Bella Santiago și soțul ei, decizie neașteptată după nuntă. Dezvăluirea făcută la Unica Urban Party / Video Exclusiv

Bella Santiago a avut o nuntă de poveste, apoi a petrecut câteva zile de vis în Turcia. Acum, când timpul îi va permite, vrea să ia o pauză de la concerte și să își ducă soțul în Filipine, pentru a-i cunoaște mama.

Artista spune despre bărbatul pe care l-a ales să îi stea alături, Nicolae Ionuț Grigore, și care i-a îndrăgit și fetița, că are o fire romantică și că o așteaptă cu casa plină de lumânări, semn că sentimentele dintre ei sunt la fel de intense ca la început.

Bella Santiago își duce soțul în Filipine

Deși își deschisese un restaurant, unde uneori chiar pregătea preparate alese pentru oaspeți, și unde se înghesuiau cei care îi iubesc muzica, Bella a fost nevoită să pună lacătul pe afacere, iar asta pentru că numărul concertelor s-a dublat după pandemie.

Bella Santiago ne-a fost alături la Unica Urban Party 2023 și ne-a făcut mai multe dezvăluiri despre noua viață începută în România.

Bella Santiago a fost în Turcia după nuntă

Ai avut o nuntă foarte frumoasă. Ceva planuri pentru luna de miere?

Am fost în luna de miere. A fost ceva foarte scurt, trei zile în Turcia. A trebuit să mă întorc pentru concerte. Dar mai vreau să plecăm. Cred că o să mergem în Filipine, să o vadă și soțul meu pe mama. O să stăm acolo două săptămâni.

Cum au fost pentru tine anii de liceu?

Anii de liceu au fost cei mai frumoști din viața mea, pentru că am niște prieteni nebuni. Făceam duș unde face vaca. Foarte frumos, ne-am distrat foarte mult.

„Sunt săracă, dar am lucrat foarte mult, tot timpul”

Ți s-a întâmplat vreodată să nu ai bani, chiar și când erai la tine în țară? Primul job când a venit?

Normal, când eram mai mică nu aveam bani. Eu sunt săracă, dar am lucrat foarte mult, tot timpul. În orice țară, dacă nu lucrezi, faci foamea. La 12 ani am început să merg la concursuri de cântat, să câștig niște bani. Primul job a venit la 18 ani, cântam la un restaurant aproape de casă.

Ai trăit și o iubire în perioada aia?

Normal. Toată lumea are. Am și eu o primă iubire din copilărie.

Adevărata dragoste când a venit?

Târziu. Soțul meu este adevărata mea iubire, cu el m-am căsătorit.

Cum a fost cerută în căsătorie Bella Santiago

Cum l-ai cunoscut?

El e prieten bun cu Alex Vasilache de la JukeBox. A venit la noi la concert, m-a văzut și s-a îndrăgostit de mine, la prima vedere. El a făcut primul pas. A așteptat trei luni.

Cum te-a cerut în căsătorie? Unde erați?

Eram în cameră, dormeam. Soțul meu s-a trezit la cinci dimineața. S-a pregătit, și-a luat costumul, a ciocănit la ușă, am deschis, eram somnoroasă și m-a întrebat: Vrei să fii soția mea? Da sau da?

E un bărbat romantic? Te așteaptă cu cina după concerte?

E foarte romantic, mereu are câte o surpriză. Când ies de la baie, după duș, descopăr multe lumânări în casă.

Se înțelege bine și cu fiica ta? Sunt o echipă acum?

Se înțelege foarte bine cu ea. Fetei mele îi place foarte mult de el. Se simte bine când suntem toți trei împreună.

Ai ales pentru ea o școală de stat sau privată? Ce pasiuni are?

Merge la o școală de stat, ca să învețe bine românește. La un moment dat a spus că ar vrea să fie și ea cântăreață. Acum cântă la pian, a avut un concurs și s-a pregătit, cânta în fiecare zi acasă.

„O să facem restaurantul când o să îmbătrânim, că acum e vremea petrecerilor”

Cum merge restaurantul?

Nu îl mai avem. Anul trecut în august am închis restaurantul. Ne-am focusat pe concerte. După pandemie au venit multe concerte, s-a dublat numărul, și am decis să închid restaurantul pentru că nu mai făceam față. Am zis că o să facem restaurantul când o să îmbătrânim, că acum e vremea petrecerilor.

Cum te menții?

Mă duc la sală, nu beau cola, nu prea mănânc dulciuri, mai bine mănânc fructe.

Cum ai ales ținuta din această seară? Ai și vreo bijuterie cu valoare sentimentală?

Când am văzut pe invitație că trebuie să fiu elev sau profesor, am zis că vreau să fiu elevă. În acest outfit, cea mai scumpă sunt eu. Verighetele și inelul de logodnă sunt cele mai importante pentru mine.

