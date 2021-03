Ioana Ginghină (43 de ani) și iubitul ei Cristi s-au logodit. Actrița nu a oferit foarte multe detalii referitoare la cererea în căsătorie din dorința de a-și proteja fiica de articolele din presă.

Din fostul mariaj cu actorul Alexandru Papadopol (45 de ani), Ioana are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 13 ani. Ioana și Alexandru au divorțat în vara anului 2019, după 13 ani de mariaj.

Ioana Ginghină s-a logodit: „Acum am experiență”

„Nu mă tem pentru ceea ce urmează deloc. Pot să spun că acum am experiență. Acum sunt mult mai pregătită pentru orice surpriză. Am văzut că nu doare, am văzut că trecem peste. Am și o vârstă și nu mai sunt așteptările de la 20 de ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Acum sunt relaxată, le am pe toate. (…) Ruxandra locuiește cu noi și ne vede tot timpul. Nu stăm să ne ascundem. Deja locuim împreună de un an de zile. (…) Eu nu îi ascund nimic.

Cred că ar avea o problemă dacă m-aș despărți”, a mărturisit actrița, la Antena Stars. Actrița a mai fost căsătorită o dată la vârsta de doar 21 de ani, cu actorul Daniel Tudorică (47 de ani).

„Puțină lume știe că eu am mai fost căsătorită o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să o facem.

Citește și:

Oana Roman, despre atacurile ei de panică: „Practic nu mai puteam să trăiesc”

Cum se menține în formă Lavinia Petrea. „M-am ambiționat să mă reapuc de mișcare”

Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a născut pe podeaua din baie

Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis: «Ok, hai să ne căsătorim!». Mi s-a părut comic! Am depus actele, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost.

După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva săptămâni împreună că poate nu se ajungea aici”, a spus actrița în 2020, pentru VIVA!.

Cum s-au cunoscut Ioana Ginghină și iubitul ei

„Astă toamnă am fost chemată la agenție ca să vin cu animatorii și cu programele mele de la MiniArtShow în cadrul Kiddo Express. S-au legat lucrurile foarte frumos și da, într-un fel a fost dragoste la prima vedere.

Relația a ieșit la iveală cam după cinci luni. Fiind la început, ne dorim o relație discretă. Eram doi adulți singuri, ne-am întâlnit și gata”, a încheiat actrița.

Își mai dorește copii?

În vara anului 2020, în emisiunea La Măruță, deși mărturisea în trecut că nu își mai dorește copii, Ioana a declarat: „Da, mă mai văd [mamă]. Mă văd mamă. Ideea este că eu mi-am dorit foarte mult încă un copil și nu a fost să fie.

Mie îmi plac copiii. Eu sunt disperată după copii”. În luna septembrie a anului 2019, actrița spunea însă: „Nu mă mai văd mamă a doua oară. Nu-mi mai doresc al doilea copil”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro