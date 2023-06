Mihai Mitoșeru vrea să se împace cu fosta soție, Noemi: „Dacă de patru ani suntem singuri… Ce o vrea Dumnezeu!” / Exclusiv

Mihai Mitoșeru a prezentat cea mai cool petrecere mondenă a verii, Unica Urban Party. Vedeta de la Kanal D a întreținut atmosfera evenimentului, care anul acesta a avut tematica “Ani de liceu”, aducând pe scenă nume sonore din muzica anilor 2000, precum L.A., N&D, Sweet Kiss, Body & Soul, dar și alți mari artiști ca Oana Sârbu, Alex Velea și Misha Miller.

La petrecere, actorul și prezentatorul de televiziune a făcut o serie de dezvăluiri interesante legate de relația pe care o are cu fosta soție, Noemi. El spune că, după divorțul care a avut loc acum aproape patru ani, a rămas în relații bune cu ea și că între ei încă mai există “ceva”, o conexiune. Mitoșeru nu a negat posibilitatea unei împăcări cu fosta soție, lăsând să se înțeleagă că orice poate fi posibil odată cu trecerea timpului.

Mihai Mitoșeru, la ziua de naștere a fostei soții: „Suntem foarte buni prieteni”

“Nu am iubită oficială. Nu am. Încă mai copilăresc. Este momentul să mai copilăresc și eu, după 14 ani de căsătorie, mai stăm un pic. Îmi place, mă distrez, de ce să mă căsătoresc? Am prea multe nunți pe care le prezint. Nu am timp de nunta mea. Mai vorbesc cu fosta soție. Am vorbit și azi (n.r. – joi, 22 iunie). Mă duc mâine la ziua ei, pe cuvântul meu de onoare. Suntem foarte buni prieteni. Nu ne-am certat, n-am împărțit mobila, am fost la notar și ne-am pupat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

CONȚINUT VIDEO UNICA

Nu ne-am afișat cu altcineva, ea chiar nu a fost cu nimeni de 4 ani, cât a trecut (n.r. – de la divorț). Nu știu ce înseamnă prietenia aceasta… Bănuiesc că încă mai ținem unul la altul foarte mult. Noi spunem că e doar prietenie, nu știu dacă e mai mult. Habar nu am. Lăsăm timpul să rezolve situația. Nu știu (n.r. – dacă el și fosta soție se vor împăca), ce o vrea Dumnezeu. Dacă după patru ani sunt singur și ea la fel, bănuiesc că e ceva acolo. E ceva de care nu putem să trecem, să scăpăm ” – a declarat Mihai Mitoșeru, în exclusivitate pentru Unica.

Mihai Mitoșeru, amintiri din liceu

Vedeta de televiziune a vorbit și despre perioada liceului și despre marea iubire de atunci. El recunoaște că obișnuia să chiulească des pentru că stătea mai tot timpul în curtea școlii să joace fotbal.

“Chiuleam, chiuleam în școală. Jucam fotbal, tot timpul, în curte. Făceam prostii, mă duceam doar să îmi iau notele. Eu dacă învăț două-trei zile, rețin. Și mă duceam și îmi luam notele. Dar îmi plăcea sportul, jucam fotbal. Pe vremea aceea așa era, se juca fotbal în curtea școlii. Și șeptică. Jucam în spate șepică, cu prietenii. Purtam uniformă pe vremea aceea și eram mândru. Am fost pionier, la un moment dat…

Citeşte şi: Unica Urban Party 2023, banchetul pe care nimeni nu îl va uita / Foto și Video

Citeşte şi: Liviu Vârciu, despre cum a pierdut patru milioane de dolari cu trupa L.A.: „Ne-au păcălit foarte tare!” / Video exclusiv

Citeşte și: Trupa Body&Soul a încins atmosfera la Unica Urban Party 2023, ediția „Ani de liceu”

Citeşte şi: Alex Velea, show senzațional la Unica Urban Party 2023, ediția „Ani de liceu”

Liceul a fost cea mai frumoasă perioadă. Mai frumoasă decât școala generală și decât facultatea. În facultate am învățat ca dementul la actorie, iar în generală eram prea mici. Liceul a fost eprioada în care am învățat să mă distrez, în care am pupat prima fată, am ieșit la film prima oară, la pizza.

Aveam caseta cu blues-uri pregătită de acasă la petreceri. Și mergeam și dansam cu fetele. Le luam de mijlocel, iar ele mă luau de gât. Și problema era cu după 3-4 blues-uri trebuia să schimb caseta și o luam iar de la zero.” – a povestit el.

„Mama, chiar și acum câțiva ani când am divorțat, ea a venit cu umerașul după mine, nu știam dacă să râd sau să fug”

Legat de cum era pedepsit când călca strâmb, Mitoșeru a spus că mama lui îl „alegra cu umerașul”.

CONȚINUT VIDEO UNICA

“Mama, tot timpul, încerca să sară să mă bată cu umerașul. Toată viața, când am făcut prostii… chiar și acum câțiva ani când am divorțat, ea a venit cu umerașul după mine, nu știam dacă să râd sau să fug. Când făceam o prostie, când nu mă duceam la ore, ea venea cu umerașul și mă fugărea prin casă.”

Mihai Mitoșeru și marea iubire din liceu. „A fost târziu. Îmi aduc aminte tot!”

Despre marea iubire din liceu, Mitoșeru spune că își aduce aminte la perfecție de fata care i-a căzut cu tronc. Dar nu a dorit să-i dezvăluie numele.

CONȚINUT VIDEO UNICA

“La mine, prima iubire a fost târziu în liceu. Mi-aduc aminte de tot. Era în decembrie, ningea de rupea, eram în parc în trening, deja eram uzi, vai de capul nostru și nu simțeam nici frig, nici nimic, era super totul. Nu mai contează cum o chema.” – ne-a mai spus vedeta.

Unica Urban Party 2023, cea mai cool petrecere a verii a avut loc joi, 22 iunie, pe terasa ParkLake Shopping Center, în București.

Mulțumiri speciale sponsorilor și partenerilor – DR. FITERMAN, MAGNAPHARM, cu brandurile FORCAPIL și BIOOIL, PARKLAKE Shopping Center, CORSO, LILIAC, KANAL D și WORLD Class – care ne-au fost alături și au făcut posibil ca evenimentul Unica Urban Party să se desfășoare și în acest an! Mulțumim LUME SOCIAL BAR pentru cocktailurile pregătite cu drag și oferite invitaților noștri!

Foto – Unica Urban Party

Montaj video – Ada Cheroiu