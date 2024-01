Oana Ioniță și Florin Budnaru au trasat termenii divorțului. Ce decizie au luat în privința custodiei copiilor / Interviu exclusiv

Formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, iar despărțirea lor a luat pe toată lumea prin surprindere. Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru sunt în plin proces de divorț, dar s-au înțeles deja în privința celor mai importante aspecte. Custodia va fi comună, dar Isabel va locui cu Oana, iar Maxim cu Florin.

Deși se pregătește să înceapă un nou capitol, Oana încearcă să nu își piardă zâmbetul și să se detașeze de lucrurile care o încearcă din plin. Așa am regăsit-o și la petrecerea Unica Urban Party, zilele trecute, când s-a lăsat purtată de amintirea anilor de liceu, de mirajul iubirilor din adolecență, de nostalgia unor vremuri de poveste, când nu contau grijile, doar trăirile.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au stabilit custodia copiilor: „Divorțul o să fie la notar”

Vedeta a venit la eveniment alături de fiica sa și timp de câteva oare au jucat rolul profesoarei și a elevei, așa cum se întâmplă și în viața reală, pentru că Oana a fost cea care i-a arătat lui Isabel primii pași de dans. Iată ce dezvăluiri a făcut „Bebelușa” pentru UNICA.RO!

Treci printr-o încercare grea în perioada asta. Ai luat greu decizia?

Acum nu trec printr-o perioadă grea. Am trecut deja. Când am luat decizia am trecut prin perioada grea. Acum sunt bine. Uite, ies la evenimente. Încerc să mă relaxez și să petrec timp cu fata mea, să ne bucurăm de viață. Data viitoare îl iau și pe Maxim, acum era la fotbal cu băieții.

Divorțul s-a pronunțat?

Trebuie să se pronunțe. Până la urmă am stabilit să facem la notar, dar s-a continuat și în tribunal. Ultima dată când ne-am întâlnit, la tribunal, a durat cinci minute. Ne-am văzut, am spus amândoi că suntem de acord, am semnat. Încercăm să fim niște părinți cât mai buni pentru copii, astfel încât să nu simtă povara despărțirii noastre.

Oana Ioniță: „Poți să încerci, să te zbați, dar la un moment dat ruptura va fi”

Puteai să faci mai mult ca să salvezi povestea asta?

Întotdeauna se poate face altceva, dar atâta timp cât ești croit să faci așa, nu poți să te schimbi Dacă așa ai decis și așa ai reacționat în anumite situații, înseamnă că așa ești tu ca om. Nu ai cum să fii altfel. Poți să încerci, să te zbați, dar la un moment dat ruptura va fi.

„În relația mea, ruptura a fost în etape. Nu s-a întâmplat ceva ca să ne dea peste cap”

Când ți-ai dat seama că asta e soluția? Că nu se mai poate face nimic?

Anul trecut. Am vorbit cumva amândoi. Știi cum e, fiecare cărămidă se construiește ca să iasă o construcție destul de mare. Când vine cutremurul, câteodată vine pe neașteptate, dar și destrămarea unei relații se poate întâmpla la fel, cum s-a produs și construcția. Din punctul meu de vedere, în relația mea, ruptura a fost în etape. Nu s-a întâmplat ceva ca să ne dea peste cap. În timp, fiecare și-a văzut altfel interesul și de viața lui.

Mai ai puterea să îți faci o relație curând?

Asta nu ține de putere, trebuie să găsești o persoană care să fie pentru tine. Noi locuim încă împreună, până o să se mute Florin, așa că discutăm. Am văzut că în toți anii pe care i-am avut împreună, și în continuare, am fost foarte buni prieteni. Asta e important pentru copii și pentru noi, pentru viitor, să ne înțelegem. Chiar dacă el întâlnește pe cineva sau eu, important e să comunicăm pentru copii.

Oana Ioniță: „Custodia este comună. Isabel va locui la mine și Maxim la Florin”

Ați stabilit custodia?

Da. Ești prima persoană cu care vorbesc despre așa ceva. Custodia este comună. Isabel va locui la mine și Maxim la Florin. El o să se mute. Vacanțele o să le petrecem împreună. Eu o să merg să îl iau de la școală, să îl ajut cu temele. El vine și îl duce la teatru, astfel încât să aibă un program ca și până acum, să nu simtă ei vreo diferență, de percepție, de iubire, de atașament.

Planuri de vacanță aveți? Unde plecați​

Săptămâna viitoare plecăm în Portugalia, la un concurs, unde Isabel concurează la balet contemporan și neoclasic. Combinăm vacanțele, plăcutul cu utilul. Sperăm să plecăm în Grecia, nu am fost niciodată, vreau foarte mult. Îmi doresc să închiriem și o rulotă. Am multe planuri, sper să mă țin măcar de 50 % dintre ele.

„Eram puțin tocilară pe vremea aia, dar mi-a prins bine”

Cum au fost pentru tine anii de liceu? Ai trăit și vreo iubire în perioada aia? Primul sărut?

Când mă gândesc la anii de liceu mă gândesc mai mult la carte, la stresul temelor, examenelor și toate câte s-au întâmplat. Greu îmi vine să mă gândesc la prima iubire. Evident că prima iubire s-a întâmplat în anii de liceu. Învățam foarte mult și mă stresam foarte mult să fiu cea mai bună din clasă. Eram puțin tocilară pe vremea aia, dar mi-a prins bine. Mă bucur că au trecut, că îmi doream să scap foarte repede de anii de liceu. Acum, după atâția ani, am devenit profesoară și chinui pe alții.

Cumva te-ai întors iar la școală?

M-am întors, dar îmi doresc ca cei care studiază cu mine, care lucrează cu mine, să fie relaxați, să nu fie un stres cum a fost pentru mine să termin școala, să iau cele mai bune note. Îmi doresc ca cei care sunt la școală să facă cu drag ce au de făcut, mai ales dansul, pentru că activitatea mea e una plăcută.

Ai fost în perioada aia și la vreo petrecere atipică?

Pe vremea aia, petrecerile erau puțin altfel. Se țineau la noi acasă, nu aveam discoteci sau tot felul de cluburi sau poate nu știam noi să petrecem altfel. Părinții încercau să ne țină din scurt, ceea ce era bine. Astfel încât să nu fumăm, să nu bem prea mult alcool. Când plecam o făceam așa cum am venit. Dansam foarte mult și ne distram, asta era o chestie foarte bună, care se făcea atunci, acum oamenii nu prea dansează și nu prea se distrează cum o făceam noi.

Oana Ioniță: „Am suferit foarte mult și am zis atunci că nu o să mai sufăr în dragoste, dar toată viața se întâmplă să te arzi”

Prima iubire adevărată a venit mai târziu?

Atunci erau emoțiile adolescentine. La 16 ani m-am îndrăgostit prima oară. Cred că era o dragoste platonică. Am suferit foarte mult și am zis atunci că nu o să mai sufăr în dragoste, dar toată viața se întâmplă să te arzi. Până la urmă, dacă nu suferi, nici nu iubești. Trebuie să fie așa un echilibru.

Când ai câștigat primii bani? De unde au venit?

Prima dragoste nu prea o țin minte, dar banii pe care i-am căștigat prima oară îi țin minte. Eram la Ora 1 a venit, cu Duban. Acolo am intrat la 16 ani. În paralel eram și la Teatrul Constantin Tănase, la care mă gândesc cu nostalgie, pentru că acolo i-am întâlnit pe Jean Paler, Jean Constantin etc. Am întâlnit oameni extraordinari care m-au învățat meserie. Primul meu job, de unde am câștigat bani, a fost la Teatrul Constantin Tănase.

E rentabilă școala pe care o ai? Pe lângă satisfacțiile sentimentale, vin și ceva bani?

Dacă nu veneau bani nu făceam asta. Satisfacțiile sunt în primul rând pe partea asta sufletească, pentru că fac cu drag ceea ce îmi place. Eu sunt șeful și eu dau cu capul în cazul în care e ceva greșit în sistem. Sunt multe lucruri greșite pe care le văd. Probleme e că îmi petrec mult timp la ore și predau mult, în loc să manageriez, dar nu mă pricep la asta. Sunt un manager foarte prost și știu asta. Se fac bani în funcție de cât muncești. Dacă te implici și îți dai interesul să funcționeze, poți să faci business din orice.

Oana Ioniță: „Copiii mei învață într-o școală de stat. Eu predau într-o școală privată”

În privința copiilor? Ai optat pentru sistemul de învățământ privat sau de stat?

Copiii mei învață într-o școală de stat. Eu predau într-o școală privată. Cred că atâta timp cât sunt profesori buni, cu har, indiferent de sistemul privat sau de stat, copiii pot să învețe lucruri bune. Sunt profesori excepționali și în școli de stat. Într-adevăr, sistemul privat trage să facă profit, să aibă un beneficiu și automat tot sistemul, patronul, trage să funcționeze cât mai bine. Și copiii, dar și părinții să fie mulțumiți. De multe ori, părinții sunt mulțumiți și copiii nu învață nimic. Contează mult ca la sfârșit să aibă rezultate și să fie un adult relaxat, dezinvolt, cu multă cultură generală.

Oana Ioniță: „Nu fumez, nu beau alcool. În școală nu am fumat că eram mult prea zgârcită”

Ai corpul unei adolescente. Ce faci pentru asta?

Nu mănânc. Sunt mult timp la sală și mă preocupă foarte mult ceea ce fac. Chiar vorbeam cu Isabel ce ne luăm de mâncare. A zis că să nu mâncăm burger, o salată. Se preocupă că merge acum la concursuri și mă ține și pe mine din scurt. Acum ne-am îmbrăcat amândouă la fel. Profesoara de balet și eleva. Ne-am luat și tricouri la fel, ne-am asortat. Ar trebui să mergem mai des la cumpărături, ca fetele, dar ne place foarte mult să dansăm și să fim la sală.

Există un aliment pe care l-ai exclus definitiv?

Ardeiul gras. Nu pot să mănânc. În general, nu combin carbohidrații. Nu beau sucuri. Nu mănânc multă pâine, dulciuri din când în când. Dacă poftesc la ceva, mănânc, dar încerc să mențin un echilibru. Nu fumez, nu beau alcool. În școală nu am fumat că eram mult prea zgârcită. Am zis că îmi iau prima mașină cu banii de țigări, iar acum am ajuns la a șaptea, tot cu banii din țigări.

