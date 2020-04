Laura Cosoi, pe ultima sută de metri cu sarcina: „Mai am unele dureri, nu pot să fac efort fizic”

Laura Cosoi a povestit că se apropie de trimestrul al treilea de sarcină și chiar dacă are dureri și nu-și poate ține fetița în brațe cât și-ar dori, totul decurge bine și abia așteaptă să devină mămică pentru a doua oară. Actrița a făcut și ecografia și a împărtășit momentul cu fanii săi:

“Multumesc lui Dumnezeu, cel de-al doilea trimestru se apropie de final și pot spune că a fost o perioadă bună. Sunt, într-adevăr și zile cand obosesc mai repede, cand mai am unele dureri, nu pot sa fac efort fizic foarte mult, dar, per total, sunt bine. As fi vrut sa fac mai multa miscare, dar din pacate imi raman doar exercitiile pe saltea, in fata televizorului, cele de respiratie, in curte si stretching dimineata. Imi e dor sa o ridic pe Rita in brate si sa ne plimbam mai mult asa, dar trebuie sa fiu prudenta cu lucrul acesta, pentru ca ulterior am dureri de burta. Insa, fetita noastra cea mica e bine. Am facut ecografia pentru cel de-al doilea trimestru, iar medicul Ioana Dragan a zis ca se dezvolta frumos si e in parametrii normali. Se misca si foarte mult, parca mai mult decat Rita. Acum am termen de comparatie .

Citește și – Andreea Bălan a depus actele de divorț. Între ea și George Burcea nu mai există cale de împăcare

Știe clar ca la un moment dat va veni cineva in casa – nu stiu daca intelege ca nu va mai pleca – dar a priceput ca va fi un bebe cu care ea o sa se joace. Deja o baga in seama mereu pe cea mica. E foarte scumpa! O intreaba: „Bebe, ce taci?”, adica ce faci, ii spune „Pa, bebe!”, iar cand se joaca cu jucariile si da peste una de cand era ea mica zice ca o sa i-o dea lui bebe. Il vede pe Cosmin ca pune mana pe burtica si vorbeste cu fetita si imita comportamentul lui. I-am spus deja ca trebuie sa ma ajute sa avem grija de surioara mai mica, tocmai pentru ca ea e mai mare. Asa ca e foarte grijulie! Dupa ce fac dus, ma da cu crema pe burtica, pentru ca asa are grija si de mami si de sora ei. Rita este un copil atent, cu rabdare si sunt convinsa ca lucrurile in viata noastra vor fi in continuare armonioase, dar daca sunt printre voi mame cu doi, trei pui sa imi spuna cum au procedat la venirea pe lume a fratiorilor sau surioarelor.”, a scris Laura Cosoi pe blogul său.

Citește și – Gina Pistol l-a tuns pe Smiley

Laura Cosoi și soțul său, Cosmin Curticăpean, mai au împreună o fetiță, pe nume Rita, în vârstă de 2 ani.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro