-a pus întrebarea în timpul unei vacanțe în Puerto Rico.

Povestea lor de dragoste a început în anul 2010, când dansatorul de origine germană a plecat într-un turneu cu Leona.

Zvonuri privind o posibilă relație între cei doi au apărut după ce Leona s-a despărțit de iubitul ei din copilărie, Lou Al-Chamaa, după o relație de a durat opt ani.

Însă lucrurile nu au fost doar lapte și miere între Lewis și Dennis. Cei doi s-au despărțit în octombrie 2012, dar și-au reluat relația după trei luni.

„Am avut inima frântă de atât de multe ori. Este îngrozitor. Ai nevoie de prieteni, înghețată și filme bune”, spunea cântăreața britanică la acea vreme.

În noiembrie 2018, cei doi și-au confirmat logodna, pe Twitter.

„Dennis Jauch, abia aștept să îți fiu soție. Soție! Ce? Argh! Hahaha încă nu pot să cred. Am visat la tine și ai devenit realitate. Cea mai înțelegătoare, bună și inspirațională persoană pe care am avut privilegiul să o cunosc. Acum să dăm o petrecere mare”, a fost mesajul Leonei după ce i-a spus ”DA” lui Dennis.

My heart is singing the happiest song it’s ever sung 🙏🏾✨💍 I’m bursting with joy and overcome with emotion that I get to embark on this new adventure with my best friend,my ride or die @dennisjauch I can’t wait to be your wife 🙈 eeeek wife! What?! Argh! @people @mrmikerosenthal pic.twitter.com/puV4L4h48K

— Leona Lewis (@leonalewis) November 28, 2018