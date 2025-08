Ispita Amelia Noir susține că trebuia să participe la Insula iubirii cu fostul partener: „S-a întâmplat să ne despărțim, așa că am ajuns ispită”. Motivele despărțirii de George Jaguarul

Ispita Amelia Noir susține că trebuia să participe la Insula iubirii cu fostul partener. Ea a spus că ruptura de fostul iubit a avut loc cu doar câteva luni înainte de filmări, iar lipsa de respect în relație a fost motivul principal al despărțirii. Ulterior, tânăra a vorbit și despre motivele despărțirii de ispita masculină George Jaguarul.

După terminarea filmărilor din Thailanda, între George Jaguarul și ispita Amelia Noir s-a înfiripat o relație care părea promițătoare. Cei doi s-au apropiat rapid, au petrecut timp împreună și chiar au dat de înțeles că ar putea forma un cuplu serios. Cu toate acestea, la scurt timp după ce s-au cuplat, legătura s-a rupt, iar ispita de la Insula iubirii a decis să se îndepărteze complet de tot ce avea legătură cu fostul partener de viață.

Amelia Noir a vorbit deschis despre planurile pe care le avea înainte să ajungă la Insula iubirii în postura de ispită. Ea a mărturisit că, inițial, urma să participe în emisiunea de la Antena 1 alături de fostul iubit, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Tânăra a explicat că relația nu mai funcționa și că lipsa de respect a fost principalul motiv care a dus la ruptură.

Mai mult decât atât, ispita a vorbit și despre cum se implică în relații și a recunoscut că pune mult suflet și se atașează ușor, ceea ce, de-a lungul timpului, i-a adus suferință.

„Sunt singură, dar pot să zic că am pe cineva, un copil, mă refer la motanul meu, e singurul mascul la ora actuală din viața mea. Sunt fraieră în relații, asta pot să spun, pun foarte mult suflet, mă atașez foarte repede. Am avut de tras din cauza asta, am suferit foarte mult și nu doar în relațiile de amor. Am suferit și în relațiile de prietenie, că am fost mereu eu aia bună și tocmai de asta încerc să fiu un pic mai selectivă.

În principiu, eu trebuia să merg la Insula iubirii cu fostul meu iubit, doar că s-a întâmplat să ne despărțim, așa că am ajuns ispită. Ne-am despărțit în luna noiembrie, anul trecut, fix cu câteva luni înainte de Insulă. Ne-am despărțit pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Mi-am dorit foarte mult respect în relația noastră și nu a existat”, a explicat tânăra pentru fanatik.ro.

Ce planuri are ispita de la Insula iubirii pentru următoarea perioadă

Amelia Noir a vorbit și despre planurile pe care le are pentru următoarea perioadă. Ispita de la Insula iubirii își dorește să se focuseze pe domeniul profesional și, deocamdată, nu-și dorește o relație.

„M-am întors de curând în București, pentru că vreau să mă focusez mai multe pe partea artistică și cred că acum este momentul. Am stat în Olanda trei ani și m-am mutat în București, din nou. Am mai locuit în București și înainte, dar dragostea asta te duce și te-aduce! (n.r.: râde)”, a mai adăugat ea.

Amelia Noir și George Jaguarul au format un cuplu după Insula iubirii

Amelia Noir și George Jaguarul au format un cuplu după Insula iubirii, conform sursei citate anterior. Cei doi s-au apropiat mult după întoarcerea din Thailanda și au petrecut timp împreună inclusiv în Deva, orașul în care locuiește tânărul.

Ispita de la Insula iubirii i-a cunoscut prietenii, a mers în localurile frecventate de el și părea că legătura lor devine serioasă. Cu toate acestea, povestea nu a durat mult.

După ce s-au despărțit, Amelia Noir a ales să rupă orice legătură cu anturajul lui George Jaguarul, blocându-i chiar și pe cunoscuții acestuia.

