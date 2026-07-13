Ergonomia in cabinetul stomatologic: cum iti protejezi spatele si gatul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Durerile musculo-scheletice sunt o realitate aproape universala in stomatologie. Studiile arata o prevalenta anuala a tulburarilor musculo-scheletice intre 64% si peste 90% in randul medicilor dentisti, cu zonele cele mai afectate fiind partea inferioara a spatelui, umerii si gatul. Pentru o profesie in care lucrezi ore intregi in pozitii statice si de precizie, ergonomia nu este un lux – este o investitie directa in longevitatea carierei tale. Vestea buna este ca majoritatea acestor probleme pot fi prevenite. Cauzele sunt cunoscute, iar solutiile tin de echipament, de postura si de obiceiuri zilnice. Iata cum iti poti proteja spatele si gatul, fara sa-ti reduci precizia.

De ce sufera stomatologii

Munca la unit presupune o combinatie de factori de risc: pozitii statice mentinute mult timp, inclinari si rotatii repetate ale capului si ale trunchiului pentru a vedea campul de lucru, miscari fine ale mainilor cu umerii ridicati si, adesea, improvizarea posturii in functie de pacient. Adaugarea anilor de experienta si a numarului mare de pacienti amplifica efectul. Practic, corpul plateste pentru fiecare compromis postural facut pentru a vedea mai bine sau pentru a ajunge mai usor la zona de tratat.

Anatomia pozitiei corecte

Obiectivul este postura neutra – pozitia in care articulatiile sunt aliniate si muschii lucreaza minim pentru a te mentine stabil. In practica, aceasta inseamna:

Coloana vertebrala mentinuta in curburile sale naturale, fara cocosare sau hiperextensie.

Capul usor inclinat, nu aplecat puternic inainte; gatul nu trebuie sa atarne.

Umerii relaxati, coborati, nu ridicati spre urechi.

Antebratele aproximativ paralele cu podeaua, coatele aproape de corp.

Picioarele sprijinite, coapsele usor inclinate in jos, pentru a deschide unghiul soldului.

Regula de aur: aduci campul de lucru la tine, nu te duci tu la el. Asta inseamna pozitionarea corecta a pacientului si a echipamentului, astfel incat sa nu fii nevoit sa te contorsionezi.

Rolul unitului si al scaunului

Echipamentul sta la baza unei posturi sanatoase. Un unit dentar ergonomic iti permite sa reglezi inaltimea si inclinarea pacientului astfel incat zona de tratat sa ajunga la nivelul potrivit pentru coatele tale. Sistemul de livrare a instrumentelor trebuie sa fie la indemana, fara intinderi repetate.

Scaunul medicului este la fel de important. Un scaun ergonomic – inclusiv variantele tip sa – favorizeaza o pozitie a bazinului care mentine curbura naturala a coloanei lombare si deschide unghiul soldului. Reglajele de inaltime, inclinare a sezutului si suport lombar iti permit sa personalizezi pozitia in functie de procedura si de pacientul curent.

Atașament:

hf_20260630_201447_d9ec2bb0-91cf-4b89-b0d5-687c9a5a418b.png

Magnificatia: aliata a posturii

Unul dintre cei mai eficienti factori de protectie identificati in studii este magnificatia. Lupele dentare si microscopul te obliga – si iti permit – sa lucrezi cu capul mai drept si de la o distanta de lucru corecta, in loc sa te apleci tot mai mult pentru a vedea detaliile. Pe langa beneficiul clinic evident (precizie mai mare), magnificatia reduce semnificativ inclinarea gatului si a trunchiului. Lupele bine dimensionate, cu unghi de declinatie corect, sunt una dintre cele mai bune investitii pentru sanatatea ta posturala.

Pozitionarea pacientului, a monitorului si a luminii

Detaliile de pozitionare fac diferenta pe termen lung:

Pacientul – reglat in functie de arcada tratata; pentru arcada superioara, capul mai pe spate, pentru cea inferioara, mai ridicat.

– reglat in functie de arcada tratata; pentru arcada superioara, capul mai pe spate, pentru cea inferioara, mai ridicat. Monitorul – plasat la nivelul ochilor si in campul vizual, ca sa nu rotesti gatul pentru a consulta imaginile.

– plasat la nivelul ochilor si in campul vizual, ca sa nu rotesti gatul pentru a consulta imaginile. Iluminarea – o lampa buna reduce nevoia de a te apropia excesiv de camp; umbrele te fac sa te contorsionezi.

– o lampa buna reduce nevoia de a te apropia excesiv de camp; umbrele te fac sa te contorsionezi. Lucrul in patru maini – o asistenta bine pozitionata reduce intinderile repetate dupa instrumente.

Miscare, pauze si exercitii

Niciun echipament nu compenseaza lipsa de miscare. Microintreruperile intre pacienti, in care iti intinzi gatul, umerii si spatele, reseteaza tensiunea acumulata. Activitatea fizica regulata, in special exercitiile care intaresc musculatura centrala (core) si a spatelui, este, alaturi de magnificatie, una dintre cele mai eficiente metode de preventie evidentiate de literatura. Cateva minute de stretching la final de zi fac mai mult decat pare.

Semne de alarma pe care nu ar trebui sa le ignori

Durerea musculo-scheletica se instaleaza insidios, iar tendinta fireasca este sa o ignori pana devine cronica. Cateva semnale ar trebui sa te faca sa iti reevaluezi postura si echipamentul: amorteli sau furnicaturi in degete, dureri de gat care apar constant spre finalul zilei, tensiune persistenta intre omoplati, sau dureri lombare care nu cedeaza dupa odihna. Aceste simptome sunt indicii ca ceva in pozitia ta de lucru forteaza corpul in mod repetat.

Tratate din timp – prin ajustarea echipamentului, magnificatie, pauze si, la nevoie, kinetoterapie – aceste probleme sunt in mare parte reversibile. Lasate sa avanseze, pot duce la afectiuni cronice care iti limiteaza capacitatea de a lucra. Preventia este, fara exceptie, mai ieftina decat tratamentul, atat pentru corp, cat si pentru cariera ta.

Intrebari frecvente

Cat de des ar trebui sa fac pauze in timpul programului?

Idealul sunt microintreruperi scurte intre pacienti si o repozitionare constienta a corpului la fiecare cateva proceduri. Chiar si 30-60 de secunde de intindere a gatului, umerilor si spatelui, repetate de mai multe ori pe zi, reduc semnificativ acumularea de tensiune.

Lupele chiar ajuta postura sau sunt doar pentru precizie?

Ajuta ambele. Pe langa precizia clinica, lupele bine dimensionate te obliga sa lucrezi de la o distanta corecta si cu capul mai drept, reducand inclinarea gatului – unul dintre principalii factori de risc identificati in studii.

Un scaun ergonomic poate compensa un unit prost pozitionat?

Doar partial. Scaunul si unitul lucreaza impreuna: un scaun bun te ajuta sa mentii o pozitie corecta a bazinului, dar daca unitul nu iti permite sa aduci campul de lucru la nivelul potrivit, vei compensa tot prin postura. Ideal este ca ambele sa fie alese cu ergonomia in minte.

Concluzie

Ergonomia in cabinet este suma multor decizii mici: un unit si un scaun bine alese, magnificatia, pozitionarea corecta a pacientului si a monitorului, plus obiceiuri sanatoase de miscare. Impreuna, ele determina daca, peste zece sau douazeci de ani, vei lucra fara dureri sau vei plati pretul compromisurilor de azi. Protejarea spatelui si a gatului incepe de la echipamentul pe care il alegi.

Daca te gandesti la o reinnoire a postului de lucru, poti vedea optiunile de unituri dentare ergonomice de la CliniKraft, concepute pentru confort si fiabilitate, cu reglaje care sustin o postura de lucru sanatoasa.

Sursa soto: CliniKraft

Urmărește-ne pe Google News