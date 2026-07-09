L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, câștigă Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence

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L’Atelier, restaurantul gastronomic al Hotelului Epoque din București, a obținut distincția Wine Spectator 2026 Best of Award of Excellence pentru programul său de vinuri, o recunoaștere internațională acordată restaurantelor care demonstrează grijă constantă pentru cultura vinului și pentru experiența construită în jurul acestuia.

Recunoașterea face parte din Wine Spectator Restaurant Awards 2026, programul anual care celebrează unele dintre cele mai bune restaurante din lume pentru experiența oferită iubitorilor de vin. În 2026, Wine Spectator a acordat distincția Best of Award of Excellence unui număr de 1.830 de restaurante la nivel global, în cadrul unui program care a recunoscut 4.012 destinații gastronomice din întreaga lume.

Pentru L’Atelier, această recunoaștere este importantă pentru că merge dincolo de dimensiunea sau diversitatea listei de vinuri. Wine Spectator evaluează un program complet: felul în care vinurile sunt selectate, păstrate, prezentate, asociate cu bucătăria și recomandate de o echipă pregătită, astfel încât alegerea vinului să devină un moment firesc al experienței oaspeților.

Recunoașterea Wine Spectator se adaugă altor validări internaționale importante pentru Hotelul Epoque. Hotelul este membru Relais & Châteaux și deține din 2025 o Cheie Michelin, distincții care susțin aceeași direcție: ospitalitate atentă, gastronomie de calitate și grijă constantă pentru detalii. Împreună, aceste recunoașteri conturează imaginea unui loc apreciat la nivel internațional pentru felul în care construiește experiențe complete, de la cazare și servicii până la gastronomie și vin.

În restaurant, vinul este tratat ca parte din povestea gastronomică. Fiecare recomandare trebuie să susțină bucătăria, să ajute oaspetele să descopere mai bine preparatele și să creeze o experiență coerentă, de la primul pahar până la finalul mesei.

Lista de vinuri a restaurantului numără 354 de poziții. Circa 30% din selecție, peste 100 de referințe, este reprezentată de vinuri românești, ceea ce arată o alegere clară: aceea de a include producătorii locali într-un program de vinuri construit la standard internațional.

Vinul românesc ocupă astfel un loc central în programul L’Atelier, fiind așezat fără complexe lângă repere internaționale consacrate. Selecția românească include vinuri roșii, albe, spumante, roze și vinuri de desert, cu accent pe soiuri autohtone precum Fetească Neagră, Fetească Albă, Fetească Regală, Crâmpoșie, Negru de Drăgășani și Novac. Davino este unul dintre reperele importante ale listei, cu peste 20 de referințe și cu mai multe vinuri care pot fi urmărite pe ani diferiți de recoltă. Cel mai bine vândut vin de pe întreaga listă este tot un vin Davino, ales pentru calitate, consecvență și pentru valorile pe care restaurantul le împărtășește cu această cramă.

La nivel internațional, lista are o bază franceză puternică, de la case mici de șampanie precum Agrapart și Larmandier-Bernier până la nume importante din Bourgogne, Bordeaux, Rhône și Loire. Aceasta este completată de o selecție italiană solidă și de câteva repere din Lumea Nouă. Chardonnay este probabil cel mai prezent soi de pe întreaga listă, regăsit aproape în toată selecția de șampanie, în Bourgogne alb și în selecția de Chardonnay din Lumea Nouă.

„Nu a fost niciodată despre o listă lungă, ci despre un program care spune o poveste și susține fiecare moment al mesei. Această recunoaștere confirmă direcția pe care am ales-o: vinul românesc așezat firesc lângă marile regiuni ale lumii, o selecție construită cu răbdare și o echipă care știe să explice, nu doar să servească. Pentru noi, vinul este parte din ospitalitate, din dialogul cu bucătăria și din felul în care oaspeții înțeleg L’Atelier”, a declarat Diana Popescu, director general al Hotelului Epoque.

Programul de vinuri al restaurantului L’Atelier este construit de Diana Popescu, General Manager Hotel Epoque, împreună cu somelierul restaurantului, Luca Aurelian. Luca face parte din echipa L’Atelier de peste 10 ani și are un rol important nu doar în alegerea vinurilor, ci și în felul în care acestea ajung la oaspeți.

La fiecare schimbare de sezon, când meniul este reconstruit în jurul ingredientelor locale, Luca propune asocieri vin-preparat dedicate pentru cele două meniuri de degustare gândite de Chef Flaviu Mureșan. În cadrul evenimentelor cu chefi internaționali invitați, somelierul colaborează direct cu echipele acestora pentru a găsi vinurile potrivite fiecărui meniu.

În același timp, L’Atelier funcționează ca o rampă de lansare pentru crame mici cu identitate puternică. Dincolo de numele consacrate, programul caută constant acele „bijuterii” ale pieței, vinuri care merită descoperite și explicate, nu doar etichete cunoscute.

Ce înseamnă Wine Spectator Best of Award of Excellence

Wine Spectator Restaurant Awards au fost lansate în 1981 și includ trei niveluri de distincție: Award of Excellence, Best of Award of Excellence și Grand Award.

Best of Award of Excellence, distincția obținută de restaurantul L’Atelier în 2026, este acordată restaurantelor care demonstrează o selecție de vinuri amplă, variată și bine prezentată, cu etichete din mai multe regiuni viticole și, în multe cazuri, cu mai multe recolte ale unor producători importanți.

Pe înțelesul publicului, premiul arată că restaurantul are un program de vinuri bine gândit, nu doar o listă consistentă. Contează ce vinuri sunt alese, cum sunt păstrate, cât de bine se potrivesc cu meniul, cum sunt recomandate de echipă și cât de constantă este experiența oferită oaspeților.

Distincția obținută de L’Atelier va fi inclusă în ediția Wine Spectator din 31 august 2026, iar restaurantul va fi prezent și pe platformele Wine Spectator dedicate câștigătorilor Restaurant Awards 2026, inclusiv în baza de date online WineSpectator.com/Restaurants și în aplicația Wine Spectator Restaurant Awards pentru iPhone și iPad.

Prin acest nou premiu, restaurantul L’Atelier și Hotelul Epoque își consolidează poziționarea printre locurile din București recunoscute internațional pentru experiențe gastronomice și de ospitalitate premium.

Despre Restaurantul L’Atelier

L’Atelier este restaurantul semnătură al Hotelului Epoque. Restaurantul propune o experiență culinară inspirată de bucătăria românească modernă, construită cu ingrediente locale și completată de un program de vinuri atent construit, dezvoltat în dialog cu meniurile de sezon și cu experiența oaspeților.

Despre Hotelul Epoque

Hotelul Epoque este un hotel de 5 stele situat în centrul Bucureștiului, în apropierea Parcului Cișmigiu. Membru Relais & Châteaux și deținător al unei distincții Michelin Key, hotelul oferă suite, spații pentru evenimente, zonă de spa și L’Atelier, restaurantul său gastronomic.

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