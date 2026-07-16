După covrig și cozonac, LUCA ieftinește și cafeaua

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După ce a ieftinit covrigul în plin val de scumpiri și a lansat cozonacul de Paște la un preț pe care și l-a putut permite oricine, Tinervis Group continuă seria ieftinirii produselor și face același lucru cu cafeaua, marca proprie, ZMEU.

Începând cu 16 iulie până la 30 septembrie 2026, cafeaua ZMEU ristretto, espresso și cafea lungă costă 3,99 lei, iar sortimentele de cafea cu lapte costă 4,99 lei.

Lansată în 2024 și disponibilă exclusiv la LUCA, ZMEU e o cafea artizanală, prăjită în microloturi și râșnită pe loc, care în perioada aceasta devine și mai accesibilă.

“Suntem mereu de partea clienților noștri, de aceea continuăm să venim în întâmpinarea nevoilor lor cu produse de calitate, dar și cu prețuri cât mai mici. Am hotărât să extindem gama de produse accesibile, conștienți de contextul economic actual în care oamenii se uită cu atenție la fiecare leu. Aceeași solidaritate pe care am avut-o când am ieftinit covrigul și când am lansat cozonacul fără fițe o avem astăzi și cu cafeaua ZMEU: produse bune, la prețuri pe care să și le permită oricine”, declară reprezentanții LUCA.

ZMEU este un produs marca proprie LUCA, parte din experiența pe care compania o construiește zi de zi pentru clienți și este disponibil atât în România cât și în rețeaua Tinervis Group din Polonia.

Noile prețuri de 3,99 lei și 4,99 lei pentru sortimentele de cafea artizanală ZMEU sunt valabile în toate cele peste 190 de locații din România.

Despre LUCA

Fondată în 2010, Tinervis Group a lansat brandul LUCA cu misiunea de a oferi clienților produse de calitate, cu gust autentic, coapte pe loc și servite rapid. Sub deviza „FACEM BUN, FACEM BINE®”, LUCA a dezvoltat o rețea de peste 200 de unități proprii (România și Polonia), operate direct de companie și poziționate astfel încât să ofere conveniența de care clienții au nevoie în fiecare zi, în drum spre serviciu, între întâlniri sau în pauza de prânz.

LUCA este singurul brand al companiei Tinervis Group.

Foto credit: Tinervis Group

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