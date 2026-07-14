Beach, Please! în Ziua 3: 155.000 de participanți într-o singură zi. Future și Quavo, pentru prima dată LIVE în România, iar NIBIRU își dezvăluie viitorul

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Ziua a treia a ediției aniversare Beach, Please! a devenit cea mai mare din istoria festivalului. 155.000 de participanți au fost prezenți sâmbătă la NIBIRU, stabilind un nou record de trafic și confirmând amploarea celui mai mare festival de muzică urbană din Europa.

Pe scena principală au urcat, pentru prima dată LIVE în România, Future și Quavo, două dintre cele mai influente nume ale scenei internaționale de hip-hop. Lor li s-au alăturat INNA, cu unul dintre cele mai spectaculoase show-uri românești ale ediției, și B.U.G. Mafia, care au oferit un concert-eveniment, primit cu o energie impresionantă de zecile de mii de oameni din fața scenei.

Dincolo de muzică, unul dintre cele mai emoționante momente ale serii i-a avut în prim-plan pe Selly și pe Yausuf. Anul trecut, Yausuf a venit la Beach, Please! însoțit de bunica sa, cea care i-a fost alături la primul festival din viața lui. Cei doi au cucerit rapid inimile comunității Beach, Please!, iar imaginile cu ei au devenit virale, transformându-i într-un simbol al legăturii dintre generații. La finalul ediției trecute, bunica lui Yausuf le-a transmis un mesaj tuturor copiilor și a promis că va reveni împreună cu nepotul ei la următoarea ediție. Din păcate, între timp s-a stins din viață.

În fața celor 155.000 de participanți, Selly și Yausuf i-au dedicat un moment special pe scena principală, transformând o poveste personală într-un mesaj pentru toți cei prezenți: să ne prețuim părinții și bunicii cât încă îi avem alături și să nu amânăm timpul petrecut împreună. Organizatorii au vorbit despre puterea amintirilor create în familie, despre primul concert, prima vacanță sau primul festival trăite alături de cei dragi și despre cât de importante sunt aceste experiențe pentru un copil. Pentru că, dincolo de muzică și spectacol, cele mai valoroase momente rămân cele împărtășite cu familia, iar pentru un părinte sau bunic nu există un dar mai prețios decât timpul oferit copilului său și amintirile pe care le construiesc împreună. În mijlocul unui festival construit în jurul muzicii și al energiei, acesta a fost, poate, cel mai puternic mesaj al serii.

Tot sâmbătă, a fost prezentat oficial și următorul capitol al verii: NIBIRU, noua destinație de entertainment care își deschide porțile pe 16 iulie și va funcționa timp de 46 de zile, până la finalul sezonului. Cu o investiție de peste 50 de milioane de euro, NIBIRU transformă spațiul care găzduiește astăzi Beach, Please! într-o destinație deschisă zilnic, dedicată tuturor generațiilor.

În fiecare zi vor avea loc concerte, spectacole și experiențe pentru toate vârstele, alături de cel mai mare parc de distracții outdoor din România, zone dedicate copiilor, peste 30 de restaurante și cafenele, facilități sportive, retail și numeroase activități pentru întreaga familie. Beach, Please! este doar începutul. Povestea verii continuă la NIBIRU, proiectul prin care ne propunem să contribuim la transformarea litoralului românesc într-o destinație modernă de entertainment și turism.

Ediția aniversară Beach, Please! se încheie duminică, cu încă o zi dedicată marilor nume ale muzicii internaționale. Pe scena festivalului vor urca Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, alături de unii dintre cei mai apreciați artiști români, în finalul celei mai mari ediții Beach, Please! organizate până în prezent.

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