Selly vorbește deschis despre politică, faimă și muzică: „Noi, 5 GANG, suntem primii la muzica făcută în bătaie de joc”

Selly este un tânăr foarte pragmatic, lucru deloc specific vârstei sale. S-a apucat de vlogging de mic și a învățat să editeze, iar banii veniți din Youtube i-a investit în aparatură din ce în ce mai profesională, pentru a oferi un content din ce în ce mai bun și o calitate a videoclipurilor superioară.

A ajuns rapid unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, iar fenomenul 5 GANG a venit dintr-o joacă cu prietenii. A ajuns o trupă extrem de cunoscută, mai ales în rândul puștanilor, iar versurile lor sunt cântate la unison de mii de copii, în concerte.

Cu toate că acum se bucură de faimă și bani, Selly rămâne foarte bine ancorat în realitate. Este conștient că a prins un trend, însă a și muncit pentru a ajunge unde este acum. Recunoaște că este vorba și despre noroc, însă simțul rațiunii l-a ghidat mereu, mai ales când vine vorba despre bani.

Nu face investiții, pentru că nu se pricepe la multe lucruri. În schimb, și-a făcut o academie de vlogging, adică exact treaba la care excelează și din care este sigur că își va recupera banii. Are în plan un al doilea film 5 GANG, după ce primul a fost un succes masiv și recunoaște că nu se ia prea în serios, mai ales în ceea ce privește muzica pe care o face cu trupa lui.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Selly a vorbit deschis despre bani, faimă și muzică. A făcut declarații surprinzătoare și a lămurit misterul muzicii pe care o face și care este criticată de generația de dinaintea lui.



„Când facem piese 5 GANG (…) stau și mă gândesc cum să fac un vers handicapat rău, retardat, să nu aibă niciun sens. E greu uneori. Am scris la un moment aia cu „bag mâna în buzunarul stâng e un teanc, bag mâna în buzunarul drept, încă un teanc. Nu știu cum a interpretat-o lumea, eu m-am p***t pe mine de râs când am scris-o. Mi s-a părut senzațional. Și i-am explicat, trebuie să arăți, aici e un teanc, aici e alt teanc. Noi am râs și ne gândim cum să facem să fie handicapate (…) Că ne dăm seama că n-am avea nicio șansă dacă am încerca să facem muzică pe bune, gen chair să (…) păi noi suntem primii la muzica făcută în bătaie de joc. Știi cum e, decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș”, a spus Selly, răzând.

Nu a vrut niciodată să facă muzică în serios, iar mulți dintre adulții care i-au criticat piesele au pierdut acest lucru din vedere. În plus, Selly nu se ia nici pe el prea în serios. Are totuși niște principii clare, însă în ceea ce privește trupa 5 GANG, ea s-a născut dintr-o distracție și continuă să fie același lucru.



„Eu chiar cred că am inspirat mulți oameni să facă ce vor să facă, să își bage picioarele în ce zice lumea, pentru că sunt mulți care ar avea potențial să facă ceva pe online. Sunt mulți care sunt amuzanți, dar le e teamă de ce o să zică lumea despre ei. Eu cred că am inspirat niște oamenii să fie „bă, fuck you!”, dacă asta vreau să fac, asta fac. Pe partea de muzică, noi am făcut-o știind că retardismele astea vor prinde. Știam că muzica făcută de vloggeri, bună sau proastă, prinde. Știam că aduce milioane de vizualizări și am zis că e rețeta perfectă. Pentru mine 5 GANG a fost o rețetă perfectă de construit o bază mare, mare de oameni, că acum pot să fac și alte lucruri. Vorbim despre educație, mai facem alte chesti (…)”, a spus Selly.

În plus, el a atras atenția asupra unor probleme cruciale din sistemul de educație. Au fost mulți care au spus că a abordat acest subiect pentru că ar vrea să intre în politică.



„Nu sunt interesat de politică. Nu asta mă pasionează. Vrei să intru în politică pe ciordeală? Principalul motiv pentru care nu vreau să intru în politică în următorii 30 de ani este pentru că în momentul când ai intra în politică, fie că ești ministru, consilier, s.a.m.d, tu încetezi să muncești pentru tine, tu ești servitorul oamenilor, tot ce faci tu, toate acțiunile tale, tu răspunzi, sau ar trebui în teorie, să răspunzi în fața oamenilor. Ești în slujba oamenilor și muncești pentru ei. Ori eu am încă mult de muncit pentru mine, să fiu eu bine. Aș intra în politică în momentul în care eu aș fi 100% împlinit, pentru că altfel aș intra în politică gândindu-mă și la binele meu. Și aș fi ca ăștia, pentru că sunt o grămadă de oameni care sunt în politică pentru binele propriu, la asta se gândesc 99% din timp”, spune Selly.

Poți urmări podcastul integral aici: https://www.youtube.com/watch?v=Ovc1xci61WM&t=7207s

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –

