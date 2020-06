Justin Bieber, acuzat de agresiune sexuală

„Eu şi prietenii mei ne-am distrat întreaga noapte. Am fost invitați apoi la hotelul Four Season. Nu ne gândeam la nimic altceva decât că vom petrece cu o mare celebritate. Și am ajuns la hotel. Cei doi prieteni ai mei au fost duși într-o cameră, iar eu în altă cameră, unde era Justin. (…) Acesta mi-a spus să nu spun nimănui nimic, pentru că voi avea mari probleme. Mi-a cerut telefonul şi l-a pus la încărcat, dar cred că aceasta a fost o scuză ca să mi-l ia, de fapt”, și-a început Danielle, care la acel moment avea 21 de ani, postarea.

„Săruturile noastre s-au transformat într-un preludiu fierbinte. M-a împins ușor pe pat după vreo 10 minute. S-a urcat pe mine, m-a sărutat pe gât, apoi a coborât spre abdomen. Mi-a desfăcut pantalonii, mi-i i-a dat jos… Mi-a urmărit linia chilotului cu vârful degetelor”, a povestit ea, potrivit Daily Mail.

Potrivit lui Danielle, acela a fost momentul în care s-a răzgândit și a vrut să pună capăt întâlnirii cu Justin.

„Eu mă tot gândeam la iubita lui, Selena Gomez, cum ar reacționa dacă ar afla, dacă într-adevăr mi-am dat consimţământul penrtu asta, unde or fi prietenii mei. I-am spus că ar trebui să ne oprim pentru că am mers prea departe și trebuie să merg să îmi caut prietenii. Și i-am spus că mă simt vinovată față de Selena. Atunci mi-a spus: Relaxează-te, sunt bine toți! Mi-a dat jos lenjeria intimă, şi-a desfăcut pantalonii, şi-a dat jos chiloţii şi a tras peste noi cuvertura de pe pat. Trupul lui era peste al meu, piele pe piele. Mă simțeam foarte inconfortabil. Simțeam că nu mai pot respira. I-am spus să se dea jos, pentru că încep să mă îngrijorez pentru prietenii mei, dar era prea târziu. M-a penetrat forţat înainte să termin ce voiam să spun… Nu vreau să intru în mai multe detalii cu ce s-a întâmplat după”, a mai spus Danielle.

Femeiea susține că deși totul s-a întâmplat în urmă cu șase ani, pe când Bieber avea 20 de ani, consideră că a fost violată de cântăreț. Deși le-ar fi povestit întâmplarea familiei și prietenilor ei, Danielle spune că a avut nevoie de mai mulți ani pentru a-și face curaj să facă totul public.

Justin Bieber neagă toate acuzațiile

Într-o postare pe Twitter, artistul a negat acuzațiile aduse de Danielle. Mai mult, el susține că are dovezi că nu s-a aflat în locația respectivă atunci când tânăra susșine că ar fi fost agresată sexual.

„În mod normal nu răspund acestor acuzații întrucât m-am confruntat cu astfel de lucruri întreaga mea carieră, dar după ce am discutat cu soția și echipa mea, am decis să vorbesc deschis despre asta. Zvonurile sunt zvonuri, dar acuzațiile de viol sunte ceva peste care nu pot trece ușor. Am vrut să răspund imediat dar din respect pentru persoane care se confruntă cu aceste probleme zilnic am vrut să mă asigur că am toate datele înainte de a da o declarație”, a scris Justin Bieber.

„În ultimele 24 de ore a apărut o postare pe Twitter în care sunt acuzat de abuz sexual pe 9 martie 2014, la hotelul Four Seasons din Austin, Texas. Vreau să fiu clar: nimic din această poveste nu este adevărat. În curând voi prezenta dovezi că nu am fost niciodată prezent la acea locație”, a continuat cântărețul canadian.

Bieber a recunoscut că a susținut un concert în Austin, dar a fost însoțit atunci de iubita sa de la acea vreme, Selena Gomez. De asemenea, el a revenit cu cîteva imagini cu factura de la hotelul LA Quinta, unde a fost de fapt cazat la acea vreme, precum și cu fotografii făcute de jurnaliști în momentul în care a ajusn în Austin, Texas, în noaptea de 9 spre 10 martie 2014, după ce și-a surprins iubita la concertul ei din Houston.

De asemenea, artistul a anunțat că o va acționa legal pe Danielle.

