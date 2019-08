Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, prima întâlnire după divorț

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol nu s-au mai văzut din ziua în care au semnat actele de divorț. Actorul este plecat la Piatra Neamț pentru realizarea unui proiect, iar cei doi se vor întâlni, pentru prima oară, la ziua fiicei lor: „Am stabilit la divorţ că fiecare dintre noi va petrece două weekend-uri pe lună cu Ruxi şi câteva zile în timpul săptămânii, însă Alexandru are un proiect acum, filmează foarte departe de Bucureşti şi nu se poate ţine de program. Şi iar, pot să spun, am avut dreptate!”, – a mărturisit Ioana Ginghină pentru Viva!

„Ne vom vedea sâmbătă, de ziua Ruxandrei, şi am înţeles că şi duminică vom merge undeva, toţi trei. Ei acum suferă puţin, amândoi. Alexandru pentru că nu mai are o relaţie apropiată cu Ruxandra, fetiţa îşi doreşte să se apropie, dar nu ştie cum şi eu sunt la mijloc şi încerc să fac o mediere. Dar o să fie bine, sunt sigură, pentru că Ruxi este un copil extrem de înţelept şi de matur. Ea a fost întotdeauna un copil special, poate şi pentru că am luat-o întotdeauna cu mine peste tot!”, – a declarat Ioana la emsiunea „Interviurile VIVA!”.

Vezi mai multe imagini cu Ioana Ginghină în costum de baie și în ipostaze sexy în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro