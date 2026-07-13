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Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale

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.  Actualizat 13.07.2026, 17:49
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Membrii juriului Concursului Internațional George Enescu 2026, alături de foști laureați și invitați de prestigiu ai scenei internaționale, vor susține, între 4 și 18 septembrie, șase recitaluri camerale extraordinare pe scena Ateneului Român. Seria reprezintă una dintre tradițiile definitorii ale Concursului Enescu și oferă publicului ocazia de a asculta artiști care modelează astăzi standardele interpretării muzicale la nivel internațional.

În fiecare ediție a Concursului Enescu, recitalurile camerale completează experiența competiției, oferind publicului șansa rară de a-i asculta pe scenă pe artiștii care, în cadrul concursului, contribuie la descoperirea și formarea noii generații de muzicieni. De această dată, programul traversează peste două secole de creație muzicală, de la Bach, Beethoven, Schumann și Brahms până la Bartók, Prokofiev și Ravel, într-o serie de concerte care pun în valoare rafinamentul repertoriului cameral, virtuozitatea interpretativă și dialogul artistic dintre generații.

Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Violoncelistul Claudio Bohórquez

Seria debutează vineri, 4 septembrie, cu violoncelistul Claudio Bohórquez, membru al juriului Secțiunii Violoncel, și pianistul Péter Nagy, într-un program integral dedicat lui Robert Schumann. FantasiestückeRomanzenMärchenbilderși celebrul ciclu Dichterliebe conturează o incursiune în universul poetic și profund expresiv al compozitorului german.

Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Violonista Mihaela Martin

Duminică, 6 septembrie, violonista Mihaela Martin, președinta juriului Secțiunii Vioară, revine pe scena Ateneului Român alături de violoncelistul Frans Helmerson, violistul Miguel da Silva și pianistul Enrico Pace. Programul reunește lucrări fundamentale ale repertoriului cameral european, de la Trio-ul de coarde op. 9 nr. 3 de Beethoven și Sonata nr. 2 de Edvard Grieg până la monumentalul Cvartet cu pian nr. 1 de Johannes Brahms.

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Un moment cu o puternică încărcătură simbolică va avea loc joi, 10 septembrie, când Nemanja Radulović, câștigător al Concursului Internațional George Enescu în 2001 și membru al juriului ediției aniversare, revine la București împreună cu pianista Laure Favre-Kahn. Programul include lucrări de Bartók, Franck, Prokofiev și Ravel și reflectă personalitatea artistică spectaculoasă a unuia dintre cei mai apreciați violoniști ai generației sale.

Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Violonista Alissa Margulis

Sâmbătă, 12 septembrie, violonista Alissa Margulis, membră a juriului Concursului Enescu, pianistul Alexei Volodin și violoncelistul Ștefan Cazacu, laureat al ediției 2020–2021, aduc în fața publicului două dintre capodoperele repertoriului cameral: Sonata „Kreutzer” de Ludwig van Beethoven și Trio-ul în la minor de Piotr Ilici Ceaikovski, compus în memoria lui Nikolai Rubinstein.

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Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Pianista Marie-Ange Nguci,
Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Violonista Hyeonjeong Lee

Seria continuă miercuri, 16 septembrie cu pianista Marie-Ange Nguci, membră a juriului Concursului Enescu 2026, și violonista Hyeonjeong Lee, laureată a ediției din 2024. Programul reunește lucrări de Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt și Serghei Prokofiev, într-o seară dedicată virtuozității, imaginației sonore și dialogului dintre tradiții interpretative diferite.

Concursul Enescu 2026 aduce pe scena Ateneului Român șase recitaluri camerale extraordinare susținute de membri ai juriului și mari artiști ai scenei internaționale
Pianistul Nelson Goerner

Celebrul pianist Nelson Goerner, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai repertoriului romantic și membru al juriului Concursului Enescu 2026, va încheia seria recitalurilor, vineri, 18 septembrie. Programul solo include Toccata în do minor de Johann Sebastian Bach, Fantasie în do major de Robert Schumann și Sonata în do minor D.958 de Franz Schubert, într-un recital care urmărește evoluția expresiei pianistice de la Baroc la Romantism.

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate exclusiv prin Eventim.ro, precum și din rețeaua librăriilor Cărturești și Humanitas. Biletele individuale au prețuri ce pornesc de la 75 de lei, cu reduceri pentru elevi, studenți și pensionari. Pentru iubitorii muzicii de cameră este disponibil și Abonamentul Recitaluri, care oferă acces la toate cele șase concerte ale seriei.

Seria recitalurilor camerale face parte din programul Concursului Internațional George Enescu 2026, desfășurat la București în perioada 23 august – 19 septembrie, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate tinerilor muzicieni, care reunește în fiecare ediție artiști consacrați și cele mai promițătoare talente ale noii generații.

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Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. 

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. 

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS 

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, L’Or, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours, Sanador

Partener de monitorizare: mediaTRUST

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