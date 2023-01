Joan Collins, demonstrație de eleganță, la 89 de ani. Actrița a ieșit la cină cu cel de al cincilea soț

Joan Collins rămâne un simbol al eleganței! Actrița a întors toate privirile cu ținuta ei neagră, miercuri seara, când a ieșit la o cină romantică cu al cincilea ei soț, Percy Gibson. Actrița, în vârstă de 89 de ani, și producătorul, în vârstă de 58 de ani, au ajuns la locul lor favorit din West Hollywood pentru a lua masa. Collins s-a răsfățat recent și la piscină alături de partenerul său de viață. Diva purta un costum de baie tineresc, cu imprimeu leopard.

Actrița a intrat în restaurant de braț cu cel care îi este soț de 20 de ani, emanând o eleganță regală într-o haină neagră, cu garnitură din blană. Joan Collins purta o eșarfă Chanel și avea cizme de piele până la genunchi, pe care le asortase cu fusta ei din piele. VEZI AICI FOTOGRAFIILE cu cei doi!

Joan Collins și soțul ei sunt de 20 de ani împreună

Bijuterii impresionante din aur împodopeau gâtul, încheietura mâinii și urechile vedetei din celebrul serial Dinastia. Tenul fără riduri al vedetei era pus în valoare de un fard discret. Întotdeauna elegant, Percy Gibson a îmbrăcat un sacou gri , pantaloni de aceeași culoare și cămașă albă.

Anul trecut cei doi au marcat 20 de ani de mariaj. Percy Gibson și Joan Collins s-au căsătorit în 2002, la elegantul hotel Claridge’s din Londra.

„El are grijă de copiii mei și de toate finanțele noastre”

Originar din Peru, Percy este un producător care s-a remarcat la Hollywood. El este cunoscut în primul rând pentru că a produs Who Wants to be a Millionaire. „El are grijă de tot”, a spus Joan despre Gibson pentru revista Saga în septembrie. „El are grijă de copiii mei și de toate finanțele noastre. El este iubirea vieții mele. Avem o căsnicie grozavă, o relație grozavă”, spunea actrița.

Joan Collins a iubit cu patimă mai mulți bărbați

Percy este ultimul bărbat cu care s-a afișat Collins, știută fiind istoria ei romantică cu tradiție de la Hollywood.

Vedeta a ajuns pentru prima dată în fața altarului în1956, când s-a căsătorit cu actorul irlandez Maxwell Reed. Cei doi au divorțat în 1956, deschizând calea pentru dragostea tumultoasă a lui Joan Collins cu Warren Beatty.

Beatty și Collins s-au logodit în 1960, dar infidelitatea lui i-a despărțit.

Căsătoria din 1963 cu actorul și cântărețul Anthony Newley i-a adus doi copii și un divorț. Joan Collins a continuat cu omul de afaceri Ron Kass în 1972, alături de care a avut o fiică . Au plecat pe drumuri separate în 1983.

A patra căsătorie a ei a fost cu cântărețul Peter Holm și a avut loc Las Vegas, în 1985. Cei doi au trecut după trei ani printr-o despărțire urâtă.