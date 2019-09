Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, a pierdut sarcina

Larisa Drăgulescu trece printr-o perioadă foarte grea. Aceasta a anunțat că a pierdut sarcina și, mai mult de atât, s-a și edspărțit de iubitul său și cel care trebuie să fie tatăl bebelușului pe care-l aștepta: „Astăzi 13 Septembrie 2019 și cu lună plină pe cer, am pierdut sarcina si totodata și relația de dragoste cu Ovidiu Mihai! Consider că după un rău care simți ca ți-a săgetat sufletul, va urma cu siguranță ceva bun. Vă rog sa nu îmi puneți întrebări mai departe si să imi respectați intimitatea. Tocmai de aceea am ales să vă anunț personal ca de fiecare dată, nedorind sa las false impresii. Mulțumesc”, – a scris Larisa Drăgulescu pe contul său de Facebook.

Larisa a fost căsătorită cu gimnastul Marian Drăgulescu, împreună cu care are doi copii. Se pare că lucrurile nu merg bine nici în viața sportivului, acesta divorțând anul acesta și de cea de-a doua soție, Corina.

Sursă foto: Facebook

