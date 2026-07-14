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Fibromul uterin: când este suficient să-l urmărești și când operația devine cea mai bună alegere

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Un diagnostic frecvent nu înseamnă automat cancer și nici intervenție chirurgicală. Ceea ce contează sunt simptomele, localizarea fibromului și planurile fiecărei femei. Material realizat cu sprijinul Dr. Bogdan Smeu, medic primar chirurgie generală, cu experiență în chirurgia laparoscopică și robotică.

Pentru multe femei, vestea că au un fibrom uterin vine în urma unei ecografii de rutină și este urmată imediat de două temeri: „Este cancer?” și „Trebuie să mă operez?”. În realitate, fibromul este o formațiune benignă, foarte frecventă, iar în numeroase cazuri poate rămâne ani întregi fără să provoace probleme. Diagnosticul nu este, așadar, o sentință, ci punctul de plecare pentru o evaluare atentă și o decizie personalizată.

Cheia unei decizii bune nu este dimensiunea fibromului în sine, ci cât de mult afectează viața pacientei și dacă își dorește să păstreze uterul.”— Dr. Bogdan Smeu

Fibromul uterin, numit și miom sau leiomiom, se dezvoltă din țesutul muscular al uterului. Poate fi unic sau multiplu, mic sau voluminos și poate crește în interiorul cavității uterine, în grosimea peretelui ori spre exterior. Tocmai această localizare explică de ce două femei cu fibroame de dimensiuni asemănătoare pot avea experiențe complet diferite.

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Un fibrom care deformează cavitatea uterină poate determina menstruații foarte abundente și poate influența fertilitatea chiar dacă nu este mare. În schimb, un fibrom situat spre exterior poate crește mult înainte să devină deranjant, iar simptomele apar mai ales prin presiunea exercitată asupra vezicii sau rectului.

Hormonii feminini au un rol important în evoluția fibroamelor, motiv pentru care acestea sunt întâlnite mai ales în anii fertili și tind adesea să se reducă după menopauză. Predispoziția familială, vârsta și excesul ponderal pot contribui la risc, dar nu există o metodă sigură prin care apariția lor să fie prevenită.

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Semne pe care nu ar trebui să le consideri „normale”

Menstruațiile abundente sunt atât de frecvent minimalizate, încât unele femei ajung să trăiască ani la rând cu oboseală, amețeli sau palpitații fără să știe că au anemie. Dacă trebuie să schimbi foarte des produsele de protecție, dacă menstruația durează mai mult decât de obicei ori apar cheaguri mari, merită să discuți cu medicul ginecolog.

Și durerea pelvină persistentă, senzația de greutate în abdomenul inferior, urinările frecvente, constipația nou apărută sau disconfortul lombar pot fi semne ale unui fibrom simptomatic. În anumite situații, primul indiciu este dificultatea de a obține o sarcină sau pierderea repetată a sarcinii.

Important: prezența acestor simptome nu confirmă singură diagnosticul. Sângerările anormale și durerea pelvină pot avea numeroase cauze, de aceea evaluarea medicală nu ar trebui amânată și nici înlocuită cu automedicație.

Cum se stabilește diagnosticul

De cele mai multe ori, ecografia transvaginală este investigația de bază. Ea arată dimensiunea, numărul și poziția fibroamelor și îi permite medicului să urmărească evoluția lor. În cazuri mai complexe, RMN-ul pelvin poate oferi o „hartă” mai precisă, utilă pentru planificarea tratamentului, iar histeroscopia poate fi recomandată atunci când formațiunea se dezvoltă spre cavitatea uterină.

Hemograma este la fel de importantă atunci când există sângerări abundente, pentru că poate confirma anemia. Imaginea completă nu se rezumă însă la analize: medicul va lua în calcul vârsta, intensitatea simptomelor, ritmul de creștere, dorința de sarcină și impactul asupra vieții de zi cu zi.

Când este suficientă monitorizarea

Dacă fibromul este mic, nu produce simptome importante și nu afectează fertilitatea sau organele din jur, poate fi urmărit prin controale și ecografii periodice. Uneori sunt recomandate medicamente pentru reducerea sângerării și a durerii, tratamente hormonale în situații selectate ori suplimente cu fier pentru corectarea anemiei.

Monitorizarea nu înseamnă neglijare. Înseamnă o conduită activă, cu termene clare de reevaluare și cu atenție la orice schimbare. Tratamentul medicamentos controlează simptomele, dar nu elimină întotdeauna fibromul, astfel că planul poate fi ajustat în timp.

Când intervenția chirurgicală intră în discuție

Operația poate fi recomandată atunci când sângerările provoacă anemie, durerea sau presiunea pelvină afectează activitățile zilnice, fibromul comprimă organele vecine, deformează semnificativ uterul ori influențează fertilitatea. Alegerea procedurii nu se face după o regulă universală.

Miomectomia îndepărtează fibromul și păstrează uterul, fiind frecvent luată în calcul de femeile care își doresc o sarcină. În funcție de poziția formațiunii, intervenția poate fi histeroscopică, laparoscopică, robotică sau, în anumite cazuri, clasică. Embolizarea arterelor uterine este o altă opțiune minim invazivă pentru paciente atent selectate și urmărește reducerea vascularizației fibromului.

Histerectomia, adică îndepărtarea uterului, poate fi indicată în cazuri severe, cu fibroame multiple, mari sau recidivante, mai ales atunci când pacienta nu mai dorește sarcini. Decizia trebuie discutată în detaliu, cu prezentarea alternativelor, a beneficiilor și a riscurilor fiecărei soluții.

Ce schimbă chirurgia minim invazivă

Atunci când anatomia și starea pacientei permit, abordul laparoscopic sau robotic poate reduce trauma asupra peretelui abdominal. Inciziile sunt mai mici, durerea postoperatorie este de obicei mai redusă, spitalizarea poate fi mai scurtă, iar revenirea la activitățile obișnuite se face, în general, mai repede decât după chirurgia deschisă.

Tehnologia nu decide însă singură rezultatul. Contează experiența echipei, selecția corectă a cazului și pregătirea preoperatorie. Un exemplu despre modul în care este construită decizia într-un caz complex poate fi găsit în această prezentare despre histerectomia laparoscopică pentru fibroame uterine multiple.

Chiar și în chirurgia minim invazivă există riscuri și perioade de recuperare diferite de la o persoană la alta. De aceea, promisiunile de tipul „fără durere” sau „revenire imediată” ar trebui privite cu rezervă; recomandarea corectă se bazează întotdeauna pe evaluarea individuală.

Fertilitatea și păstrarea uterului

Nu toate fibroamele afectează șansa de a obține o sarcină. Riscul este mai important atunci când formațiunea modifică interiorul uterului sau interferează cu implantarea. Pentru o femeie care își dorește copii, localizarea fibromului poate cântări mai mult decât dimensiunea lui.

Planul terapeutic trebuie stabilit împreună cu medicul ginecolog și, atunci când este necesar, cu chirurgul și specialistul în medicină reproductivă. Obiectivul nu este doar îndepărtarea unei formațiuni, ci alegerea tratamentului care protejează cât mai bine sănătatea și proiectele de viață ale pacientei.

Când să ceri ajutor fără să mai amâni

Programează un consult dacă menstruațiile au devenit foarte abundente sau prelungite, dacă ai dureri pelvine recurente, presiune abdominală, urinări neobișnuit de frecvente ori semne de anemie precum oboseală intensă, amețeli, paloare sau palpitații. Evaluarea este importantă și dacă încerci să obții o sarcină fără succes sau ai trecut prin pierderi repetate de sarcină.

Un diagnostic pus la timp poate însemna doar monitorizare, nu neapărat operație. Iar atunci când intervenția este necesară, o discuție informată despre opțiunile disponibile poate face recuperarea mai previzibilă și alegerea mai potrivită. Pentru o evaluare chirurgicală individualizată, poți solicita o consultație de specialitate.

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