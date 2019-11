Ioana Ginghină, probleme cu fiica sa: „N-am crezut că se poate schimba peste noapte”

Ioana Ginghina și Alexandru Papadopol și-au spus adio după 12 ani de căsnicie. Cei doi actori au rămas, însă, în relații bune de dragul fiicei pe care o au împreună. Ruxandra a rămas în grija mamei și cele două locuiesc în continuare în casa în care au stat alături de Alexandru Papadopol, însă Ioana se gândește serios să se mute din vila care se află în apropiere de București.

Ioana Ginghină are o relație foarte strânsă cu fiica ei, Ruxandra. Actrița i-a dezvăluit multe lucruri din trecutul său, printre altele povestindu-i și despre pictorialul nud pe care l-a realizat pentru o revistă destinată bărbaților. Însă, în ciuda relației apropiate, Ioana Ginghină a mărturisit că întâmpină niște mici probleme cu fiica sa: „Da, am doar 3 luni de gimnaziu și deja mă declar învinsă. N-am crezut că fetița mea se poate schimba peste noapte din acea ființă suavă și delicată în această preadolescentă cu tot felul de fițe. Am mare noroc că merg la psiholog și că vorbesc cu cineva avizat despre asta. Am mare noroc și că am simțul umorului, că nu iau totul în serios pentru că mai nou tot ceea ce fac este cringe. Când a mai devenit și „cringe” ăsta un cuvânt.”

„Problema este că nu de puține ori această preadolescentă are încă multe dintre apucăturile de la 5 ani, dar se crede suficient de mare pentru a fi șefa mea, lucru care este ușor de gestionat dacă ai un calmant în apropiere. ? De liniștită este foaaaarteeeee liniștită, adică mă ignoră total de multe ori și dacă nu aș fi vigilentă, să îi mai iau telefonul din mâna, cred că aș putea să uit că am un copil în casă. Se schimbă situația când vrea haine sau bani adevărați pentru aplicații, atunci sunt cea mai bună mamã și chiar mă ia în brațe”, a scris Ioana Ginghină pe blogul său.

Sursă foto: Instagram

