  MENIU  
Home > Advertorial > NIBIRU se deschide astăzi. România inaugurează prima stațiune de entertainment pe litoral și cea mai amplă destinație dedicată divertismentului din Europa

NIBIRU se deschide astăzi. România inaugurează prima stațiune de entertainment pe litoral și cea mai amplă destinație dedicată divertismentului din Europa

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 16.07.2026, 16:44
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

NIBIRU își deschide oficial porțile azi, 16 iulie și dă startul verii pe litoralul românesc. După o perioadă de doi ani de pregătiri, cea mai nouă stațiune din România și cea mai mare destinație de entertainment din Europa lansează primul sezon cu 46 de zile de experiențe și festivaluri, peste 30 de magazine și restaurante. Line-up-ul sezonului include peste 200 de artiști și 150 de evenimente dedicate tuturor generațiilor, într-un program care oferă răspunsul la una dintre cele mai frecvente întrebări ale turiștilor de pe litoral: Ce facem seara la mare? 

În cadrul conferinței de presă dedicate inaugurării stațiunii, Andrei Șelaru (Selly), CEO și co-fondator NIBIRU, a declarat: „Astăzi inaugurăm un proiect care, în urmă cu cinci ani, era o idee ambițioasă, iar în ultimii doi ani a devenit o viziune pentru care am muncit activ: aceea că litoralul românesc merită o nouă generație de experiențe. De acum, după o zi la plajă, ai un loc în care poți continua ziua și unde găsești de fiecare dată ceva de făcut.

NIBIRU este un loc construit pentru toate generațiile, unde poți veni pentru un festival, pentru un concert, pentru o seară în familie sau pur și simplu pentru a te plimba pe promenadă. Ne dorim ca oamenii să descopere că România poate livra experiențe de entertainment la standarde internaționale și să transformăm Costineștiul într-o destinație pe care turiștii să își dorească să o viziteze în fiecare vară.” 

NIBIRU se deschide astăzi. România inaugurează prima stațiune de entertainment pe litoral și cea mai amplă destinație dedicată divertismentului din Europa

De la ora 18:00, are loc marea deschidere NIBIRU cu o seară special planificată pentru a arăta publicului ce vor putea experimenta pe tot parcursul sezonului. Toți cei care au bilete la festivalurile NIBIRU au acces gratuit la deschidere, fără consumație minimă necesară, iar același beneficiu se aplică și celor care au fost la Beach, Please!, ca o continuare firească a experienței de festival.

Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Recomandarea zilei

Pe Center Stage va avea loc primul concept artistic realizat de Răzvan Dincă, Circus of Wonders, care se va regăsi în concertele lui Delia, Puya și Mario, dar și în spectacolele de pe Promenadă. De asemenea, în prima seară la NIBIRU, publicul va putea urmări momente speciale alături de Selly, Dan Negru și Dumitru Prunariu, un show aviatic realizat de Aeroclubul României, spectacole cu baloane cu aer cald, acrobații, artiști stradali, proiecții, spectacol de artificii și petreceri tematice pentru fiecare festival din cadrul programului estival NIBIRU. 

Imediat după marea deschidere, NIBIRU dă startul primului festival al sezonului, GALAXIA, care va avea loc în perioada 16–19 iulie. Line-up-ul reunește artiști internaționali și locali, printre care Ozuna, INNA, HUGEL, Nicky Jam, Clean Bandit, DJ Snake și Farruko, Lazy Ed, Killa Fonic, conturând unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii.

S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Recomandarea zilei

Deschiderea NIBIRU este așteptată să atragă aproximativ 50.000 de vizitatori încă din prima zi, marcând unul dintre cele mai ample debuturi ale unui proiect de entertainment din România. Pentru restul sezonului, organizatorii estimează un trafic mediu de aproximativ 40.000 de vizitatori pe zi.

Pentru a facilita accesul la toate experiențele din stațiune, vizitatorii au la dispoziție aplicația mobilă NIBIRU, care reunește programul complet al festivalurilor și spectacolelor, harta interactivă a stațiunii, informații despre restaurante, activări și puncte de interes, precum și notificări în timp real privind evenimentele și activitățile din fiecare zi. Lansată înaintea deschiderii oficiale, aplicația a devenit cea mai descărcată aplicație din România în ziua în care a fost disponibilă în magazinele de aplicații, înregistrând aproximativ 9.000 de descărcări. Concepută ca principalul ghid digital al experienței NIBIRU, aplicația le permite vizitatorilor să își planifice mai ușor fiecare seară și să descopere toate experiențele disponibile pe parcursul sezonului. 

NIBIRU reunește într-un singur loc promenada centrală, zone de food & retail, spații de spectacol, zone pentru familii, un parc de distracții, activări și experiențe dedicate publicului tânăr, dar și adulților și familiilor cu copii. În primul sezon, programul se desfășoară zilnic între 18:00 și 03:00, iar accesul pe promenada principală este gratuit, cu o consumație minimă necesară de 25 de lei, opțiune disponibilă exclusiv online, la plata în avans. 

Calendarul verii 2026 este construit în jurul mai multor festivaluri și formate distincte, care transformă NIBIRU într-o stațiune plină de energie pe întreaga durată a sezonului. Printre evenimentele anunțate se numără GALAXIA (16–19 iulie), NEBULA X (24–26 iulie), K-POP DAYS (1–2 august), FAMILY FEST (3-4 august), ROCK DAYS (7 – 8 august), STARDUST (15 august), PORC FEST (22-23 august) și RETROGRADE (28 – 30 august). În paralel, Promenada Centrală și NIBIRU Center Stage prind viață în fiecare seară prin show-uri, artiști, activări și experiențe live, dezvoltate sub direcția artistică a lui Răzvan Dincă. Fiecare zi a săptămânii are un concept artistic distinct, care definește atmosfera serii și integrează într-un univers unitar toate momentele din program și experiențele dedicate publicului. Astfel, universul NIBIRU prinde viață printr-o succesiune de concepte creative: joi scena se deschide cu Circus of Wonders, un spectacol imersiv plin de magie și surprize; vineri aduce energia vibrantă din Neon Asia, unde luminile și cultura urbană se întâlnesc; sâmbătă aduce eleganța decadentă din Velvet Cabaret; duminică publicul se lasă purtat de ritmurile colorate din Barrio Carnaval; luni se celebrează nostalgia și libertatea în Summer Disco Love; marți aduce vibe-ul autentic din American Soul System; iar miercuri prezintă conceptul Worlds of NIBIRU, care reunește toate universurile într-un spectacol memorabil.

Pe lângă festivaluri, NIBIRU integrează și zone permanente de entertainment: The Fool Comedy Club, NIBIRU Beer Garden, Hype Arena, Parcul de Distracții, Muzeul Planetelor, TaranTerra și spații de sport. Stațiunea este construită pentru a aduce împreună publicuri diferite în același loc, în funcție de preferințe, vârstă și buget.

NIBIRU își propune să combine artiști internaționali, nume relevante din România și formate muzicale variate, de la pop și electronic până la hip-hop, afro, house sau influențe alternative, cu artiști precum Ozuna, Nicky Jam, DJ Snake, Clean Bandit, INNA, Alina Eremia, Smiley, Delia, Carla’s Dreams, Antonia, The Motans, Irina Rimes, Theo Rose și Alex Velea, alături de alte nume care completează fiecare zi tematică a sezonului. 

Pentru a evita timpul petrecut în trafic, organizatorii recomandă folosirea transportului în comun. Pe durata verii, autobuzele NIBIRU vor circula pe întreg litoralul și vor prelua pasageri din toate stațiunile, în limita locurilor disponibile, fiind ușor de recunoscut după brandingul NIBIRU.

Rutele pornesc din Constanța, Lazu, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn și Mangalia, cu puncte de îmbarcare dedicate în fiecare stațiune.

Pentru traseul Constanța – NIBIRU, plecările sunt programate de la Gara Constanța la 17:00, apoi din Lazu Centru la 17:15, Agigea Centru la 17:20, Eforie Nord Centru la 17:30, Eforie Sud Centru la 17:40 și Tuzla Centru la 17:55. Pentru traseul Eforie Nord – NIBIRU, plecările sunt de la Circ la 17:30, Centru la 17:35, Grand la 17:40, Peco Petrom la 17:45, Novus Hotel la 17:55, Debarcader la 18:00 și Belona la 18:05.

Pe traseul Mangalia – Saturn – NIBIRU, plecările sunt de la Str. 1 Decembrie 1918 la 17:30, Saturn – Hotel Sirena la 17:40 și 23 August Centru la 17:40. Pentru traseul Venus – Cap Aurora – Jupiter – Neptun – NIBIRU, plecările sunt de la Venus – Hotel Calipso la 17:30, Cap Aurora – Hotel Mera Onyx la 17:40, Jupiter – Hotel Capitol/Meteor la 17:45, Neptun – Terasa Mediteraneo la 17:30 și Neptun – Hotel Doina la 17:40. Pe traseul Olimp – NIBIRU, plecările sunt de la Hotel Cocor la 17:45 și Hotel Majestic la 17:50.

Prețul biletului este de 20 de lei per persoană, iar copiii sub 6 ani circulă gratuit. Cursele vor avea o frecvență de aproximativ 30 de minute, ultima cursă fiind programată, în principiu, la ora 00:00. Orele menționate sunt aproximative și pot varia în funcție de traficul din ziua respectivă, iar tipul și numărul autovehiculelor pot fi adaptate în funcție de numărul de pasageri.

NIBIRU va avea un impact economic semnificativ în zona Costinești. Proiectul este așteptat să genereze peste 400 de milioane de euro în economie locală, susținând activități comerciale, furnizori locali și locuri de muncă sezoniere. În același timp, poziționarea proiectului urmărește să prelungească perioada de consum pe litoral și să transforme sudul litoralului într-o destinație relevantă pentru turiști români și internaționali.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Pamela Anderson, imagini spectaculoase din oaza ei de liniște. Vedeta se mândrește cu grădina la care muncește zilnic: „Uitați ce a crescut în grădina mea”
Pamela Anderson, imagini spectaculoase din oaza ei de liniște. Vedeta se mândrește cu grădina la care muncește zilnic: „Uitați ce a crescut în grădina mea”
Cabral, mai sincer ca niciodată după divorț: „Da, m-a afectat. Singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă”
Cabral, mai sincer ca niciodată după divorț: „Da, m-a afectat. Singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă”
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Avantaje
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Tragedie! A murit actorul care ne-a făcut să râdem cu atât de mult talent! Tânăr, iubit, avea toată viața înainte, dar el a decis să o încheie acum. Anunțul familiei: “Cu inima zdrobită vă spun că genialul…”
Elle
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
I-a dat una în cap după meci! Imagini scandaloase cu Jude Bellingham și un jucător argentinian după eliminarea Angliei
I-a dat una în cap după meci! Imagini scandaloase cu Jude Bellingham și un jucător argentinian după eliminarea Angliei
Gabi Tamaș a făcut milioane de euro din fotbal. Ce s-a întâmplat cu toată averea: „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Gabi Tamaș a făcut milioane de euro din fotbal. Ce s-a întâmplat cu toată averea: „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Furtună cosmică de proporții la mijlocul verii! Cinci zodii trec prin teste karmice majore
Furtună cosmică de proporții la mijlocul verii! Cinci zodii trec prin teste karmice majore
Andreea Bănică, apariție de senzație în costum de baie la 48 de ani: „În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri. Nu am avut niciodată corpul perfect”
Andreea Bănică, apariție de senzație în costum de baie la 48 de ani: „În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri. Nu am avut niciodată corpul perfect”
Horoscop 17 iulie 2026. Avalanșă de vești bune în dragoste. O zodie renaște din propria cenușă și inima ei se deschide către fericire
Horoscop 17 iulie 2026. Avalanșă de vești bune în dragoste. O zodie renaște din propria cenușă și inima ei se deschide către fericire
Observator News
Motivul pentru care un sat întreg din Germania se vinde la prețul unui penthouse în București
Motivul pentru care un sat întreg din Germania se vinde la prețul unui penthouse în București
Libertatea pentru Femei
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Neptun în Berbec începe un ciclu care durează până în 2038. Zodiile care își transformă cel mai mare vis în realitate
Neptun în Berbec începe un ciclu care durează până în 2038. Zodiile care își transformă cel mai mare vis în realitate
Pastila care aproape a dublat supraviețuirea în cel mai agresiv tip de cancer. Când ar putea fi accesibilă și pacienților din România
Pastila care aproape a dublat supraviețuirea în cel mai agresiv tip de cancer. Când ar putea fi accesibilă și pacienților din România
Pensia de urmaș poate fi mai mare decât crede familia. Din ce venit al persoanei decedate se face calculul
Pensia de urmaș poate fi mai mare decât crede familia. Din ce venit al persoanei decedate se face calculul
S-a spart ghinionul! 3 zodii își recâștigă puterea și scapă de probleme pe 16 iulie
S-a spart ghinionul! 3 zodii își recâștigă puterea și scapă de probleme pe 16 iulie
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
CSID.ro
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
Cum se menține într-o formă de zile mari Valentina Pelinel! Cum s-a pozat femeia care l-a cucerit definitiv pe celebrul milionar
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
Libertatea
De ce apar adicțiile și cum pot fi depășite. Gabriela Bălan, psiholog: „Discuția despre substanțe nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un dialog continuu”
De ce apar adicțiile și cum pot fi depășite. Gabriela Bălan, psiholog: „Discuția despre substanțe nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un dialog continuu”
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Albania, surpriza Mediteranei: hoteluri atent selectate între plajele spectaculoase ale Rivierei Albaneze și farmecul autentic al Adriaticii
Albania, surpriza Mediteranei: hoteluri atent selectate între plajele spectaculoase ale Rivierei Albaneze și farmecul autentic al Adriaticii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton