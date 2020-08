O celebră cântăreață a fost diagnosticată cu cancer la sân

Cântăreața în vârstă de 38 de ani a făcut anunțul într-un mesaj pe Instagram.

„La începutul acestui an am fost diagnosticată cu cancer la sân și în urmă cu câteva săptămâni am primit devastatoarea veste că a avansat și la alte părți ale corpului meu. În prezent merg săptămânal la chimioterapie și lupt cât pot de mult și de greu. Uimitoarea mea mamă, familia mea și prietenii apropiați mă ajută să trec prin asta și vreau să le mulțumesc și medicilor și asistentelor care au fost și continuă să fie eroi”, a scris Sarah pe rețeaua de socializare într-un mesaj ce însoțea o imagine în care aceasta apare în spital.

„Încerc să rămân pozitivă și vă voi ține la curent cu starea mea de sănătate. Între timp sper că veți înțelege și respecta dorința la intimitate în această perioadă dificilă”, a mai spus artista.

La aflarea acestei vești, realizatorul britanic Piers Morgan i-a transmis un mesaj: „Îngrozitoare vești. Mult succes Sarah”.

Și fosta ei colegă de trupă, Cheryl Tweedy, i-a trsnmis un mesaj de încurajare: „Te iubesc! Întotdeauna ai fost capabilă să obții miracole atunci când a fost nevoie”.

Sarah Harding a devenit cunoscută în anul 2002, când a participat la un show de talente. Atunci s-a format trupa Girls Aloud care a cunoscut un succes răsunător. Formația s-a destrămat în 2009 și s-a reunit pentru scurt timp în anul 2012. Din trupă au mai făcut parte Cheryl Tweedy, Nadine Coyle, Nicola Roberts și Kimberley Walsh.

