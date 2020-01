Kate Middleton s-a simțit „izolată” și „ruptă de lume”

În timpul unei vizite la un centru pentru copii din Cardiff, ducesa de Cambridge a vorbit despre perioada când s-a văzut singură cu un bebeluș, la scurt timp după nașterea primului ei fiu.

„Dacă aș fi avut un astfel de centru”, a spus Kate despre centrul unde copiii își petrec timpul liber, iar părinții au ocazia să își împărtășească problemele.

„Eram în primul an și de abia îl născusem pe George – William încă lucra la Search and Rescue și am venit aici și eu aveam un bebeluș micuț în mijlocul Anglesey (insulă din Țara Galilor). Era atât de izloat, de rupt de lume. Nu aveam familia în jur, iar el lucra în tura de noapte”, a povestit soția prințului William.

În timpul vizitei la centru, ducesa a vorbit atât cu copiii, cât și cu părinții micuților. Una dintre fetițe a luat-o de mână și a dus-o în grădină, unde au fost întâmpinate de doi porcușori de guineea.

„Am avut și eu porcușori de guineea când am fost mică. Acești porcușori de guineea sunt mult mai liniștiți decât cei pe care i-am avut eu acasă”, a dezvăluit Kate.

Kate Middleton a devenit soția Prințului William în anul 2011 și are împreună cu acesta trei copii: Prințul George (6 ani), Prințesa Charlotte (4 ani) și Prințul Louis (1 an și 9 luni). Ducesa de Cambridge a vorbit, de curând, despre un al patrulea copil.

Vezi în Galeria FOTO imagini cu Kate în vizită la centrul pentru copii.

Sursă foto: Hepta

