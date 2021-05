În cadrul rubricii Marțea Neagră cu Iulia Albu, din emisiunea La Măruță, Iulia (39 de ani) a comentat mai multe imagini cu Larisa Drăgulescu (36 de ani), fosta soție a sportivului Marian Drăgulescu (40 de ani). Săptămâna aceasta, Iulia a comentat fotografii surprinse de vedete în rapiță sau în preajma altor flori.

Pe Instagram, Larisa a publicat mai multe imagini în care apare în rapiță, îmbrăcată în câteva ținute foarte sexy. Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

Iulia Albu, critici dure la adresa Larisei Drăgulescu, fosta soție a sportivului Marian Drăgulescu

„Când spuneam că se poate mult mai rău, la asta mă refeream. Nu înțeleg de ce cineva ar vrea să se pozeze în rapiță în felul ăsta, decât dacă promovează un sector al economiei mai puțin apreciat sau validat în momentul de față, cel puțin în România.

Cel puțin din ce știu eu. Nu știu să existe acest titlu de culegătoare de rapiță. Poate s-a dus să culeagă rapița, până la urmă, nu trebuie să fim răutăcioși”, a declarat Iulia Albu în cadrul rubricii sale.

Din anul 2006 până în 2009, Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu. Fostul cuplu are doi copii, o fiică și un fiu. După mai bine de 3 ani de relație, Larisa s-a recăsătorit în aprilie 2021.

Perechea s-a logodit anul trecut. „Este doar un mic cadou, un inel foarte frumos cu diamante. Am fost foarte șocată când m-a cerut. I-am zis «DA» din prima, fără să stau pe gânduri. M-a cerut la mine acasă”, povestea Larisa Drăgulescu în 2020, în cadrul emisiunii Star News.

Larisa Drăgulescu a devenit una dintre vedetele care câștigă bani din imagini și filmări erotice publicate pe un cunoscut site internațional pentru adulți.

Larisa Drăgulescu: „Îmi place să pozez erotic sau chiar porno”

„Gurile rele există, bineînțeles, și mă blamează pentru ceea ce am ales să fac, însă, dacă stăm să ne gândim bine, în fond, eu pe rețelele mele de socializare întotdeauna am avut postări provocatoare sau deloc cuminți, aș putea spune. Așa că nu e este ca și cum am fost o călugăriță și acum am ales să mă dezbrac.

Îmi place să pozez erotic sau chiar porno și nu am niciun fel de inhibiție în ceea ce privește asta. Mă simt fericită că pot să fac asta și să câștig bani frumoși făcând ceva ce îmi place”, a declarat Larisa, în exclusivitate pentru Playtech.

„Am lucrat în Dubai 2-3 ani, într-un club de noapte, apoi în Germania. Am fost playmate pentru revista Playboy din România și, dacă nu mă înșel, am fost chiar ultimul model al revistei la noi în țară. Acesta a fost încă un vis împlinit.

Mi-am dorit să apar în revista cu cele mai sexy și frumoase femei din lume, încă de pe vremea când eram căsătorită cu Marian. Familia mea întotdeauna m-a susținut în toate deciziile mele așa că că au fost foarte mândri de mine și au dat năvală să își achiziționeze revista.

Din momentul acela am pozat nud în mai multe colaborări iar în noul proiect fanii mei au posibilitatea să își achiziționeze imagini sau video-uri nud cu mine, contra cost”, a mai declarat Larisa.

