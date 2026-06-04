Selly, mai sincer ca niciodată: „Am avut momente în care mi s-a urcat la cap succesul”

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Selly este unul dintre cele mai cunoscute nume din România. Și-a început cariera ca vlogger, pe vremea când nu avea nici măcar 14 ani, iar acum a devenit un atreprenor de succes. Fondatorul stațiunii Nibiru a vorbit despre viața lui și despre proiectul său de suflet. Iată ce nu știai despre Selly.

Selly și Nibiru, cel mai de suflet proiect al vloggerului

Ultimul proiect al lui Selly, stațiunea Nibiru, este cel care i-a adus vloggerului și cea mai mare satisfacție.

Stațiunea va crea o mie de locuri de muncă și se dorește o destinație unică în Europa.

Tânărul vorbește despre Nibiru ca fiind „curaj, inovație, România”.

Proiectul va aduce o mulțime de locuri de muncă și se dorește a fi de o magnitudine foarte mare, ca fiecare proiect al lui Selly.

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„Când va deveni operațional, când se va deschide, va crea cel puțin o mie de locuri de muncă. Deși, real, având în vedere că am suplimentat numărul de spații și am suplimentat și zona de security, vor fi mult mai mulți. Dar la ultimul calcul, peste o mie de colaboratori, de oameni care sunt angajați indirect de comercianții de aici, oameni angajați de noi și așa mai departe”, a declarat Selly în exclusivitate pentru Libertatea.

Tânărul a vorbit și despre cum arată o zi din viața lui și spune că doarme doar 6 ore pe noapte.

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„Depinde dacă sunt în București sau sunt în Costinești, dar de regulă mă trezesc dimineața, mă trezesc pe la un 7–8 și mă culc destul de târziu, pe la un 12–1 noaptea mă culc. Și muncesc de regulă, cam asta fac toată ziua. Seara poate ies undeva să mănânc sau stau acasă. Depinde iarăși unde sunt, dacă sunt la Costinești sau sunt în București”, a răspuns el.

Ce nu știa nimeni despre Selly

Vloggerul a recunosc că mănâncă pe fond nervos și a definit cum vede el succesul. Mai mult, spune cum a reușit să gestioneze faima și succesul, recunoscut că a avut momente când i s-a urcat la cap.

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„Nu cred că sunt domnul succes. Eșecul pentru mine e în punctul în care știu că puteam să fac ceva și nu am făcut. Când mi-am propus să fac ceva, o chestie pe care puteam să o fac și nu am făcut-o. Dacă știu că mi-am pus un scop și chiar am încercat foarte tare să fac acel lucru și nu mi-a ieșit, nu consider neapărat că acela este un eșec. În sensul în care nu am ceva să-mi reproșez. Pur și simplu poate n-am reușit să-l fac. Eșecul e când voiam să fac ceva, puteam să-l fac și nu l-am făcut”, a explicat tânărul.

Cât despre succesul pe care l-a căpătat de la o vârstă foarte fragedă, Selly spune că acesta a venit spre el gradual, motiv pentru care a rămas cu picioarele pe pământ.

Totuși, recunoaște că a avut momente în care i s-a urcat succesul la cap.

„Mi s-a întâmplat gradual succesul. Deci n-a fost nimic peste noapte. Și atunci am avut timp să mă aclimatizez cu el. Și am avut și eu momente în care mi s-a urcat la cap. Fiind de foarte mic în lumina reflectoarelor, am avut timp să fac toate prostiile devreme cumva și atunci cred că m-am maturizat mult mai repede”, a explicat Selly pentru Libertatea.

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