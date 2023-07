Laura Cosoi, la FRESH by UNICA: „Mi se pare că sunt imbatabilă, nemuritoare, pentru că-l am pe Cosmin” / Exclusiv

Laura Cosoi este invitată, astăzi, la FRESH by UNICA, emisiune în cadrul căreia ne vorbește despre cel mai nou proiect, „Retreat Vama Veche”, dar și despre viața de familie și revenirea în televiziune.

Actrița și-a deschis sufletul, la FRESH by UNICA, și a povestit cum a ajuns, la 41 de ani, într-o etapă a vieții în care fundamental se simte împlinită. „Aș vrea să fiu faimoasă prin lucrurile pe care le las în urma mea și emoțiile pe care le transmit, nu prin superficialitate”, mărturisește Laura Cosoi.

Dana, personajul pe care Laura Cosoi îl interpretează în „Retreat Vama Veche”, un film regizat de Petre Năstase, al cărui scenariu este scris de Ovidiu Niculescu, reprezintă modelul femeii moderne, de succes, dar care are misterele și dramele ei. Danei îi plac aventurile, situațiile neprevăzute, are umor și este o persoană asumată în tot ceea ce face. În ce măsură se regăsește actrița în personajul pe care-l joacă în filmul „Retreat Vama Veche” vei afla urmărind FRESH by UNICA. Totodată, vei afla cum a depășit Laura Cosoi cele mai mari încercări, de ce se simte imbatabilă de când în viața ei a apărut Cosmin Curticăpean, partenerul alături de care are familia mult visată, dar și ce spune despre revenirea în televiziune.

După pierderi dureroase, încercări, dar și multe daruri primite de la viață, Laura Cosoi se declară „vindecată total”. Cum a ajuns în acest punct?

„Cred că prin echilibru, prin alimentație, pentru că aveam și ceva probleme cu fierea și, de acolo, eu aveam stări nasoale, după care am început să mă odihnesc, am început să spun ‘nu’ și asta a contat foarte mult, să am un om lângă mine care să mă susțină, să mă pot baza pe el.

A contat enorm, enorm de mult în cei unsprezece ani de când sunt cu Cosmin, faptul că mie mi se pare că sunt imbatabilă, nemuritoare pentru că-l am pe Cosmin alături. Îmi dă această forță și această libertate, inclusiv faptul că pot să fac ce-mi place. Că nu-și pune niciodată problema în ceea ce mă privește, că ar trebui să stau acasă cu copiii în loc să lucrez. Atunci am găsit acest echilibru frumos în doi, evident copiii și, iarăși, mintea, că ți se ocupă mintea cu lucruri cu adevărat importante„, ne-a spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi: „Am învățat să privesc prezentul și să trăiesc mai mult în prezent”

Maternitatea a jucat un rol esențial în transformarea Laurei Cosoi. De când au venit în viața ei cele trei minuni, Rita (5 ani), Vera (2 ani și 10 luni) și Lara ( un an), actrița recunoaște că a învățat să trăiască în prezent.

„Nu am mai avut timp să mă gândesc la nimic și cel mai puțin la mine, adică nu am timp să desfac firul în patru. Și ca să fiu onestă n-am avut o perioadă total lipsită de griji, adică am avut în familia mea probleme de sănătate cu cei dragi, pierderea tatălui, adică am trecut prin tot felul de etape grele, dar am învățat să privesc prezentul și să trăiesc mai mult în prezent decât în ce a fost și ce va fi.” a declarat, în exclusivitate, Laura Cosoi, la FRESH by UNICA.

Vedeta a dezvăluit că întoarcerea în televiziune este un plan de viitor bine stabilit în viața ei.

Laura Cosoi, despre revenirea în televiziune: „Sunt pregătită să mă întorc”

„Eu, în general, nu regret, dar cred că în perioada asta regret că m-am îndepărtat un pic de televiziune, deși poate ar fi trebuit să n-o fac. Sunt pregătită să mă întorc. Asta e ce știu și am poftă mare să fac ceva în sensul ăsta.” a spus Laura Cosoi la FRESH by UNICA.

Actrița a dezvăluit ce o face cu adevărat fericită, a vorbit despre apariția celui de-al patrulea copil în familia ei și ne-a spus ce provocări a întâmpinat, de-a lungul timpului, atât în carieră, cât și în viața de cuplu.

„Câteodată ești fericit numai că dorm copiii toți o dată și sunt cu adevărat fericită că e liniște și că poți să stai, să mai bei un pahar de prosecco. Încă îmi place să privesc cerul, seara îmi place să stau pe terasă, să stau în curte… Stăm într-o zonă frumoasă și îmi place și zumzetul mașinilor în planul zece, dar și liniștea curții, și luminile, și frunzele, avem fructe, avem zmeură. Stăm în centrul Bucureștiului și avem tufiș de zmeură. Încă mă bucur de faptul că mergem la biserică duminica, e un moment al nostru, al familiei noastre, asta mă face fericită. Copiii că sunt sănătoși și încerc să mă bucur, repet, de prezent, de azi, de acum și că trăiesc.” s-a destăinuit Laura Cosoi, la FRESH by UNICA.

Laura Cosoi: „Nu plâng foarte ușor”

De ce a plâns cel mai mult în viața ei Laura Cosoi?

„Nu plâng foarte ușor, să știi! Nu, nu sunt un om care plânge foarte des, dar cred că au fost descărcări de cele mai multe ori când am plâns pornite de la chestii, poate chiar minuscule, dar, cumulate, am plâns. În general, pentru alții cred că mai mult decât pentru mine am plâns.” a precizat Laura Cosoi.

La FRESH by UNICA, Laura Cosoi vorbește despre autenticitate în social media și asumare, despre emoții care te fac să treci de la agonie la extaz și dezvăluie cum a ajuns actriță tânăra care a visat să devină asistent social.

