  MENIU  
Home > Advertorial > Implantul dentar din zirconiu: ce este, cum funcționează și cui i se potrivește

Implantul dentar din zirconiu: ce este, cum funcționează și cui i se potrivește

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dacă ai pierdut un dinte și te-ai documentat despre soluțiile disponibile, ai întâlnit probabil două opțiuni principale: implantul din titan și implantul din zirconiu. Primul are o tradiție de peste patru decenii în stomatologie; al doilea câștigă tot mai mult teren, mai ales printre pacienții care pun accent pe estetică sau care au sensibilități la metale. Dar ce înseamnă, concret, un implant din zirconiu și cui i se potrivește?

Dacă ai pierdut un dinte și te-ai documentat despre soluțiile disponibile, ai întâlnit probabil două opțiuni principale: implantul din titan și implantul din zirconiu. Primul are o tradiție de peste patru decenii în stomatologie; al doilea câștigă tot mai mult teren, mai ales printre pacienții care pun accent pe estetică sau care au sensibilități la metale. Dar ce înseamnă, concret, un implant din zirconiu și cui i se potrivește?

Ce este implantul din zirconiu

Un implant din zirconiu este o rădăcină artificială confecționată din dioxid de zirconiu (ZrO₂) — un material ceramic, 100% non-metalic, de culoare albă. Acesta se inserează chirurgical în osul maxilar sau mandibular, la locul dintelui lipsă, și servește drept suport pentru coroana montată ulterior, după vindecarea implantului.

Termenul de „implant ceramic” descrie același produs. Confuzia apare uneori din cauza coroanelor ceramice montate pe implanturi metalice din titan — în acel caz, rădăcina rămâne metalică, numai „dintele” vizibil este ceramic. Implantul din zirconiu este diferit: întreaga rădăcină, de la baza osului în sus, este ceramică.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

De ce aleg tot mai mulți pacienți zirconiul

Motivul principal este estetica. La pacienții cu gingie subțire sau cu tendință de retracție gingivală, implantul din titan poate lăsa o nuanță gri vizibilă la linia gingiei — mai ales în zona frontală. Zirconiul, alb prin natura lui, elimină acest risc și oferă un rezultat vizual mai armonios, ce nu poate fi diferențiat de dintele natural.

Al doilea avantaj este biocompatibilitatea. Cercetările arată că suprafața zirconiei acumulează mai puțină placă bacteriană față de titan, ceea ce se traduce printr-o gingie în jurul implantului mai sănătoasă pe termen lung. De asemenea, riscul de reacții alergice sau de eliberare de ioni metalici este practic inexistent.

Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Recomandarea zilei

Un al treilea factor este filosofia „fără metal”: tot mai mulți pacienți, fie din motive medicale documentate, fie din preferință personală, caută soluții stomatologice care să excludă complet metalul. Implantul din zirconiu răspunde direct acestei cereri.

Limitele pe care trebuie să le cunoști

Alegerea zirconiului nu este potrivită pentru orice situație. Ceramica este mai rigidă decât titanul și tolerează mai greu forțele masticatorii repetitive și neuniforme. La pacienții cu bruxism — scrâșnit al dinților în somn sau în stare de veghe — riscul de microfractură crește semnificativ. Nu înseamnă că implantul este exclus automat, dar medicul trebuie să evalueze dacă ceramica este varianta potrivită sau dacă titanul oferă suficienta siguranță în cazul tău.

De asemenea, gama de opțiuni protetice pentru implanturile ceramice este mai restrânsă față de sistemele din titan, care acoperă și cazuri complexe: reabilitări complete, lucrări pe mai mulți dinți sau situații cu volum osos insuficient. Decizia finală aparține medicului, care evaluează calitatea osoasă, tipul de mușcătură și zona anatomică implicată.

Cum arată procedura, pe scurt

Procesul este similar celui pentru un implant din titan:

  1. Evaluare inițială și planificare digitală (CT dentar, modele 3D)
  2. Inserție chirurgicală sub anestezie locală
  3. Perioadă de osteointegrare — de obicei 8–12 săptămâni, în funcție de densitatea osoasă
  4. Montarea bontului protetic și a coroanei definitive

Planificarea digitală ghidată reduce marja de eroare și face procedura mai predictibilă, indiferent de materialul ales.

Cum alegi clinica potrivită

Implanturile din zirconiu sunt mai sensibile la tehnica de inserție decât cele din titan. Unghiul de inserție al unui implant monobloc — o singură piesă ceramică — determină definitiv direcția coroanei; nu există posibilitatea de ajustare ulterioară. Asta înseamnă că experiența echipei medicale cu sistemul respectiv contează mai mult decât în cazul titanului.

Există clinici care lucrează cu mai multe sisteme ceramice și pot explica concret de ce recomandă un brand sau altul pentru cazul tău. Implant Studio, o clinică stomatologică din București specializată în implantologie, utilizează sisteme precum Z-Systems, Straumann PURE Ceramic și Bredent White SKY și evaluează fiecare caz cu planificare digitală înainte de a propune o soluție. Pagina dedicată implantului dentar din zirconiu oferă o privire de ansamblu clară asupra procedurii, indicațiilor și brandurilor disponibile.

Ce arată datele clinice

Seriile clinice publicate raportează rate de supraviețuire de 93–98% la 10 ani pentru implanturile ceramice. Titanul rămâne materialul cu cel mai lung istoric clinic — peste 40 de ani de urmărire documentată — dar zirconiul acumulează rezultate solide în ultimuele două  decenii. Organizații internaționale precum International Team for Implantology (ITI) includ deja implanturile ceramice în protocoalele lor de formare și cercetare.

Concluzie

Implantul din zirconiu nu este neapărat mai bun sau mai rău decât titanul — este pur și simplu potrivit pentru un alt tip de situație. Gingie subțire, zonă frontală, sensibilitate la metale sau o preferință fermă pentru soluții non-metalice — sunt cazuri în care ceramica merită luată în calcul cu seriozitate.

Cercetarea online te ajută să pui întrebările corecte, dar răspunsul vine de la un medic care îți vede concret situația. Un specialist în sisteme ceramice va analiza calitatea osului, ocluzia și zona de intervenție — și va putea spune clar dacă zirconiul este varianta potrivită. Clinica Implant Studio din București lucrează cu ambele tipuri de implanturi și poate compara opțiunile direct pe cazul tău.

Foto: Implant Studio

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic. Ce a ales Landon de pe tăviță: „Așa tată, așa fiu”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic. Ce a ales Landon de pe tăviță: „Așa tată, așa fiu”
Cum l-a dat de gol internetul pe Tavi Clonda, după ce a vrut să facă un gest frumos pentru Gabriela Cristea: „Nu lui trebuie să îi mulțumești”
Cum l-a dat de gol internetul pe Tavi Clonda, după ce a vrut să facă un gest frumos pentru Gabriela Cristea: „Nu lui trebuie să îi mulțumești”
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Fiul lui Christian Sabbagh a fost operat la Viena. George a fost diagnosticat cu autism de la o vârstă fragedă 
Fiul lui Christian Sabbagh a fost operat la Viena. George a fost diagnosticat cu autism de la o vârstă fragedă 
Delia Salchievici de la Desafio s-a despărțit de iubit: „Părea că discut cu un perete”
Delia Salchievici de la Desafio s-a despărțit de iubit: „Părea că discut cu un perete”
Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare specială. Ce au făcut cu ocazia celor 14 ani de căsnicie
Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare specială. Ce au făcut cu ocazia celor 14 ani de căsnicie
Horoscop săptămânal 13 - 19 iulie 2026. Perioadă de coșmar. O zodie are parte de certuri, neînțelegeri sau chiar rupturi temporare în familie
Horoscop săptămânal 13 - 19 iulie 2026. Perioadă de coșmar. O zodie are parte de certuri, neînțelegeri sau chiar rupturi temporare în familie
Observator News
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Libertatea pentru Femei
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai trecut de 60 de ani? Medicii avertizează că poate afecta inima și musculatura
Ai trecut de 60 de ani? Medicii avertizează că poate afecta inima și musculatura
Helicobacter pylori, bacteria care poate trăi zeci de ani în stomac fără simptome. Medic: „Se comportă ca…”
Helicobacter pylori, bacteria care poate trăi zeci de ani în stomac fără simptome. Medic: „Se comportă ca…”
Oncologii avertizează: utilizarea frecventă a gelurilor de duș parfumate poate crește riscul de cancer. Ce ingrediente ridică semne de întrebare
Oncologii avertizează: utilizarea frecventă a gelurilor de duș parfumate poate crește riscul de cancer. Ce ingrediente ridică semne de întrebare
Programul de tratament GRATUIT pentru boli cardiovasculare CNAS 2026: angioplastie, stenturi, by-pass decontate pentru pacienți asigurați și neasigurați
Programul de tratament GRATUIT pentru boli cardiovasculare CNAS 2026: angioplastie, stenturi, by-pass decontate pentru pacienți asigurați și neasigurați
TV Mania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
CSID.ro
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Libertatea
Nepoții au pierdut peste 2.800.000 de euro în favoarea unchiului. De ce a fost anulat testamentul unui bărbat de 93 de ani
Nepoții au pierdut peste 2.800.000 de euro în favoarea unchiului. De ce a fost anulat testamentul unui bărbat de 93 de ani
Radu Miruță, sesiune foto îmbrăcat în marinar pe corveta „Contraamiral August Roman” cu care a călătorit 14 ore spre România
Radu Miruță, sesiune foto îmbrăcat în marinar pe corveta „Contraamiral August Roman” cu care a călătorit 14 ore spre România
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 11 – 17 iulie 2026. Luna Nouă în Rac
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 11 – 17 iulie 2026. Luna Nouă în Rac
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton