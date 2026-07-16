La 48 de ore după incendiu, Plaja H2O s-a redeschis în mod miraculous. Acum începe însa reconstrucția 

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În noaptea de miercuri, 8 spre 9 iulie, în mai puțin de o ora, un incendiu a parut a distruge toate urmele comunității vibrante a plajei H2O din Mamaia. A ars complet barul, cu echipamentele de sunet, stocurile și aparatura, dar și echipamentele sportive ale școlii de kite si ale instructorilor. Nimeni nu a fost rănit, dar daunele totale de peste 100.000 de euro si imaginea apocaliptica de după incendiu nu ar fi lăsat pe nimeni sa anticipeze ce va urma.

Pentru ca ceea ce a urmat nu era în niciun plan. Din prima dimineață, echipa, prietenii plajei și partenerii au venit să înlăture urmele incendiului și să redea cat mai mult din functionalitatea locului ce îi unește. În 24 de ore un partener a adus deja la locație propriile sale containere bar pentru festivaluri, frigidere de băuturi etc. Au urmat un întreg efort al comunității din jurul H2O, iar la mai puțin de 48 de ore, plaja era din nou deschisă. În weekend era planificată a 21-a ediție a concursului de kite SandStyle, si s-a ținut exact cum fusese programată, la fel ca și turneul săptămânal de beach volley. Comunitatea și-a dovedit puterea, rezilienta si pasiunea comuna.

„Am pierdut lucruri care se pot înlocui. Ce ramane insa este comunitatea, și oamenii care au venit să ajute fără să-i cheme nimeni. Lor le datorăm faptul că plaja e deschisă. Am deschis, da. Dar acum începe greul: reconstrucția.”, Iulian Tache, unul dintre proprietarii Plajei H2O.

Astăzi, Plaja H2O funcționează, la propriu, pe împrumut și pe încredere: aproape tot ce ține plaja deschisă, de la containerul barului până la mingile de volei, vine de la donatori și parteneri. O kite-erita din comunitate chiar și-a donat întregul său echipament școlii de kite. Pentru reconstrucția efectiva însă va fi nevoie însă de un efort mult mai mare.

Pentru toți cei care au întrebat în aceste zile cum pot ajuta, răspunsul e acum într-un singur loc: plajah2o.ro/donatii. Contribuțiile, de la persoane fizice sau de la companii, merg direct în reconstrucție: barul, clubul de kite și volei, echipamentele sportive și de sunet.

De peste 20 de ani, Plaja H2O este locul în care oamenii s-au cunoscut, au legat prietenii, au făcut sport și s-au întors vară de vară. Mulți dintre cei care au venit prima dată cu prietenii revin astăzi cu copiii lor. Pentru ei, și datorită lor, vara de la H2O merge mai departe.

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