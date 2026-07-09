  MENIU  
Home > Advertorial > L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 09.07.2026, 23:21
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, a obținut distincția Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence pentru programul său de vinuri, o recunoaștere internațională acordată restaurantelor care demonstrează grijă constantă pentru cultura vinului și pentru experiența construită în jurul acestuia.

Recunoașterea face parte din Wine Spectator Restaurant Awards 2026, programul anual care celebrează unele dintre cele mai bune restaurante din lume pentru experiența oferită iubitorilor de vin. În 2026, Wine Spectator a acordat distincția Best of Award of Excellence unui număr de 1.830 de restaurante la nivel global, în cadrul unui program care a recunoscut 4.012 destinații gastronomice din întreaga lume.

Pentru L’Atelier, această recunoaștere este importantă pentru că merge dincolo de dimensiunea sau diversitatea listei de vinuri. Wine Spectator evaluează un program complet: felul în care vinurile sunt selectate, păstrate, prezentate, asociate cu bucătăria și recomandate de o echipă pregătită, astfel încât alegerea vinului să devină un moment firesc al experienței oaspeților. 

L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

Recunoașterea Wine Spectator se adaugă altor validări internaționale importante pentru Hotelul Epoque. Hotelul este membru Relais & Châteaux și deține din 2025 o Cheie Michelin, distincții care susțin aceeași direcție: ospitalitate atentă, gastronomie de calitate și grijă constantă pentru detalii. Împreună, aceste recunoașteri conturează imaginea unui loc apreciat la nivel internațional pentru felul în care construiește experiențe complete, de la cazare și servicii până la gastronomie și vin. 

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei
L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

În restaurant, vinul este tratat ca parte din povestea gastronomică. Fiecare recomandare trebuie să susțină bucătăria, să ajute oaspetele să descopere mai bine preparatele și să creeze o experiență coerentă, de la primul pahar până la finalul mesei.

Lista de vinuri a restaurantului numără 354 de poziții. Circa 30% din selecție, peste 100 de referințe, este reprezentată de vinuri românești, ceea ce arată o alegere clară: aceea de a include producătorii locali într-un program de vinuri construit la standard internațional.

Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Recomandarea zilei
L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

Vinul românesc ocupă astfel un loc central în programul L’Atelier, fiind așezat fără complexe lângă repere internaționale consacrate. Selecția românească include vinuri roșii, albe, spumante, roze și vinuri de desert, cu accent pe soiuri autohtone precum Fetească Neagră, Fetească Albă, Fetească Regală, Crâmpoșie, Negru de Drăgășani și Novac. Davino este unul dintre reperele importante ale listei, cu peste 20 de referințe și cu mai multe vinuri care pot fi urmărite pe ani diferiți de recoltă. Cel mai bine vândut vin de pe întreaga listă este tot un vin Davino, ales pentru calitate, consecvență și pentru valorile pe care restaurantul le împărtășește cu această cramă.

La nivel internațional, lista are o bază franceză puternică, de la case mici de șampanie precum Agrapart și Larmandier-Bernier până la nume importante din Bourgogne, Bordeaux, Rhône și Loire. Aceasta este completată de o selecție italiană solidă și de câteva repere din Lumea Nouă. Chardonnay este probabil cel mai prezent soi de pe întreaga listă, regăsit aproape în toată selecția de șampanie, în Bourgogne alb și în selecția de Chardonnay din Lumea Nouă.

„Nu a fost niciodată despre o listă lungă, ci despre un program care spune o poveste și susține fiecare moment al mesei. Această recunoaștere confirmă direcția pe care am ales-o: vinul românesc așezat firesc lângă marile regiuni ale lumii, o selecție construită cu răbdare și o echipă care știe să explice, nu doar să servească. Pentru noi, vinul este parte din ospitalitate, din dialogul cu bucătăria și din felul în care oaspeții înțeleg L’Atelier”, a declarat Diana Popescu, director general al Hotelului Epoque.

L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

Programul de vinuri al restaurantului L’Atelier este construit de Diana Popescu, General Manager Hotel Epoque, împreună cu somelierul restaurantului, Luca Aurelian. Luca face parte din echipa L’Atelier de peste 10 ani și are un rol important nu doar în alegerea vinurilor, ci și în felul în care acestea ajung la oaspeți.

La fiecare schimbare de sezon, când meniul este reconstruit în jurul ingredientelor locale, Luca propune asocieri vin-preparat dedicate pentru cele două meniuri de degustare gândite de Chef Flaviu Mureșan. În cadrul evenimentelor cu chefi internaționali invitați, somelierul colaborează direct cu echipele acestora pentru a găsi vinurile potrivite fiecărui meniu.

În același timp, L’Atelier funcționează ca o rampă de lansare pentru crame mici cu identitate puternică. Dincolo de numele consacrate, programul caută constant acele „bijuterii” ale pieței, vinuri care merită descoperite și explicate, nu doar etichete cunoscute. 

L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

Ce înseamnă Wine Spectator Best of Award of Excellence

Wine Spectator Restaurant Awards au fost lansate în 1981 și includ trei niveluri de distincție: Award of Excellence, Best of Award of Excellence și Grand Award.

Best of Award of Excellence, distincția obținută de restaurantul L’Atelier în 2026, este acordată restaurantelor care demonstrează o selecție de vinuri amplă, variată și bine prezentată, cu etichete din mai multe regiuni viticole și, în multe cazuri, cu mai multe recolte ale unor producători importanți. 

Pe înțelesul publicului, premiul arată că restaurantul are un program de vinuri bine gândit, nu doar o listă consistentă. Contează ce vinuri sunt alese, cum sunt păstrate, cât de bine se potrivesc cu meniul, cum sunt recomandate de echipă și cât de constantă este experiența oferită oaspeților.

Distincția obținută de L’Atelier va fi inclusă în ediția Wine Spectator din 31 august 2026, iar restaurantul va fi prezent și pe platformele Wine Spectator dedicate câștigătorilor Restaurant Awards 2026, inclusiv în baza de date online WineSpectator.com/Restaurants și în aplicația Wine Spectator Restaurant Awards pentru iPhone și iPad.

Prin acest nou premiu, restaurantul L’Atelier și Hotelul Epoque își consolidează poziționarea printre locurile din București recunoscute internațional pentru experiențe gastronomice și de ospitalitate premium.

Despre Restaurantul L’Atelier

L’Atelier este restaurantul semnătură al Hotelului Epoque. Restaurantul propune o experiență culinară inspirată de bucătăria românească modernă, construită cu ingrediente locale și completată de un program de vinuri atent construit, dezvoltat în dialog cu meniurile de sezon și cu experiența oaspeților. 

Despre Hotelul Epoque 

Hotelul Epoque este un hotel de 5 stele situat în centrul Bucureștiului, în apropierea Parcului Cișmigiu. Membru Relais & Châteaux și deținător al unei distincții Michelin Key, hotelul oferă suite, spații pentru evenimente, zonă de spa și L’Atelier, restaurantul său gastronomic.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristi Borcea, imagini rare cu toți cei nouă copii: „Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”
Cristi Borcea, imagini rare cu toți cei nouă copii: „Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”
Cum să pari mai slabă fără să ții dietă. Secretul Mihaelei Bilic
Cum să pari mai slabă fără să ții dietă. Secretul Mihaelei Bilic
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs: „Este deja destul de rușinos”
Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs: „Este deja destul de rușinos”
Dan Negru, mai sincer ca niciodată despre salariul din televiziune. Dezvăluiri neașteptate
Dan Negru, mai sincer ca niciodată despre salariul din televiziune. Dezvăluiri neașteptate
Corina Dănilă și-a pierdut casa și are de plătit o sumă considerabilă. Decizia instanței, după 10 ani de procese
Corina Dănilă și-a pierdut casa și are de plătit o sumă considerabilă. Decizia instanței, după 10 ani de procese
Dan Negru, ironizat de Mihai Bendeac: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce au pornit tensiunile dintre actor și prezentator
Dan Negru, ironizat de Mihai Bendeac: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce au pornit tensiunile dintre actor și prezentator
Observator News
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
Libertatea pentru Femei
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
Misterul broșei purtate de Mirabela Grădinaru la Summitul NATO. De ce au ales-o și celelalte prime doamne
Misterul broșei purtate de Mirabela Grădinaru la Summitul NATO. De ce au ales-o și celelalte prime doamne
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cauzele frecvente ale divorțului după 50 de ani. Ce este „sindromul cuibului gol”
Cauzele frecvente ale divorțului după 50 de ani. Ce este „sindromul cuibului gol”
Această afecțiune intestinală poate crește riscul de accident vascular cerebral, avertizează cercetătorii
Această afecțiune intestinală poate crește riscul de accident vascular cerebral, avertizează cercetătorii
Horoscop 10 iulie. Venus aduce schimbări în relații și decizii importante pentru mai multe zodii
Horoscop 10 iulie. Venus aduce schimbări în relații și decizii importante pentru mai multe zodii
leguma uitată care ajută în ulcer. Dr Bilic: „Vă recomand o ronțăială care face bine”
leguma uitată care ajută în ulcer. Dr Bilic: „Vă recomand o ronțăială care face bine”
TV Mania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
CSID.ro
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Libertatea
Alternativa la aerul condiționat care consumă de 35 de ori mai puțin curent și scade temperatura resimțită cu 5 grade
Alternativa la aerul condiționat care consumă de 35 de ori mai puțin curent și scade temperatura resimțită cu 5 grade
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani, pe neașteptate, într-un spital din Portugalia
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani, pe neașteptate, într-un spital din Portugalia
ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de grindină și vijelii. Care sunt zonele vizate
ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de grindină și vijelii. Care sunt zonele vizate
80 de euro amendă în această țară dacă porți șlapi la volan, 145 de euro pe loc dacă folosești telefonul în timp ce conduci sau fumezi
80 de euro amendă în această țară dacă porți șlapi la volan, 145 de euro pe loc dacă folosești telefonul în timp ce conduci sau fumezi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton