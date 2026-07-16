Căderea părului se măsoară, nu se promite

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Un studiu clinic recent cuantifică eficiența serului Ivahair Strong Hair, la 90 și la 180 de zile de aplicare continuă.

Dr. Rucsandra Hurezeanu, fondatoarea Ivatherm

Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc este, aparent, simplă: de ce îmi cade părul? Răspunsul, însă, rareori este la fel de simplu. Căderea părului este heterogenă ca etiologie, iar fiecare tablou clinic impune o abordare distinctă. De aceea, când formulăm un produs pentru păr, nu pornim de la o promisiune, pornim de la o ipoteză care cere validare măsurabilă. Cel mai recent și, totodată, cel mai convingător răspuns vine dintr-un studiu clinic finalizat în 2026.

Căderea părului nu are o singură formă

Majoritatea pacientelor se prezintă cu convingerea că se confruntă cu o singură problemă. În realitate, tabloul clinic este divers, cu mecanisme fiziopatologice distincte. Efluviul telogen este o cădere difuză, declanșată de un factor identificabil, stres sever, naștere, episod febril sau o carență nutrițională. Firele sunt pierdute uniform la nivelul întregului scalp, la câteva luni după evenimentul declanșator.

Alopecia androgenică, urmează o logică diferită. Este determinată de sensibilitatea foliculilor la dihidrotestosteron (DHT) și evoluează prin miniaturizare progresivă, după un tipar topografic caracteristic — rarifierea vertexului la femei (AGA-FP) și retragerea bitemporo-frontală la bărbați (AGA-MP). Un produs cu adevărat eficient trebuie evaluat pe ambele tipuri de cădere, în condiții clinice reale, nu pe un caz ideal selectat.

Ce caută azi femeile care se confruntă cu căderea părului

S-a produs o schimbare semnificativă în ultimii ani. Pacientele nu mai acceptă afirmații generice despre creșterea părului. Au traversat experiențe cu produse care promit și nu livrează. Merg la consultul dermatologic cu fotografii comparative, cu rezultate de analize și cu întrebări precise despre soluții validate clinic.

Consider că este o evoluție firească și benefică. Exercită o presiune legitimă asupra producătorilor de dermatocosmetice. Valoarea unei formule este inseparabilă de rigoarea metodologiei care o susține. Dacă afirm că un ser reduce căderea părului, trebuie să pot demonstra: în cât timp, prin ce metodă de evaluare și pe ce numar de participanți.

De ce am insistat pe măsurare instrumentală

Afirmația că un produs reduce căderea părului este frecventă în industria de frumusețe. Valoarea reală a unor astfel de rezultate depinde, în mod esențial, de rigoarea cercetării și a formulei. Pentru serul Ivahair Strong Hair am ales evaluarea prin TrichoScan® — o metodă instrumentală obiectivă care cuantifică densitatea pilară și diametrul firului pe centimetru pătrat.

Am complementat evaluarea instrumentală cu documentare fotografică standardizată, urmărind participanții de la prima zi până la finalul protocolului. Am inclus, de asemenea, examinare clinică a scalpului pentru parametri precum descuamare, eritem, prurit și hidratare. Nu doream să știu doar dacă densitatea pilară crește — doream să înțeleg și cum răspunde scalpul pe durata întregii cure. Datele instrumentale sunt independente de subiectivitatea participanților, iar documentarea fotografică, realizată în condiții identice la fiecare consultație, oferă o evidență vizuală accesibilă pacientului.

Ce a arătat noul studiu

Studiul a fost realizat de catre Dr. Irinel Nedelcu, Medic Primar pe un numar de 20 de participanți, 15 femei și 5 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 79 de ani. Toți prezentau alopecie difuză non-cicatricială: alopecie androgenică sau efluviu telogen. Protocolul de aplicare a fost zilnic, două pipete pe scalpul proaspăt spălat, pe o durată de șase luni.

La șase luni de aplicare continuă, densitatea capilară a crescut cu 35%, iar volumul mediu cumulativ al firului cu 42%. La trei luni, valorile înregistrate erau de 12% pentru densitate și 8% pentru volum. Pe durata întregului protocol, nu s-a înregistrat nicio reacție adversă.

Mecanismul de acțiune vizează în principal prelungirea fazei anagene — faza de creștere activă, prin acțiune țintită asupra celulelor stem foliculare. Tolerabilitatea serului Ivahair Strong Hair a fost excelentă pe întreaga durată a studiului: scalpul a prezentat o hidratare îmbunătățită, cu reducere vizibilă a descuamării. Cele mai semnificative rezultate au fost înregistrate în efluviu telogen și în alopecia androgenică feminină.

De ce contează durata aplicării

Studiul a comparat două protocoale de aplicare. Un grup a utilizat serul timp de trei luni, după care a întrerupt tratamentul. Celălalt grup a menținut aplicarea continuă timp de șase luni. Diferența dintre rezultate confirmă un principiu pe care îl subliniez constant în practica clinică: regenerarea foliculară are nevoie de timp.

Primele trei luni relevă rezultatele incipiente; șase luni le consolidează și le amplifică semnificativ. Semnificativ este și faptul că beneficiile s-au menținut după întreruperea aplicării — un indiciu al unei modulări de durată la nivelul unității foliculare, nu al unui efect imediat și tranzitoriu.

Ce înseamnă acest studiu pentru Ivatherm

Am creat produsele Ivatherm cu Apa Termală de la Herculane si cu convingerea că dermato-cosmetica autentică se validează prin cercetare clinică, nu prin promisiuni publicitare. Un studiu cu panel reprezentativ și protocol transparent este, pentru mine, forma elementară de responsabilitate față de pacienți și de integritate științifică față de comunitatea medicală.

Orice pacient care începe o cură de tratament pentru păr merită să cunoască cu exactitate ce poate anticipa și în ce interval de timp. Produsele Ivatherm oferă un reper clinic măsurabil și verificabil de oricine. Aceasta este, în fond, diferența esențială dintre marketing și medicină.

Căderea părului rămâne o experiență solicitantă, indiferent de etiologie. Nu o putem rezolva printr-o promisiune, dar o putem aborda sistematic, cu formule validate clinic, cu protocoale riguroase și cu rezultate demonstrabile. Aceasta a fost miza acestui studiu și standardul pe care îl vom menține pentru fiecare produs Ivatherm.

Despre Ivatherm: Ivatherm este primul brand dermatocosmetic român formulat impreuna cu medici dermatologi, creat pe baza Apei Termale de la Herculane, cu o compoziție unică în lume. Produsele Ivatherm sunt validate prin studii clinice realizate pe pacienți cu piele sensibilă și afecțiuni dermatologice. Disponibil în farmacii, parafarmacii și pe ivatherm.ro.

Sursă foto: Ivatherm

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