Eugen Cristea vrea pentru Cristina Deleanu o ținută cum poartă Carmen Iohannis: „Are picioare superbe” / Exclusiv

Eugen Cristea și Cristina Deleanu au făcut din iubirea lor un scut cu care s-au apărat în momentele grele. Au încercat să nu își piardă niciodată zâmbetul de pe buze, chiar dacă au avut multe deziluzii.

Cu umorul ce îl caracterizează, cunoscutul actor ne-a mărturisit că și-ar fi văzut soția îmbrăcată la Unica Urban Party ca pe Carmen Iohannis, cu o fustă scurtă deasupra genunchilor, pentru că are niște picioare superbe, dar s-a întâmplat ca ea să nu aibă o astfel de vestimentație.

Eugen Cristea ar fi vrut să o vadă pe Cristina Deleanu cu o ținută cum poartă Carmen Iohannis

Cu Eugen Cristea e o plăcere să povestești, oricând, în orice moment. Am depănat alături de el amintiri din perioada liceului, am aflat cine i-a cotrobăit prima oară prin suflet, dacă mai păstrează legătura cu prima lui dragoste, de ce vrea să se retragă și de ce a ajuns să regrete vremurile trecute. Iată ce dezvăluiri a făcut pentru UNICA.RO!

Cum ați ales ținuta pentru petrecerea Unica. Ați vrut să fiți profesor sau elev?

E undeva la mijloc. Inițial mă gândisem să vin cu costum, cravată și niște pantofi mai vechi din colecția mea impresionantă de pantofi, cu o pălărie, cu un catalog și cu o servietă cu care eu am făcut școala generală și o parte din liceu, și pe care o păstrez și acum. Dar așa, fiind o zi mai agitată astfel, am ales ceva neutru, în ton cu vara, costumaș alb, tricoaș.

Pe soție cum o vedeați îmbrăcată?

Mi-aș fi dorit din tot sufletul, am discutat mult aseară, voiam să fac o trimitere la ceea ceea ce este denumită Prima Doamnă. Aș fi vrut să o îmbrac cu un fel de tunică, bluză și o fustă scurtă, adică deasupra genunchilor. Nu din alt motiv, dar ea, și la vârsta asta, are niște picioare absolut superbe. Lucru recunoscut de toată lumea.

Din păcate, nu are așa ceva. În general, ea poartă rochii lungi, până aproape de pământ, așa că treaba nu ne-a ieșit. Voiam ca la această ținută să asortez o floare sau o pălăriuță, câteva cărți de engleză, însoțite de un catalog. Asta ar fi fost ideea.

Să înțeleg că vă place stilul Primei Doamne?

În general, da. Ca să zic așa, cu dumneaei nu am nimic.

Eugen Cristea: „În anii de liceu s-a petrecut prima dragoste, iar acest fapt îmi trezește nostalgii, bucurii, regrete”

Cum au fost anii de liceu pentru dvs? Care ar fi întâmplarea aceea care vă trezește și astăzi o anumită tresărire?

Anii de liceu au fost cei mai frumoși, laolaltă cu anii de facultate de Teatru. În anii de liceu s-a petrecut prima dragoste, iar acest fapt îmi trezește nostalgii, bucurii, regrete. Cu colega respectivă, colegă de clasă, am fost patru ani încheiați. Practic, tot liceul. Un om deosebit, acum este în America, am și întâlnit-o în urmă cu mai mulți ani, în 2001. Asta este amintirea de bază.

O altă amintire la care țin foarte mult este că în liceu am făcut prima mea formație de muzică pop. Foarte puțină lume știe, formație cu care am susținut programul balului de absolvire. Am cântat patru- cinci ore. Aveam un repertoriu care se purta atunci, începând de la Beatles, Rolling Stones etc.

V-ați confruntat cu bullyingul pe vremea aceea?

Nu am auzit niciodată de o asemenea prostie, decât în ultimii ani. Nu exista să batem joc unii de alții sau să ne batem joc de profesori, sau să sărim cu cuțitul la gâtul lor. Eram o mare familie, familia elevilor, alături de familia profesorilor, cu care ne-am întâlnit după 40 de ani, iar întânirea a fost în aceeași notă de respect reciproc, de dragoste. Am petrecut niște ani minunați.

Eram împreună la filme, la teatru, la patinoar, mai mergeam din când în când și la meciuri, pe vremea când fotbalul mai însemna ceva în țara asta, nu batjocura de acum. În general, pot spune cu mâna pe inimă, eram fericiți.

„Sfatul” primit de la Șerban Ionescu care îl urmărește și astăzi

Mergeați și pe litoral cu băieții?

Am fost de mai multe ori, mai ales în vacanțe. Aveam o echipă, nu prea se purta termenul de gașcă, și mergeam la săraci, ca să zic așa, în Eforie Nord sau la Agigea. Ne duceam pe la gazde, care erau cu totul altceva, nu hăcuite după bani și profit ca acum. Erau alte vremuri, pe care le regret din adâncul sufletului.

Vreți să vă retrageți. De ce ați luat această decizie?

Sunt prea multe dezamăgiri. Probabil că ce am avut de spus am spus, la timpul respectiv. Pe de altă parte, pun asta în legătură cu o întâmplare petrecută într-o cabină a teatrului, în urmă cu foarte mulți ani. Aveam 53 de ani și eram în cabină cu regretatul Șerban Ionescu, cu Claudiu Bleonț și Vlad Ivanov, cu Marius Bodochi, la spectacolul Apus de soare. În pauze eu aveam probleme. „Eu mă gândesc că mișcarea noastră. Adică tu dacă vii din partea asta, iar eu să vin surprinzător, după care ne retragem…”

Șerban Ionescu, fumând liniștit o țigaretă, în fotoliul liniștitor din cabină, zice: „Tată, tu câți ai făcut?”

„53, zic, sunt aproape de vârsta ta”

„Auzi, bă, vezi-ți tu de treaba ta. Ce ai avut de spus, ai spus până acum. Acum la revedere”. Se pare că acest sfat prietenesc și hazliu a avut ecou. Sunt dezamăgit de absolut tot ce se întâmplă.

Aștept să văd ce se mai întâmplă. Mai am câteva lucruri de onorat, câteva concerte de muzică folk, la casa de cultură Preoteasa. Am fost invitat și la un Festival de Folk foarte interesant, la Râșnov, care se numește Folk în altar, unde voi cânta într-o biserică. Sunt niște lucruri interesante. Culmea, am avut o premieră de curând, la Slatina, o piesă foarte drăguță, care a avut mare succes.

Eugen Cristea, despre banii câștigați

Ce ați făcut cu primii bani câștigați din Teatru?

Am debutat la Radio, la Radiodifuziune, în 1961, la vârsta de nouă ani. Emisiunea se numea clubul voioșiei, pe vremea aia lumea era voioasă. Primul mandat, pe care îl păstrez, era de 18 lei și 75 de bani. În 1061 erau bani grei, pentru că o friptură era 7 lei, o sticlă de vin 5 lei, o salată trei lei. Practic, nu am recurs niciodată la banilor părinților. Am investit în cărți, în studiu, discuri, instrumente muzicale.

În ceea ce privește primii bani din teatru, i-am luat în 1975, când, student fiind, am fost invitat la Teatrul Național să colaborăm într-un spectacol care a făcut mare vâlvă, Medeea. Eram un grup de tineri, nu era figurație, era cu mișcare, rostire foarte multă. Acolo luam 25 de lei pe spectacol, iarăși bani grei. Primul salariu într-un teatru profesionist a venit în 1976, la Teatrul Național din Timișoara, a fost de 908 lei. De asemenea, bani grei la vremea respectivă.

„A fost nevoită să vândă un ceas extraordinar, care aparținuse tatălui ei. Am mai supraviețuit o lună două din acei bani”

Și, totuși, au fost momente când nu ați avut bani? Poate să faceți un dar unei persoane deosebite.

Lucrul acesta s-a întâmplat imediat după Revoluție, când am rămas amândoi într-o pană de bani, destul de dură, nu îmi aduc aminte de ce. Ceva rău s-a întâmplat. A fost nevoită să vândă un ceas extraordinar, care aparținuse tatălui ei. Am mai supraviețuit o lună două din acei bani. În rest, nu am avut probleme, pentru că suntem amândoi doi oameni foarte chibzuiți. Ne întindem exact cât ne este plapuma. Suntem modești, cinstiți.

Cum a fost când v-ați întâlnit soția? Se poate spune că a fost o dragoste la prima vedere?

Din punctul meu de vedere, așa aș numi-o. Eu aveam 12 ani, ea 23. Am văzut-o pe scena Teatrului Național din Iași. La vârsta aceea, când descopeream lumea încet, am văzut-o în două spectacole. Cum judecam la vârsta aia mi-am spus că nu se poate să fie pe scenă o actriță din Franța, dar vorbea bine românește. Ea se încadra acelui gen foarte la modă atunci, Jean Moreau, Claudia Cardinale, acea frumusețe ușor rece, dar cuceritoare.

Am revăzut-o în 1989, la un interval de foarte mulți ani, la Muzica, alături de Ioan Caramitru, și s-a terminat lucrarea.

Eugen Cristea, despre primul mariaj: „Am fost căsătorit doar doi ani, cu o actriță, la Timișoara”

Erați căsătorit atunci?

Nu, nu eram, am fost căsătorit doar doi ani, cu o actriță, la Timișoara, din 1977 până în 1979. Eram liber la vremea respectivă.

Cel mai greu moment pe care l-ați trăit în viață?

Au fost două, infactul și atacul cerebral. Dacă nu mi-ar fi fost alături, nu stăteam astăzi de vorbă. La atacul cerebral, a văzut că nu reușeam să mă închei la curea. Ceva oribil, sunat la salvare. Am avut noroc. Anul trecut am mai avut niște probleme și tot așa m-a salvat, și o spun cu toată dragostea.

