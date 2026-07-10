Implantul dentar din zirconiu: ce este, cum funcționează și cui i se potrivește

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Dacă ai pierdut un dinte și te-ai documentat despre soluțiile disponibile, ai întâlnit probabil două opțiuni principale: implantul din titan și implantul din zirconiu. Primul are o tradiție de peste patru decenii în stomatologie; al doilea câștigă tot mai mult teren, mai ales printre pacienții care pun accent pe estetică sau care au sensibilități la metale. Dar ce înseamnă, concret, un implant din zirconiu și cui i se potrivește?

Dacă ai pierdut un dinte și te-ai documentat despre soluțiile disponibile, ai întâlnit probabil două opțiuni principale: implantul din titan și implantul din zirconiu. Primul are o tradiție de peste patru decenii în stomatologie; al doilea câștigă tot mai mult teren, mai ales printre pacienții care pun accent pe estetică sau care au sensibilități la metale. Dar ce înseamnă, concret, un implant din zirconiu și cui i se potrivește?

Ce este implantul din zirconiu

Un implant din zirconiu este o rădăcină artificială confecționată din dioxid de zirconiu (ZrO₂) — un material ceramic, 100% non-metalic, de culoare albă. Acesta se inserează chirurgical în osul maxilar sau mandibular, la locul dintelui lipsă, și servește drept suport pentru coroana montată ulterior, după vindecarea implantului.

Termenul de „implant ceramic” descrie același produs. Confuzia apare uneori din cauza coroanelor ceramice montate pe implanturi metalice din titan — în acel caz, rădăcina rămâne metalică, numai „dintele” vizibil este ceramic. Implantul din zirconiu este diferit: întreaga rădăcină, de la baza osului în sus, este ceramică.

De ce aleg tot mai mulți pacienți zirconiul

Motivul principal este estetica. La pacienții cu gingie subțire sau cu tendință de retracție gingivală, implantul din titan poate lăsa o nuanță gri vizibilă la linia gingiei — mai ales în zona frontală. Zirconiul, alb prin natura lui, elimină acest risc și oferă un rezultat vizual mai armonios, ce nu poate fi diferențiat de dintele natural.

Al doilea avantaj este biocompatibilitatea. Cercetările arată că suprafața zirconiei acumulează mai puțină placă bacteriană față de titan, ceea ce se traduce printr-o gingie în jurul implantului mai sănătoasă pe termen lung. De asemenea, riscul de reacții alergice sau de eliberare de ioni metalici este practic inexistent.

Un al treilea factor este filosofia „fără metal”: tot mai mulți pacienți, fie din motive medicale documentate, fie din preferință personală, caută soluții stomatologice care să excludă complet metalul. Implantul din zirconiu răspunde direct acestei cereri.

Limitele pe care trebuie să le cunoști

Alegerea zirconiului nu este potrivită pentru orice situație. Ceramica este mai rigidă decât titanul și tolerează mai greu forțele masticatorii repetitive și neuniforme. La pacienții cu bruxism — scrâșnit al dinților în somn sau în stare de veghe — riscul de microfractură crește semnificativ. Nu înseamnă că implantul este exclus automat, dar medicul trebuie să evalueze dacă ceramica este varianta potrivită sau dacă titanul oferă suficienta siguranță în cazul tău.

De asemenea, gama de opțiuni protetice pentru implanturile ceramice este mai restrânsă față de sistemele din titan, care acoperă și cazuri complexe: reabilitări complete, lucrări pe mai mulți dinți sau situații cu volum osos insuficient. Decizia finală aparține medicului, care evaluează calitatea osoasă, tipul de mușcătură și zona anatomică implicată.

Cum arată procedura, pe scurt

Procesul este similar celui pentru un implant din titan:

Evaluare inițială și planificare digitală (CT dentar, modele 3D) Inserție chirurgicală sub anestezie locală Perioadă de osteointegrare — de obicei 8–12 săptămâni, în funcție de densitatea osoasă Montarea bontului protetic și a coroanei definitive

Planificarea digitală ghidată reduce marja de eroare și face procedura mai predictibilă, indiferent de materialul ales.

Cum alegi clinica potrivită

Implanturile din zirconiu sunt mai sensibile la tehnica de inserție decât cele din titan. Unghiul de inserție al unui implant monobloc — o singură piesă ceramică — determină definitiv direcția coroanei; nu există posibilitatea de ajustare ulterioară. Asta înseamnă că experiența echipei medicale cu sistemul respectiv contează mai mult decât în cazul titanului.

Există clinici care lucrează cu mai multe sisteme ceramice și pot explica concret de ce recomandă un brand sau altul pentru cazul tău. Implant Studio, o clinică stomatologică din București specializată în implantologie, utilizează sisteme precum Z-Systems, Straumann PURE Ceramic și Bredent White SKY și evaluează fiecare caz cu planificare digitală înainte de a propune o soluție. Pagina dedicată implantului dentar din zirconiu oferă o privire de ansamblu clară asupra procedurii, indicațiilor și brandurilor disponibile.

Seriile clinice publicate raportează rate de supraviețuire de 93–98% la 10 ani pentru implanturile ceramice. Titanul rămâne materialul cu cel mai lung istoric clinic — peste 40 de ani de urmărire documentată — dar zirconiul acumulează rezultate solide în ultimuele două decenii. Organizații internaționale precum International Team for Implantology (ITI) includ deja implanturile ceramice în protocoalele lor de formare și cercetare.

Concluzie

Implantul din zirconiu nu este neapărat mai bun sau mai rău decât titanul — este pur și simplu potrivit pentru un alt tip de situație. Gingie subțire, zonă frontală, sensibilitate la metale sau o preferință fermă pentru soluții non-metalice — sunt cazuri în care ceramica merită luată în calcul cu seriozitate.

Cercetarea online te ajută să pui întrebările corecte, dar răspunsul vine de la un medic care îți vede concret situația. Un specialist în sisteme ceramice va analiza calitatea osului, ocluzia și zona de intervenție — și va putea spune clar dacă zirconiul este varianta potrivită. Clinica Implant Studio din București lucrează cu ambele tipuri de implanturi și poate compara opțiunile direct pe cazul tău.

Foto: Implant Studio

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