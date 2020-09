Jucătoarea de tenis Carla Suarez Navarro are cancer. Ce mesaj i-a transmis Simona Halep

Carla Suarez Navarro, jucătoarea de tenis care ocupă locul 71 WTA, a anunțat pe rețelele de socializare că a fost diagnosticată cu cancer. Aceasta a publicat un video chiar de patul de spital, în care le povestește fanilor prin ce trece.

„Vă salut pe toți. Vreau să vă anunț că, acum câteva zile, am fost diagnosticată cu limfom. Este un limfom Hodgkin și o să am nevoie să fac șase luni chimioterapie. Eu sunt bine și sunt calmă în acest moment și gata să înfrunt orice va veni” – a spus sportiva spaniolă.

Carla Suarez Navarro, în vârstă de 31 de ani, a mai dezvăluit că are șanse mari să se vindece pentru că detectarea limfomului a fost timpurie și are mici dimensiuni. Acest tip de cancer își are originea în țesutul limfatic și afectează sistemul imunitar.

„Trebuie să fac față unei realități complicate. E momentul să o accept și să merg înainte bazându-mă pe sfaturile medicilor. Merg întotdeauna înainte cu optimism peste obstacole” le-a spus ea fanilor.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻

Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

