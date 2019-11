Laura Cosoi a dezvăluit ingredientele secrete din rețeta sa de frumusețe

Laura Cosoi, în vârstă de 37 de ani, recunoaște că nu are prea mult timp pentru a merge la sală, în schimb acordă toată atenția necesară alimentației echilibrate. În plus, actrița are câteva ingrediente care nu-i lipsesc niciodată din meniu: ”Beau multă apă. Asta, în primul rând. De când mă trezesc până seara. Am o sticlă cu apă la mine tot timpul. Merg, fac plimbări. Nu am cum să ajung la sală, pentru că în momentul de faţă am un program haotic. Lucrez la două spectacole, am repetiţii, merg la evenimente care merită toată energia mea şi nu apuc să fac atât sport pe cât mi-aş dori, dar am grijă la ce mănânc”

”Încerc să mănânc fructe în fiecare zi. Şi nu mănânc neapărat nu ştiu ce fructe exotice, mănânc ce avem noi pe piaţă în momentul acesta, mere, pere, prune, struguri. Nu mă dau la o parte de la fructele de sezon. Dar evident că nu îmi lipseşte avocado. Mănânc şi carbohidraţi, mănânc paste, mănânc de toate. Îmi place mult ghimbirul. Mă tonifică, îmi dă o stare bună, o energie. Aş vrea ca în fiecare zi să consum ghimbir, în limonadă, în ceai”

Laura Cosoi știe că frumusețea se află în strânsă legătură cu starea de sănătate, motiv pentru care consumă zilnic câteva ingrediente cu rol imunostimulator: ”Acum, cătina este unul dintre fructele pe care le consum foarte des. Iau în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, cătină cu miere – şi eu, şi Rita. Este bună pentru imunitate. Mai mănânc iaurt cu propolis”, – a declarat Laura Cosoi pentru Click!.

Vezi imagini cu Laura Cosoi în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro