Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu profesorul de istorie: „Îmi învăț copiii ceea ce m-ați învățat”

Kate Middleton a avut parte de o întâlnire emoționantă cu fostul ei profesor de istorie, pe care nu îl mai văzuse de 25 de ani.

Prințul William și soția sa au mers joi în Cornwall, pentru a vizita Muzeul Național Maritim, iar în mulțimea care i-a întâmpinat se afla și fostul profesor al Prințesei.

Kate Middleton, întâlnire emoționantă cu fostul ei profesor de istorie

Jim Embury (79 ani) a venit special în ziua lui liberă pentru a o revedea pe fosta sa elevă, după 25 de ani.

„Este exuberantă și nu s-a schimbat deloc”, a afirmat profesorul pentru Daily Mail.

Embury, care nu mai lucrează în învățământ deoarece s-a pensionat, este voluntar la Muzeul Maritim din Cornwall.

Kate Middleton și Jim Embury s-au îmbrățișat și au stat de vorbă în fața mulțimii.

„Îmi învăț copiii lucrurile pe care eu le-am învățat de la dumneavoastră”, i-a spus Prințesa de Wales fostului ei profesor.

După întâlnirea cu Kate Middleton, bărbatul a lăudat-o pe cea care i-a fost elevă în urmă cu 25 de ani.

„A fost o întâlnire incredibilă și prima dată când am văzut-o pe Kate în 25 de ani. Nu s-a schimbat nici măcar un pic, este exact așa cum era: conștiincioasă, atentă și exuberantă”, a afirmat profesorul pentru sursa citată anterior.

„Este o femeie minunată. Nu știam că vine la muzeu până la ora 06:00 dimineața. Era ziua mea liberă. Am fost întrebat dacă suntem disponibili să fim prezenți pentru vizita regală și desigur că am vrut. Perspectiva întâlnirii cu Kate după atâția ani a fost încântătoare, așa că am mers în ziua mea liberă”, a precizat bărbatul.

Când a intrat în muzeu, Kate Middleton l-a recunoscut imediat. S-a dus la el, l-a îmbrățișat și a spus: „Dumnezeule!”.

„Kate a fost foarte drăguță, a vorbit despre copiii ei și despre ce învață de la ea și a spus că sunt lucruri pe care parțial le-a învățat de la mine”, a mai spus fostul profesor de istorie al Prințesei de Wales.

Cum a fost Prințesa de Wales ca elevă

Cei doi au făcut mai multe fotografii, pe care Jim Embury spune că abia așteaptă să le revadă cu soția lui.

„Este o femeie drăguță, atentă și minunată”, a subliniat acesta.

Cât despre anii în care i-a fost elevă, Jim Embury a precizat: „A fost o elevă fantastică și a fost drăguț să o revăd”.

Bărbatul a dezvăluit că nu obișnuiește să urmărească familia regală, însă îi vede deseori în ziare.

Fostul profesor al lui Kate Middleton a refuzat să speculeze cum ar fi soția Prințului William în rolul de regină a Marii Britanii.

În timp ce Prințesa de Wales vorbea cu fostul ei profesor, Prințul William a continuat să vorbească cu ceilalți oameni veniți să îi întâmpine la muzeu.

