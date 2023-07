Laura Cosoi: „Eu nu văd să fie copiii mei vedete”. De ce refuză să își ducă fiicele în emisiuni TV / Exclusiv

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Aceasta nu este doar o actriță de succes, dar și o mamă implicată activ în creșterea celor trei fetițe ale ei.

Deși obișnuiește să posteze des pe rețelele de socializare imagini cu fetele ei, Rita, Vera și Lara, aceasta spune că nu crede că micuțele ei ar putea fi vedete.

Laura Cosoi, despre viața cu trei copii

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt fericiții părinți a trei fetițe drăgălașe, cu vârste apropiate. Rira are 4 ani, Vera 2 ani, iar micuța Lara a împlinit luna trecută un an. Invitată în emisiunea Fresh by Unica, actrița a povestit cum este viața cu trei copii.

„Cea mai mare schimbare a fost de la unul la doi (copii). La al treilea e mult mai ușor. Că e unul, îi, dar de la doi încolo nu prea mai contează, tot acolo. Le bagi pe toate în cadă, pijamalele acolo, le pregătesc între timp cu ce se îmbracă a doua zi, moațe, sandale. Se cresc unii pe alții, au grijă unii de alții, se joacă. Noi nu suntem niște oameni care să alerge după copii, prin parc, să ne vezi că suntem disperați. Doamne ajută să ne țină Dumnezeu sănătoși și să ne bucurăm de ei toată viața asta mare, lungă”, a declarat Laura Cosoi.

Cine îi ajută pe Laura și Cosmin cu copiii

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales să se ocupe singuri de fetițele lor, fără să apeleze la ajutorul unei bone. Totuși, actrița spune că atunci când au nevoie, vin și bunicii să stea cu fetele.

„Noi nu suntem singuri pe lume total. Evident, copiii merg la creșă și la grădiniță. Ceea ce înseamnă că ei de dimineață de la ora 9, 10, la ora 17 nu sunt acasă. Există aceste ore în care noi facem lucruri: Cosmin este la birou, eu mă duc la sport, am spectacole, am repetiții, am filmări. Seara, de obicei, ne petrecem timpul cu ele. Dar, dacă se întâmplă să existe un eveniment rămâne Cosmin sau are el o treabă, rămân eu”, a explicat Laura Cosoi.

„Sau se întâmplă să avem amândoi ceva, ne ajută bunicii, părinții lui Cosmin care vin de la Târgu Mureș, sau mama mea care vine de la Iași, sau se mai întâmplă să avem și vecini care să stea să supravegheze copiii în curte vreo 2 ore cât suntem noi plecați”, a precizat actrița la Fresh by Unica.

„În mare parte noi suntem cu copiii, dar nu total neajutorați. Nu avem pe cineva care să îi culce și asta pentru că nu stau, sunt obișnuiți cu noi”, a mai spus ea.

„Copiii au și pedepse și limite”

Laura Cosoi a mărturisit că își dorește ca fetele ei să crească sănătos și să facă sport, de aceea le îndrumă spre balet și spre înot. Însă, deși le oferă libertate copiilor săi, le impune și niște limite.

„Ne dorim să știe să înoate, să știe să schieze, adică ne ocupăm de sport. Să meargă pe bicicletă, să facă balet pentru postură, că sunt fetițe. Sunt niște lucruri pe care le bifăm, ne dorim să le știe copiii. Dar în rest le lăsăm destul de libere”, a afirmat Laura.

„Copiii au și pedepse și limite, există și „Nu”, că așa e în viață. Nu recurgem la lucruri exagerate, dar mi se pare că copiii chiar au nevoie de limite”, a subliniat ea.

Laura Cosoi: „Eu nu văd să fie copiii mei vedete”

Laura Cosoi a vorbit și despre faptul că a întâlnit părinți care își doresc ca micuții lor să apară la televizor, însă este de părere că un copil nu are ce face în fața micilor ecrane dacă nu are un talent deosebit. Cât despre Rita, Vera și Lara, actrița spune că nu le vede în postura de vedete.

„Eu am fost invitată în emisiuni cu fetele, nu am simțit că e momentul să fac asta. Mi se pare că atâta timp cât eu postez cât postez e suficient, despre mine și despre viața mea. Probabil că atunci când Rita de exemplu, că e mai mare, și-ar dori să participe la un casting, și e o chestie pe care ar simți-o și ar vrea-o, de ce să nu îi insuflu și asta, dacă își dorește? Dar eu nu văd să fie copiii mei vedete”, a mărtusirit Laura Cosoi.

„Vin părinții și întreabă cum să fac să apară și copilul meu la televizor? Nu pot să înțeleg. Apar la televizor ca să ce? Ce să facă? Numai așa, să îi vadă bunicii? Poate că e un miraj. Poate că pe mine nu mă dă pe spate, și atunci nu îi înțeleg. Dar dacă copilul ar fi un talent înnăscut, ar avea ceva de spus pe planul ăsta și ar fi un copil care e ceva nemaipomenit, chiar și la 5 ani, atunci da, l-aș încuraja să fie la televizor. Dar dacă ar fi ceva cu substanță, ar avea un mesaj de transmis. Dacă ar fi un exemplu pentru alți copii”, a explicat actrița.

