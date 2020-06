În ediția revistei Unica iulie 2020, vei regăsi un interviu exclusiv cu Gina Chirilă și Bogdan Vlădău, alături de un pictorial de poveste realizat la ei acasă, alături de Katia, fetița lor nou-născută. Cei doi ne-au povestit despre cum s-a schimabt relația lor în timpul perioadei de izolare, despre cum este să devii părinte în vremuri de pandemie și despre cum au învățat să își adapteze carierele după vremurile dificile pe care le trăim.

Tot în ediția de iulie vei putea citi un interviu cu Carmen Brumă despre cel mai recent program lansat de ea, „Abdomenul de urgență”. Pandemia a venit cu izolarea la domiciliu, iar izolarea la domiciliu a venit, pentru multe dintre noi, cu tendința de a nu mai face mișcare atât de des. Tocmai de aceea, Carmen Brumă lansează un program prin care, cu regim și exerciții fizice timp de trei săptămâni, poți obține un abdomen de invidiat.

De asemenea, luna aceasta vei descoperi și un interviu cu Cabral – care, în contextul pandemiei, s-a trezit într-o vacanță neplanificată de la lumea televiziunii. Ne-a spus despre planurile pe care le are pentru această vară, dar și despre fiica lui cea mică, Namiko, alături de care a petrecut timp de calitate de când cu autoizolarea.

În revista Unica iulie 2020 vei descoperi cum să te bucuri de această vară atipică

Pentru că în această perioadă am învățat cât de important este să ne adaptăm, am realizat și un material special, despre tot ce înseamnă „work from home”. Am stat de vorbă cu mai mulți oameni din România despre ce a însemnat pentru fiecare dintre ei lucratul de acasă: ce beneficii au observat, ce dezavantaje au întâlnit și dacă văd lucratul de acasă ca fiind noul viitor al pieței muncii.

Tot în ton cu vremurile în care trăim, jurnalista Pro TV Lavinia Petrea ne-a povestit în detaliu despre strategiile pe care le-a folosit și cu care a avut succes când a venit vorba de relația ei cu copiii în timpul pandemiei. De la rutină la independență, cei mici au nevoie de multe lururi pentru a „funcționa” în această perioadă, iar Lavinia ne-a purtat prin toți pașii.

Și pentru că suntem, totuși, în miezul verii (chiar dacă una mai atipică), am pregătit pentru tine o selecție de trucuri de beauty de care să ții cont. Înainte de orice, SPF-ul! Acesta trebuie purtat tot timpul anului, însă în timpul verii, radiațiile soarelui sunt mai puternice ca oricând. Vei găsi o suită de recomandări de SPF-uri pentru toate buzunarele, pe care să le iei cu tine oriunde te poartă pașii vara aceasta. Totodată, am pregătit și o rutină specială de îngrijire a părului pentru tine, pe care trebuie să o pui în aplicare dacă îți dorești ca la finalul verii, părul tău să arate impecabil și fără vârfuri despicate.

Acum că a venit căldura și ne putem duce la plajă, trebuie să alegem un costum de baie pe măsură. Ți-am pregătit o întreagă selecție de costume de baie, pentru toate siluetele și toate gusturile – iar pentru atunci când te întorci în jungla urbană, apelează la piese vaporoase cu animal print, care sunt foarte în vogă vara aceasta.

În luna iulie încercăm să aducem un zâmbet nu doar pe chipul tău, ci și pe chipul copiilor din viața ta – fie că este vorba despre fiul sau fiica ta, nepotul sau nepoata, fratele sau sora. Astfel, o parte din tirajul revistei se vinde cu un cadou special, o brățară Lego Dots, la prețul de 13,90 lei.

Dacă te-am făcut curioasă cu privire la numărul de iulie al revistei Unica, nu rămâne decât să o descoperi pe îndelete! O vei găsi la punctele de difuzare a presei începând cu data de 24 iunie 2020. Poate fi însă cumpărată și online, dacă nu vrei să mai bați drumul până la magazin.

Iar dacă nu ești neapărat adepta răsfoirii revistei în format fizic, există și varianta de a citi revista online, în mod gratuit. O vei găsi în chioșcul electronic de reviste Ringier, alături de edițiile anterioare de anul acesta: magazines.ringier.ro. O poți răsfoi direct de aici.

