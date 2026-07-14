Construiește-ți patru parfumuri care acoperă tot anul, nu un dulap plin

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Foto: https://george-talent.ro/

Mulți bărbați cred că o colecție bună de parfumuri înseamnă un raft întreg. În realitate, un dulap plin cu zeci de sticle începute pe jumătate rezolvă mai puțin decât patru mirosuri alese cu cap. Ideea unei colecții mici nu e despre economie, ci despre acoperire: fiecare parfum trebuie să prindă un moment din viața ta, iar momentele importante ale unui bărbat se numără pe degetele de la o mână. Dimineața la muncă, o seară cu prietenii, o zi geroasă de decembrie, o după-amiază toridă de iulie. Patru contexte, patru direcții olfactive, și cam ai acoperit anul.

Punctul de plecare firesc este ceva proaspăt-citric sau aromatic, parfumul pe care îl porți fără să te gândești. E mirosul de dimineață, de birou, de întâlniri unde vrei să fii prezent, dar discret. Un citric bine construit e curat, energic și niciodată deranjant pentru cei din jur, ceea ce contează enorm într-un open space sau într-o mașină comună. Îl aplici, îți vezi de treabă și nu te mai gândești la el toată ziua. Dacă ar fi să începi o colecție cu o singură sticlă, aceasta ar fi.

Pe măsură ce soarele coboară, ai nevoie de altceva. Aici intră lemnosul-condimentat, direcția care schimbă complet registrul. Note de cedru, vetiver, piper sau tămâie dau greutate și maturitate, exact senzația pe care o cauți la o cină, la o ieșire în oraș sau la un eveniment unde vrei ca prezența ta să rămână în memoria cuiva. Un lemnos bun funcționează și pe vreme rece, când aerul poartă mirosul mai aproape de piele. Contrastul dintre citricul de zi și lemnosul de seară este prima lecție reală despre cum construiești o colecție: nu aduni parfumuri, aduni roluri diferite.

A treia direcție e cea care salvează lunile grele de iarnă: dulce-orientalul. Vanilie, ambră, tonka, uneori un strop de tutun sau cacao. Sunt mirosurile care înfloresc la frig, care umplu o încăpere caldă și care se potrivesc perfect sărbătorilor, întâlnirilor de gală sau serilor lungi când vrei ceva care rămâne pe fular a doua zi. Un oriental dulce e opusul citricului de birou, și tocmai de asta merită locul lui în colecție. Când afară ninge, un astfel de parfum face mai mult decât orice haină scumpă.

Opțional, dacă îți place mult vara sau petreci timp la mare, adaugă un acvatic. E singurul din listă pe care îl poți sări dacă ai buget limitat, fiindcă un citric ușor acoperă bine și zilele caniculare. Dar dacă vrei senzația aceea de briză, de piele proaspătă după duș, un acvatic transparent face treaba mai bine decât orice altceva la patruzeci de grade. E parfumul de vacanță, de tricou alb, de seri pe terasă.

Secretul care leagă totul este să eviți suprapunerile. Cea mai comună greșeală a începătorilor e să cumpere trei parfumuri care miros aproape la fel, fiindcă toate le-au plăcut din același motiv. O colecție inteligentă are patru caractere distincte, nu patru variații pe aceeași temă. Înainte să adaugi o sticlă nouă, întreabă-te ce moment acoperă și dacă nu cumva ai deja ceva care face același lucru. Dacă răspunsul e da, mai bine păstrezi banii.

La fel de important e cum construiești colecția: treptat și pe propria piele. Un parfum de bărbați se comportă diferit pe fiecare bărbat, în funcție de chimia pielii, de căldura corpului, de anotimp. Ce miroase superb pe un prieten poate deveni banal pe tine. De aceea, ia câte o sticlă pe rând, poart-o câteva săptămâni, vezi cum ține de dimineața până seara și abia apoi treci la următoarea direcție. O colecție bună se așază în luni, nu într-o singură comandă impulsivă.

Odată ce ai cele trei sau patru piloni, rotația devine intuitivă. Vara stai pe citric și acvatic, iarna pe lemnos și oriental, iar primăvara și toamna amesteci după chef. Patru sticle, un an întreg acoperit, zero risipă. Asta e diferența dintre a colecționa parfumuri și a le folosi cu adevărat.

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