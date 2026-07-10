Laiseven lansează Citronela – prospețimea verii inspirată de natură!

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vara are propriul ei ritm: seri lungi petrecute afară, vacanțe, plimbări și momente de relaxare alături de cei dragi, care pot fi ruinate intr-o clipa de isecte insistente si incomode. Inspirată de această stare de libertate și de prospețimea citricelor mediteraneene, Laiseven Cosmetics lansează noua gamă Laiseven Citronela, care ne ajuta sa stam departe de ciupiturile de tantari si insecte cu mirosul ei proaspat si elegant.

Gama Laiseven Citronela este formată din două produse create pentru ritualul zilnic de îngrijire și confort: Body Mist Laiseven Citronela și Antiperspirant Roll-On Laiseven Citronela. Sub promisiunea „Prospețime. Natură. Libertate.”, noua gamă transformă rutina de vară într-o experiență senzorială plăcută, cu note proaspete și revigorante.

Inspirată de natură

Vedeta ingredientelor gamei este uleiul esențial de Citronela, obținut dintr-o plantă recunoscută tradițional pentru proprietățile sale repelente naturale și apreciată de generații pentru aroma sa proaspătă și reconfortantă. Formulele sunt îmbogățite cu ingrediente atent selectate și oferă o alternativă plăcută la produsele convenționale utilizate frecvent în sezonul cald.

Două produse, aceeași stare de bine

Body Mist Laiseven Citronela

Body mist-ul oferă o senzație instantă de prospețime și lasă pe piele o aromă citrică delicată, perfectă pentru zilele călduroase, vacanțe și momentele petrecute în aer liber.

Antiperspirant Roll-On Laiseven Citronela

Roll-on-ul combină confortul utilizării zilnice cu o formulă delicată, fiind potrivit inclusiv pentru pielea sensibilă. Produsul conține ulei esențial de Citronela, mușețel, melisă și aloe vera, ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor calmante și de îngrijire.

Vegan și PETA Approved

Întreaga gamă Laiseven Citronela este:

realizată fără ingrediente de origine animală;

Vegan ;

; PETA Approved ;

; potrivită pentru utilizarea zilnică;

delicată cu pielea.

Vara se trăiește afară

Noua gamă Laiseven Citronela este dedicată tuturor celor care își doresc să se bucure de vară fără compromisuri și să transforme fiecare zi într-un moment de răsfăț și bună dispoziție.

„Bucură-te de vară!”

Produsele Body Mist Laiseven Citronela și Antiperspirant Roll-On Laiseven Citronela sunt disponibile în rețeaua de magazine Bipa, in magazinele partenere și online.

Despre Laiseven Cosmetics

Laiseven Cosmetics dezvoltă produse de îngrijire inspirate de ingredientele naturii și de micile ritualuri care aduc stare de bine în fiecare zi. Portofoliul brandului include produse dedicate îngrijirii corpului, concepute pentru a transforma rutina zilnică într-o experiență plăcută și accesibilă.

Urmărește-ne pe Google News