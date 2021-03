Iulia Albu, atac dur la adresa lui Selly: „Mie nu îmi pasă că asculți manele sau că scuipi sau nu semințe”

Iulia Albu l-a criticat pe Selly pentru explicația pe care a dat-o după ce a fost amendat de poliție că a dat o petrecere de ziua lui unde au participat peste 20 de persoane.

Iulia Albu făcut o postare pe pagina sa de Facebook unde i-a transmis vloggerului o serie de “recomandări” pentru a gestiona mai bine situațiile “de criză” prin care trece. În plus, vedeta îl acuză pe Selly că a jugnit persoanele în vârstă cu lucrurile pe care le-a spus în ultima vreme.

„Influencer meltdown new entry cu Selly. Toată lumea este scandalizată că puștiul minune al showbizului ascultă manele, dar nimeni nu are o problemă cu faptul că a numit persoanele de 80 de ani “boșorogi”. Nu, nu mai poți face nici politică, nici morală, nici reformă atâta timp cât jignești bunicii celor ce te-au făcut cine ești. Ca sa nu mai vorbim despre bunicii tăi.

Nu-i nimic, toată lumea are nevoie de un duș rece din când în când. Și de un strateg specializat pe crisis management. Sau o Agenție. Sau MĂCAR un PR cât de cât cu capul pe umeri.

Spune cu mine, Rău, Rățușca, Rămurică

Recunoaste-ți greșeala Reacționează pozitiv implicându-te in acțiuni de susținere a unor persoane in vârsta. Ce ar fi sa gătești o zi în cantina unui azil de bătrâni? Respectă-ți publicul, povestește-i cum te simți, unde ai greșit și ajută-i să nu facă ce ai făcut tu.

Mie nu îmi pasă nici că asculți manele și nici dacă scuipi sau nu semințe. La treabă!”, este mesajul Iuliei Albu pentru Selly.

Sâmbătă (27 februarie), Selly a organizat o petrecere de proporții, cu prilejul zilei sale de naștere. Selly a împlinit 20 de ani și a învitat la această petrecere nume grele din showbiz-ul autohton, printre care și diverși interpreți de manele cu care s-a filmat și postat în online. Poliția a aflat de petrecere de pe rețelele de socialziare și a decis să intervină pentru că nu au fost respectate măsurile de distanțare socială și nici nu s-au purtat măști de protecție împotriva infectării cu SARS-CoV-2. Reprezentanți ai Poliției Ilfov au precizat că s-au încălcat normele de protecție sanitară impuse în contextul pandemiei, la evenimentul în cauză. Selly și alți câțiva invitați au fost amendați.

La scurt timp după ce a fost amendat, Selly a încercat să dea vina pe invitați, spunând că ar fi adus cu ei mai multe persoane la petrecere: „A ieșit scandal național! S-au terminat toate problemele țării și toată România fierbe că m-am văzut eu cu câțiva prieteni de ziua mea. Este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta. Am primit amendă pentru că am făcut acest eveniment în pandemie. Problema e legea. Legea e foarte stupidă. Legea e complet idioată! În club e voie și toți oamenii stau lipiți unul de altul. Într-o casă imensă, cu o curte imensă, cu aerisire, e ilegal. Susțin cu tărie că legea e complet idioată. Mi se pare oarecum nedrept ce am pățit eu.”

Foto – Facebook

