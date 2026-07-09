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Atunci când umărul cedează — după o accidentare sportivă, o cădere sau o uzură instalată în timp — întrebarea pe care și-o pun mulți pacienți din București este aceeași: la cine apelezi pentru un diagnostic corect și un tratament care chiar dă rezultate?

Tot mai mulți români aleg Institutul Umărului atunci când caută un specialist dedicat exclusiv acestei articulații, pentru că un centru supraspecializat face diferența între o recuperare completă și o limitare funcțională pe termen lung.

De ce un centru dedicat umărului, nu o secție de ortopedie generală

Patologia umărului nu este o singură afecțiune, ci un ansamblu de leziuni cu simptome asemănătoare: ruptura tendonului supraspinos, leziunea SLAP, leziunea Bankart, bursita subacromială sau impingementul subacromial. Diferențierea corectă între ele cere experiență, imagistică interpretată de un specialist pe umăr și o echipă care lucrează integrat — nu o consultație scurtă într-o secție de ortopedie generală, unde aceste subtilități anatomice se pierd ușor.

Avantajul Bucureștiului este că aici găsești o astfel de supraspecializare. Dacă ai nevoie de un consult pentru durere, slăbiciune sau o mișcare blocată a brațului, cel mai sigur reper este un ortoped umar format integral pe această patologie, nu un medic care tratează umărul ocazional, printre alte articulații.

Ce trebuie să cauți la un specialist în chirurgia umărului

Înainte să te programezi, verifică câteva criterii care separă un centru de referință de o ofertă generalistă:

Supraspecializare exclusivă pe chirurgia umărului, nu o subspecialitate printre altele

Experiență internațională în tehnici artroscopice moderne

Diagnostic clinic și imagistic complet, cu interpretare RMN făcută de specialiști în patologia umărului

Acces la întreg spectrul de soluții — de la debridare artroscopică la reinserție double row, augmentare cu grefe sau proteză inversată

Protocol de recuperare corelat cu intervenția

Statut de second opinion pentru cazuri complexe, recidive și revizii

De ce Institutul Umărului este o alegere recomandată în București

Institutul Umărului este primul și singurul centru din România dedicat exclusiv diagnosticului și tratamentului afecțiunilor umărului, centurii scapulare și plexului brahial. A fost fondat de Dr. Ion-Andrei Popescu, ortoped-traumatolog format în Germania și Franța, cu supraspecializare în chirurgia reconstructivă și sportivă a membrului superior și cu activitate internațională de training pentru chirurgi ortopezi.

Una dintre cele mai frecvente cauze de durere și pierdere de forță la nivelul umărului este afectarea coafei rotatorilor, iar aici experiența contează enorm: pentru un tratament pentru ruptura coafa rotatorie, echipa oferă soluții adaptate fiecărui tip de leziune, de la reparare artroscopică minim invazivă până la reconstrucții complexe atunci când tendonul este retras sau infiltrat cu țesut adipos. Tehnicile minim invazive permit o recuperare mai rapidă, cu durere redusă și cicatrici minime.

În plus, institutul colaborează cu majoritatea cluburilor sportive din România și lucrează cu principalii furnizori de asigurări private de sănătate.

Când să faci primul pas

Dacă ai durere care iradiază pe braț și se accentuează noaptea, slăbiciune la ridicarea brațului sau mișcări limitate, nu amâna evaluarea. Diagnosticul timpuriu permite alegerea tehnicii chirurgicale optime înainte ca leziunea să se agraveze — iar în București ai la dispoziție un centru construit special pentru exact acest tip de problemă.

Sursa foto: pexels.com

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